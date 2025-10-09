Huszonöt éve költözött el Milánóból, szobrok mesélnek az olasz művész magyarországi életéről

Angelo Minuti tárlatának címe: „Giubileo – Vita di un artista italiano in Ungheria”, amely az alkotó magyarországi életútját és művészetét mutatja be. A kiállítást dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke nyitja meg, köszöntőt mond Barta Dóra, a Hírös Agóra ügyvezető igazgatója. A megnyitón közreműködik az Orlando duó, Palotás Endre szaxofonon és Pelle József gitáron. Az alkotások október 31-ig láthatók.

Angelo Minuti még 2023-ban, abban az évben a tündérek kaptak munkásságában nagy szerepet

Fotó: Sebestyén Hajnalka

25 éve költözött Kecskemétre

Angelo Minutinak nem ez az első tárlata Kecskeméten és környéken, a művészetkedvelő közönség körében jól ismert. Több köztéri alkotása is látható. Most azonban saját életét tekintve fontos évfordulót ünnepel, 2020. október 21-én érkezett hazánkba, így ebben hónapban lesz 25 éve, hogy Milánóból Kecskemétre költözött. Ebből az alkalomból született meg a pénteken megnyíló nagyszabású kiállítás.

A világ számos pontján volt már kiállítása

Az olasz szobrászművész 16 évesen kezdett el ismerkedni a szobrászattal, mestere Enrico Mazzolani volt. Milánóban, a 70-es évtized kezdetétől egészen a 90-es évek végéig számos fontos szobrot alkotott, nagyon sok kiállítása volt, nemcsak Olaszországban, hanem a világ más pontjain is. A művész a kiállítás kapcsán néhány gondolatot megosztott.

– Úgy érzem, jelentős fejlődési szakasz következett be pályafutásomban, miután átköltöztem Magyarországra, egy kis otthont találva, ahol élek immár 25 éve. E hely megteremti számomra a nyugalmat, a szükséges koncentrálás feltételeit szobrászi munkásságom számára, messze a városok forgatagától, stresszétől, szinte mintegy remetelakban élve. Az életút e megválasztása számos nehézség ellenére is jelentős számomra, boldog vagyok, hogy úgy döntöttem, a környező természet csendjében elmerült környezetben élek – árulta el, majd még egy érdekességet megosztott.

Angelo Minuti nem vár a múzsára

– Minden egyes szobor, melynek a kivitelezéséhez hozzáfogtam, egyszerűen az első gondolatként fogalmazódott meg a képzeletemben, majd skiccként egy lapra került. Sosem várom a múzsa üzeneteit, az ötletek bennem vannak – tette hozzá.