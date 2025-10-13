Lelkeket és érzelmeket köt össze Bahget Iskander legújabb fotókiállítása – képekkel, videóval

Bahget Iskander kiállítása – legyen az bárhol és bármikor – mindig megmozgatja a kecskeméti és környékbeli kultúrakedvelőknek. A szír származású, de évtizedek óta hazánkban élő Kossuth-díjas fotóművész a kecskeméti egyetemen most olyan tárlatot nyitott, amelyre korábban még sosem volt példa.

Bahget Iskander kiállítása lelkeket és érzelmeket köt össze

Fotó: Bús Csaba

Bahget Iskander kiállítása különleges helyszínt kapott

A Lélek-Hidak című kiállítás különleges helyszínt kapott, hiszen az Neumann János Egyetem CAMPUS épületében található. Ahogyan a tárlat kurátora, Árvai-Józsa Kitti fogalmazott, képeket elsősorban falra szoktak akasztani, ám ebben a modern térben alig van fal, és ami van, az sem egyenes. Ezt viszont megoldották, és a 42 kép tökéletesen kiegészíti egymást és a nagy teret.

A kiállítás megnyitóján elsőként az egyetem rektora, dr. habil Fülöp Tamás rektor mondott köszöntőt. Az ő ötlete volt a kiállítás létrehozása, és mint fogalmazott, nagyon örömteli számára, hogy az egyetemük most nemcsak a tudomány és a felsőoktatás, hanem a művészet otthona is lett.

Lélek-Hidak: a kiállítás hidakat képez az emberek között

Bahget Iskander fotói tekinteteket, emberi sorsokat ábrázolnak. Ahogyan az életünk is egy nagy utazás, úgy ezekre a képekre tekintve is egy nagy utazáson vehetünk részt. Az emberi arcok, kézmozdulatok érzelmeket, találkozásokat szimbolizálnak.

Ezek a tekintetek megszólítanak, emberi sorsokról mesélnek, és a fotók egymással és velünk is képesek dialógust nyitni

– mondta a kurátor, Árvai-Józsa Kitti, aki Jézus mondását is idézte: „a test lámpása a szem, és ha a szem tiszta, az egész test világos lesz; ha pedig a szem gonosz, az egész test sötét lesz”. Ez az idézet Bahget Iskander fotóira, művészetére, az emberi tekintetek kiemelésére nagyon illik.

Bahget Iskandernek ilyen kiállítása még sosem volt

A megnyitón a Kossuth-díjas fotóművész elmondta, több száz kiállítása volt már, de olyan, mint a mostani, még sosem. Itt ugyanis nem ő állította össze a képeket, hanem az erre a feladatra felkért kurátor, Árvai-Józsa Kitti. Bahget Iskander őszintén elmondta, ez eleinte egyáltalán nem tetszett neki, ugyanis nem szokta magát befolyásolni engedni.

Miután azonban párszor találkozott Kittivel és elkezdték megérteni egymást, elkezdett bízni benne, majd beadta a derekát és lehetőséget adott, hogy képeiből ezúttal az ő beleszólása nélkül állítsák össze a kiállítást.

És a végeredmény? Bahget Iskander szerint tökéletes tárlat lett belőle és nagyon örül, hogy végül így alakult. Ráadásul az is ritkán fordul elő vele, hogy a kiállítása interaktív legyen. Itt viszont ez is megvalósul, ugyanis a 42 kiállított képe mellett egy kivetítőn további közel száz fotó nézhető meg, illetve egy róla készült dokumentumfilmet is levetítenek.