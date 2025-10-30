49 perce
Bruce Lee legendáját keltette életre a kecskeméti múzeum – fotók, videó
A Kecskeméti Katona József Múzeumban szerdán olyan kiállítást szerveztek, amire korábban még soha nem került sor. A példaértékű életet élő színész, Bruce Lee 85. születésnapja alkalmából rendezték meg a különleges rendezvényt.
Egy igazán kivételes kiállításra került sor szerdán a Kecskeméti Katona József Múzeumban, melynek címe Bruce Lee 85 – A Legenda örök! A harcművész idén 85 éve született, ennek alkalmából egy kiállítással fejezték ki tiszteletüket a iránta a szervezők.
Bruce Lee kiállítás Kecskeméten
A kiállítás egyedi fotókon, relikviákon és interaktív installációkon keresztül mutatja be a legenda életét, filozófiáját és ikonikus szerepeit, amely nemcsak a filmrajongóknak, hanem mindenkinek szól, akit inspirál a kitartás, az önfegyelem és a határokon túllépő szellem.
A megnyitó kezdetén Máday Norbert nagymester és Molnár-Szabó Gábor, Wing Tsun mester, a Magyar Wing Tsun Egyesület Katonatelepi iskola vezetője csoportjával együtt mutatták be ünnepi műsorukat.
Ezután a múzeum igazgatója köszöntötte beszédével a közönséget, melyben elmondta, hogy mekkora lehetőség a múzeumnak, hogy ilyen különleges kiállítás jöhetett létre az intézményben. A Bruce Lee által képviselt értékek pedig nagyon fontosak a mai világban is, így mindenképp érdemes életét bemutatni, és a következő generációnak is közvetíteni.
Ezután dr. Salacz László országgyűlési képviselő mondott egy pár gondolatot a kiállításról, és ő is kiemelte, hogy a fiatalokkal meg kell ismertetni az értékes embereket, és az olyan személyeket, akikre fel lehet nézni. Emellett kiemelte azt is, hogy mennyi ember életére volt nagy hatással a színész.
Különleges kiállítás a Kecskeméti Katona József MúzeumbanFotók: Bús Csaba
Egy legenda
Máday Norbert nagymester ezután olyan történeteket mesélt a színészről, ami bemutatja példaértékű életét, elmesélte, hogy mekkora hatással volt az ő életére, és rajta keresztül még rengeteg más személy életének is része lehetett a színész életfelfogása.
A nagymester elmondta, hogy Bruce Lee edzésének bemelegítése minden nap abból állt, hogy reggel egy órát futott, utána 40 percet intenzíven kerékpározott, és végül 30 percet ugrálókötelezett, ami mutatja a határtalan önfegyelmet és kitartást.
Molnár-Szabó Gábor Wing Tsun mester is hasonló szavakkal emlékezett a hírességre, ahogyan Hajagos Csaba főmuzeológus és osztályvezetőtörténész is.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!