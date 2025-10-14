Római érmék, szarmata edények, üveg- és borostyángyöngyök is előkerültek az ásatáson – fotók

Egy négy évvel ezelőtt elkezdett nemesnádudvari feltárás munkálatait folytatták a bajai Türr István Múzeum munkatársai, a Közösségi régészeti csoport önkéntesei és a kalocsai Viski Károly Múzeum régészeinek közreműködésével idén szeptemberben. Az ásatás célja, hogy további 10. századi temetkezések után kutassanak, meghatározzák a temető területét, illetve a lelőhelyen eddig dokumentált szarmata és bronzkori objektumokat feltárják – számolt be az ásatásról közösségi oldalán a Türr István Múzeum.

Római kori leleteket tártak fel Nemesnádudvaron

A leírás szerint sok izgalmat rejtett az ásatás, mivel semmi sem az volt, aminek elsőre látszott. Az óriási méretű sírgödrök – amelyek némelyike meghaladta a 310 cm hosszúságot és 170 cm szélességet is – csak rablott, szarmata temetkezéseket rejtettek, azonban egyes sírokban érdekes leleteket, a korszakra nem jellemző tárgyakat hagytak maguk után a rablók.

Koporsókapcsok, római érmék, szarmata edények, üveg- és borostyángyöngyök kerültek elő a temetkezési helyről.

Az ásatás legszebb lelete

Egy 10. századi sír is napvilágot látott, ráadásul a feltárást végző szakemberek szerint úgy tűnik, hogy az utolsó megmaradt honfoglalás kori temetkezés volt a lelőhelyen, amelynek határait a feltárás során meg tudták határozni. A sír rablott volt, amely a szakemberek szerint a korszakra nem annyira jellemző, azonban a szándékos bolygatás ellenére megmaradtak a harcos íjának csont véglemezei, nyíltegezének több része is: vasalatok és a feltárás legszebb lelete, faragott, palmettás díszű tegezfedő és csont peremlemezek. Továbbá nyílhegyeket és egy nagyobb méretű hevedercsatot is találtak az ásatás során. A szakemberek feltételezése szerint a többi lószerszámot valószínűleg a rablás során elvitték.