Helén névnap

Feltárás

Római érmék, szarmata edények, üveg- és borostyángyöngyök is előkerültek az ásatáson – fotók

Címkék#római kori#feltárás#agyagedény#temetkezési hely#ásatás

A nemesnádudvari feltáráson egy honfoglalás kori harcos sírját találták meg a régészek. Az ásatás során szarmata, bronzkori és neolit emlékek is napvilágra kerültek.

Pozsgai Ákos

Egy négy évvel ezelőtt elkezdett nemesnádudvari feltárás munkálatait folytatták a bajai Türr István Múzeum munkatársai, a Közösségi régészeti csoport önkéntesei és a kalocsai Viski Károly Múzeum régészeinek közreműködésével idén szeptemberben. Az ásatás célja, hogy további 10. századi temetkezések után kutassanak, meghatározzák a temető területét, illetve a lelőhelyen eddig dokumentált szarmata és bronzkori objektumokat feltárják – számolt be az ásatásról közösségi oldalán a Türr István Múzeum.

Több értékes leletet is feltártak a régészek egy nemesnádudvari ásatáson,
Római kori leleteket tártak fel Nemesnádudvaron
Forrás: Türr István Múzeum Facebook

A leírás szerint sok izgalmat rejtett az ásatás, mivel semmi sem az volt, aminek elsőre látszott. Az óriási méretű sírgödrök – amelyek némelyike meghaladta a 310 cm hosszúságot és 170 cm szélességet is – csak rablott, szarmata temetkezéseket rejtettek, azonban egyes sírokban érdekes leleteket, a korszakra nem jellemző tárgyakat hagytak maguk után a rablók.

Koporsókapcsok, római érmék, szarmata edények, üveg- és borostyángyöngyök kerültek elő a temetkezési helyről. 

Az ásatás legszebb lelete 

Egy 10. századi sír is napvilágot látott, ráadásul a feltárást végző szakemberek szerint úgy tűnik, hogy az utolsó megmaradt honfoglalás kori temetkezés volt a lelőhelyen, amelynek határait a feltárás során meg tudták határozni. A sír rablott volt, amely a szakemberek szerint a korszakra nem annyira jellemző, azonban a szándékos bolygatás ellenére megmaradtak a harcos íjának csont véglemezei, nyíltegezének több része is: vasalatok és a feltárás legszebb lelete, faragott, palmettás díszű tegezfedő és csont peremlemezek. Továbbá nyílhegyeket és egy nagyobb méretű hevedercsatot is találtak az ásatás során. A szakemberek feltételezése szerint a többi lószerszámot valószínűleg a rablás során elvitték.

Római érmék, szarmata edények, üveg- és borostyángyöngyök is előkerültek az ásatáson

Fotók: Türr István Múzeum Facebook

Érdekes felfedezés

A feltárást követően a múzeumban a csontokat tisztítva érdekes jelenségre derítettek fényt a szakemberek. A szóban forgó sírban fellelt koponyán a szemgödör környékén és szájüregében erős patinanyomokat találtak, amik a szakemberek szerint arra utalnak, hogy szemfedőlemeze lehetett az eltemetett személynek, illetve a szájában is valószínűleg elhelyeztek egy nemesfémlemezt. A szakemberek szerint ebben a korszakban ez jellemző volt, több esetben dokumentáltak már hasonló jelenséget korábbi feltárások során. A nemesnádudvari ásatást végző szakemberek szerint mindenféleképpen magas pozíciót betöltő egyénről lehet szó, vélelmezésük szerint nem véletlenül rabolták ki sírját.

További érdekes leletek

A lelőhelyen további korszakok nyomaira bukkantak, egy mély gödör alján egy gyönyörű, szinte ép, késő bronzkori urna került elő, amely feltehetően a halomsíros kultúrához tartozó darab. A halomsíros kultúra Közép-Európát uralta a középső bronzkorban. Az idei kutatás utolsó napjaiban még egy régészeti korszakot tudtak azonosítani a szakemberek a lelőhelyen. Egy újkőkori, feltehetően a Kr. e. 6. évezred második felére keltezhető épület részletét, talán egy oszlopszerkezetes ház hosszanti gödrét találták meg. Minden bizonnyal egy másik, a neolitikumhoz – az újkőkor, a csiszolt kőkorszakhoz – tartozó cölöpszerkezetes-alapárkos építményt is feltártak.

 

