Bruce Lee legendáját keltette életre a kecskeméti múzeum – fotók, videó

Egy igazán kivételes kiállításra került sor szerdán a Kecskeméti Katona József Múzeumban, melynek címe Bruce Lee 85 – A Legenda örök! A harcművész idén 85 éve született, ennek alkalmából egy kiállítással fejezték ki tiszteletüket a iránta a szervezők.

A példaértékű életet élő színész, Bruce Lee 85. születésnapja alkalmából rendezték meg a különleges rendezvényt.

Fotó: Bús Csaba

Bruce Lee kiállítás Kecskeméten

A kiállítás egyedi fotókon, relikviákon és interaktív installációkon keresztül mutatja be a legenda életét, filozófiáját és ikonikus szerepeit, amely nemcsak a filmrajongóknak, hanem mindenkinek szól, akit inspirál a kitartás, az önfegyelem és a határokon túllépő szellem.

A megnyitó kezdetén Máday Norbert nagymester és Molnár-Szabó Gábor, Wing Tsun mester, a Magyar Wing Tsun Egyesület Katonatelepi iskola vezetője csoportjával együtt mutatták be ünnepi műsorukat.

Ezután a múzeum igazgatója köszöntötte beszédével a közönséget, melyben elmondta, hogy mekkora lehetőség a múzeumnak, hogy ilyen különleges kiállítás jöhetett létre az intézményben. A Bruce Lee által képviselt értékek pedig nagyon fontosak a mai világban is, így mindenképp érdemes életét bemutatni, és a következő generációnak is közvetíteni.

Ezután dr. Salacz László országgyűlési képviselő mondott egy pár gondolatot a kiállításról, és ő is kiemelte, hogy a fiatalokkal meg kell ismertetni az értékes embereket, és az olyan személyeket, akikre fel lehet nézni. Emellett kiemelte azt is, hogy mennyi ember életére volt nagy hatással a színész.