Lelkeket és érzelmeket köt össze Bahget Iskander legújabb fotókiállítása – képekkel, videóval
Rendhagyó kiállításmegnyitót tartottak hétfő délután a kecskeméti Neumann János Egyetemen. A CAMPUS épületében megtekinthető Bahget Iskander kiállítása, amely a Lélek-Hidak címet viseli. A kiállítás egyik legmeghatóbb képe egy 50 éves barátságot és megemlékezést ábrázol.
Bahget Iskander kiállítása – legyen az bárhol és bármikor – mindig megmozgatja a kecskeméti és környékbeli kultúrakedvelőknek. A szír származású, de évtizedek óta hazánkban élő Kossuth-díjas fotóművész a kecskeméti egyetemen most olyan tárlatot nyitott, amelyre korábban még sosem volt példa.
Bahget Iskander kiállítása különleges helyszínt kapott
A Lélek-Hidak című kiállítás különleges helyszínt kapott, hiszen az Neumann János Egyetem CAMPUS épületében található. Ahogyan a tárlat kurátora, Árvai-Józsa Kitti fogalmazott, képeket elsősorban falra szoktak akasztani, ám ebben a modern térben alig van fal, és ami van, az sem egyenes. Ezt viszont megoldották, és a 42 kép tökéletesen kiegészíti egymást és a nagy teret.
A kiállítás megnyitóján elsőként az egyetem rektora, dr. habil Fülöp Tamás rektor mondott köszöntőt. Az ő ötlete volt a kiállítás létrehozása, és mint fogalmazott, nagyon örömteli számára, hogy az egyetemük most nemcsak a tudomány és a felsőoktatás, hanem a művészet otthona is lett.
Lélek-Hidak: a kiállítás hidakat képez az emberek között
Bahget Iskander fotói tekinteteket, emberi sorsokat ábrázolnak. Ahogyan az életünk is egy nagy utazás, úgy ezekre a képekre tekintve is egy nagy utazáson vehetünk részt. Az emberi arcok, kézmozdulatok érzelmeket, találkozásokat szimbolizálnak.
Ezek a tekintetek megszólítanak, emberi sorsokról mesélnek, és a fotók egymással és velünk is képesek dialógust nyitni
– mondta a kurátor, Árvai-Józsa Kitti, aki Jézus mondását is idézte: „a test lámpása a szem, és ha a szem tiszta, az egész test világos lesz; ha pedig a szem gonosz, az egész test sötét lesz”. Ez az idézet Bahget Iskander fotóira, művészetére, az emberi tekintetek kiemelésére nagyon illik.
Bahget Iskandernek ilyen kiállítása még sosem volt
A megnyitón a Kossuth-díjas fotóművész elmondta, több száz kiállítása volt már, de olyan, mint a mostani, még sosem. Itt ugyanis nem ő állította össze a képeket, hanem az erre a feladatra felkért kurátor, Árvai-Józsa Kitti. Bahget Iskander őszintén elmondta, ez eleinte egyáltalán nem tetszett neki, ugyanis nem szokta magát befolyásolni engedni.
Miután azonban párszor találkozott Kittivel és elkezdték megérteni egymást, elkezdett bízni benne, majd beadta a derekát és lehetőséget adott, hogy képeiből ezúttal az ő beleszólása nélkül állítsák össze a kiállítást.
És a végeredmény? Bahget Iskander szerint tökéletes tárlat lett belőle és nagyon örül, hogy végül így alakult. Ráadásul az is ritkán fordul elő vele, hogy a kiállítása interaktív legyen. Itt viszont ez is megvalósul, ugyanis a 42 kiállított képe mellett egy kivetítőn további közel száz fotó nézhető meg, illetve egy róla készült dokumentumfilmet is levetítenek.
Bahget Iskander fotóművész kiállítása része a bolgár-magyar napoknak
Bahget Iskander több tanulmányúton is részt vett Bulgáriában, és több ott készült képe is a tárlat részét képezi. Ez nem véletlen, hiszen az egyetem ezzel a kiállítással is csatlakozni kívánt a bolgár-magyar napokhoz. Október 19-én ünnepeljük ugyanis a Bolgár-Magyar Barátság Napját. A Neumannon ezzel kapcsolatban szerdán még egy bolgár-magyar felsőoktatási fórumot is rendeznek. A rektor közölte, nem titkolt céljuk, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszerükben Bulgária is fontos szereplő legyen.
A rendezvényen emiatt tiszteletét tette őexcellenciája Christo Stefanov Polendakov bolgár nagykövet, aki Bahget Iskander fotóművész munkássága kapcsán elismerését fejezte ki, illetve elmondta, a Neumann János Egyetemet régóta ismeri, tudja, hogy itt mennyire emberközpontú oktatás folyik – elég csak az egyetem korbarát státuszára gondolni –, így nem kerülhetett volna jobb helyre egy emberekről és érzelmekről szóló kiállítás.
A Bolgár Köztársaság tiszteletbeli konzuli képviseletét Kecskeméten dr. Bocskov Petrov Jordán vezeti, aki Bahget Iskandernek egyfajta mentora, hosszú ideje nagy alázattal segíti a fotóművész pályafutását. A tiszteletbeli konzul hangsúlyozta, nagyon találó a tárlat Lélek-Hidak címe, ugyanis Iskander olyan látásmóddal és lelkiséggel rendelkezik, amely hidat épít ember és ember között. – Iskander ott is hidakat épít, ahol más árkot ás. Érték, ha az ember nyitott szívvel látja a világot, és erre is emlékeztet ez a kiállítás – fogalmazott dr. Bocskov Petrov Jordán.
Az egyik legmeghatóbb fotó
Szeptember 16-án elhunyt Buda Ferenc, Kossuth-díjas költő. Bahget Iskander hírportálunknak elmondta, több mint 50 éve volt Buda Ferenc barátja. A költő még fát is ültetett Iskander hetényegyházi otthonának kertjében, illetve a születésnapokat is gyakran együtt ünnepelték. Természetesen Bahget Iskandert is megrázta Buda Ferenc halála. Emlékül az ő arcképe, sejtelmes tekintete és összekulcsolt keze is látható az egyik képen.
Bahget Iskander Lélek-Hidak című kiállítása november 4-ig ingyenesen megtekinthető a kecskeméti egyetem CAMPUS épületének aulájában.
