Az olasz napfényt, mediterrán életérzést hozza el tárlatával a Kecskeméten élő olasz művész

Angelo Minuti tárlatának címe: „Giubileo – Vita di un artista italiano in Ungheria”, amely az alkotó magyarországi életútját és művészetét mutatja be. Az alkotások a hónap végéig tekinthetők meg. Már a megnyitón nagyszámú közönség tekintette meg az olasz művész munkásságát reprezentáló tárlatot. A megnyitón közreműködött az Orlando duó, Palotás Endre szaxofonon és Pelle József gitáron.

Angelo Minuti jubileumi kiállítása látható a Hírös Agórában

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Angelo Minuti tárlata vonzerővel hat

A közönséget Ulrich Gábor képzőművész köszöntötte, majd Barta Dóra, a Hírös Agóra ügyvezető igazgatója személyes impulzussal kezdte köszöntőjét, melyben méltatta Angelo Minuti munkásságát.

„A Hírös Agóra vezetőjeként nagyon sok esetben lépek be úgy az épületbe, hogy azonnal megcsodálhatok egy-egy kiállítást. Ezen tárlatok különböző módon érintenek meg. Van, amelynek nagyon örülök, és szépnek találom. De olyan is látható, mely az első pillanatban az aurájával, a hatósugarával megérint. Angelo kiállítása is ilyen” – kezdte beszédét Barta Dóra ügyvezető.

Hagyomány tisztelete, új utak keresése

„Angelo Minuti szobrászművész neve ma már nem csupán a szobrászat kedvelői számára cseng ismerősen. Munkássága a klasszikus formaérzékenység és a kortárs gondolkodás ritka harmóniáját testesíti meg, művei mögött az emberi lét szépségének és törékenységének finom megértése húzódik. Szobraiban a mozdulat pillanatát, az idő lenyomatát ragadja meg, bronzba vagy kőbe rejtve az emberi lélek rezdüléseit. Angelo Minuti művészete egyszerre szól a hagyomány tiszteletéről és az új utak kereséséről. Műveiben a mediterrán élethelyzet melegsége, a forma fegyelme és a gondolat mélysége találkozik. Szobrai gyakran hordozzák az élet körforgásának szimbolikáját, a természet és az ember közötti ősi kapcsolatot, ugyanakkor a modern ember kérdéseit is. A magányt, a közösséghez tartozás vágyát, a hitet és a reményt” – tette hozzá a Hírös Agóra vezetője.

A szobrok maguk a hidak

„A Hírös Agóra és Angelo Minuti kapcsolata nem új keletű. A művész korábban is több alkalommal vett részt az intézmény által szervezett közösségi és kulturális programokban, alkotótáborokban, művészeti együttműködésekre épülő projektekben. Szellemisége, nyitottsága és a helyi művészeti élet iránti elkötelezettsége sokak számára példaként szolgál. A Hírös Agóra célja mindig is az volt, hogy hidat építsen a művészet és közönség között, és ebben a törekvésben Angelo Minuti munkássága igazi segítőtársunk. Szobrai maguk is hidak. Az agyag, az anyag és a lélek, a látvány és a gondolat között. Ez a kiállítás nem csak egy művész életművének ünnepe, hanem egy találkozásé is” – hangsúlyozta Barta Dóra.