október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiállítás

49 perce

Bruce Lee legendáját keltette életre a kecskeméti múzeum – fotók, videó

Címkék#installáció#Bruce Lee#kiállítás

A Kecskeméti Katona József Múzeumban szerdán olyan kiállítást szerveztek, amire korábban még soha nem került sor. A példaértékű életet élő színész, Bruce Lee 85. születésnapja alkalmából rendezték meg a különleges rendezvényt.

Brockmeyer Sophie Isabella

Egy igazán kivételes kiállításra került sor szerdán a Kecskeméti Katona József Múzeumban, melynek címe Bruce Lee 85 – A Legenda örök! A harcművész idén 85 éve született, ennek alkalmából egy kiállítással fejezték ki tiszteletüket a iránta a szervezők.

Bruce Lee kállítés nyílt Kecskeméten
A példaértékű életet élő színész, Bruce Lee 85. születésnapja alkalmából rendezték meg a különleges rendezvényt.
Fotó: Bús Csaba

Bruce Lee kiállítás Kecskeméten

A kiállítás egyedi fotókon, relikviákon és interaktív installációkon keresztül mutatja be a legenda életét, filozófiáját és ikonikus szerepeit, amely nemcsak a filmrajongóknak, hanem mindenkinek szól, akit inspirál a kitartás, az önfegyelem és a határokon túllépő szellem.

A megnyitó kezdetén Máday Norbert nagymester és Molnár-Szabó Gábor, Wing Tsun mester, a Magyar Wing Tsun Egyesület Katonatelepi iskola vezetője csoportjával együtt mutatták be ünnepi műsorukat. 

Ezután a múzeum igazgatója köszöntötte beszédével a közönséget, melyben elmondta, hogy mekkora lehetőség a múzeumnak, hogy ilyen különleges kiállítás jöhetett létre az intézményben. A Bruce Lee által képviselt értékek pedig nagyon fontosak a mai világban is, így mindenképp érdemes életét bemutatni, és a következő generációnak is közvetíteni. 

Ezután dr. Salacz László országgyűlési képviselő mondott egy pár gondolatot a kiállításról, és ő is kiemelte, hogy a fiatalokkal meg kell ismertetni az értékes embereket, és az olyan személyeket, akikre fel lehet nézni. Emellett kiemelte azt is, hogy mennyi ember életére volt nagy hatással a színész.

Különleges kiállítás a Kecskeméti Katona József Múzeumban

Fotók: Bús Csaba

Egy legenda

Máday Norbert nagymester ezután olyan történeteket mesélt a színészről, ami bemutatja példaértékű életét, elmesélte, hogy mekkora hatással volt az ő életére, és rajta keresztül még rengeteg más személy életének is része lehetett a színész életfelfogása. 

A nagymester elmondta, hogy Bruce Lee edzésének bemelegítése minden nap abból állt, hogy reggel egy órát futott, utána 40 percet intenzíven kerékpározott, és végül 30 percet ugrálókötelezett, ami mutatja a határtalan önfegyelmet és kitartást. 

Molnár-Szabó Gábor Wing Tsun mester is hasonló szavakkal emlékezett a hírességre, ahogyan Hajagos Csaba főmuzeológus és osztályvezetőtörténész is.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu