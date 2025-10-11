3 órája
Az olasz napfényt, mediterrán életérzést hozza el tárlatával a Kecskeméten élő olasz művész
A kecskeméti Hírös Agórában új, különleges tárlat nyílt péntek kora este. Angelo Minuti, a világhírű olasz szobrászművész 25 éve él Magyarországon, Kecskeméten. E jubileumi kiállításon a szobrai mellett saját alkotásairól továbbgondolt digitális, pasztell krétával készült grafikák is helyet kaptak.
Angelo Minuti tárlatának címe: „Giubileo – Vita di un artista italiano in Ungheria”, amely az alkotó magyarországi életútját és művészetét mutatja be. Az alkotások a hónap végéig tekinthetők meg. Már a megnyitón nagyszámú közönség tekintette meg az olasz művész munkásságát reprezentáló tárlatot. A megnyitón közreműködött az Orlando duó, Palotás Endre szaxofonon és Pelle József gitáron.
Angelo Minuti tárlata vonzerővel hat
A közönséget Ulrich Gábor képzőművész köszöntötte, majd Barta Dóra, a Hírös Agóra ügyvezető igazgatója személyes impulzussal kezdte köszöntőjét, melyben méltatta Angelo Minuti munkásságát.
„A Hírös Agóra vezetőjeként nagyon sok esetben lépek be úgy az épületbe, hogy azonnal megcsodálhatok egy-egy kiállítást. Ezen tárlatok különböző módon érintenek meg. Van, amelynek nagyon örülök, és szépnek találom. De olyan is látható, mely az első pillanatban az aurájával, a hatósugarával megérint. Angelo kiállítása is ilyen” – kezdte beszédét Barta Dóra ügyvezető.
Hagyomány tisztelete, új utak keresése
„Angelo Minuti szobrászművész neve ma már nem csupán a szobrászat kedvelői számára cseng ismerősen. Munkássága a klasszikus formaérzékenység és a kortárs gondolkodás ritka harmóniáját testesíti meg, művei mögött az emberi lét szépségének és törékenységének finom megértése húzódik. Szobraiban a mozdulat pillanatát, az idő lenyomatát ragadja meg, bronzba vagy kőbe rejtve az emberi lélek rezdüléseit. Angelo Minuti művészete egyszerre szól a hagyomány tiszteletéről és az új utak kereséséről. Műveiben a mediterrán élethelyzet melegsége, a forma fegyelme és a gondolat mélysége találkozik. Szobrai gyakran hordozzák az élet körforgásának szimbolikáját, a természet és az ember közötti ősi kapcsolatot, ugyanakkor a modern ember kérdéseit is. A magányt, a közösséghez tartozás vágyát, a hitet és a reményt” – tette hozzá a Hírös Agóra vezetője.
A szobrok maguk a hidak
„A Hírös Agóra és Angelo Minuti kapcsolata nem új keletű. A művész korábban is több alkalommal vett részt az intézmény által szervezett közösségi és kulturális programokban, alkotótáborokban, művészeti együttműködésekre épülő projektekben. Szellemisége, nyitottsága és a helyi művészeti élet iránti elkötelezettsége sokak számára példaként szolgál. A Hírös Agóra célja mindig is az volt, hogy hidat építsen a művészet és közönség között, és ebben a törekvésben Angelo Minuti munkássága igazi segítőtársunk. Szobrai maguk is hidak. Az agyag, az anyag és a lélek, a látvány és a gondolat között. Ez a kiállítás nem csak egy művész életművének ünnepe, hanem egy találkozásé is” – hangsúlyozta Barta Dóra.
Angelo Minuti magyarországi életútját és művészetét mutatja be kiállításaFotók: Sebestyén Hajnalka
Elhozza az olasz napfényt
A kiállítást dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg.
„Angelo Minuti egy olyan művész, aki elhozza ide nekünk az olasz napfényt, a mediterrán tájat, az olasz ember temperamentumát, az érzelmek skáláját, a szenvedés átélt vonásait, és még lehetne sorolni nagyon sok mindent, amit megjelenít az alkotásaiban. A sors, az élet, az események jönnek velünk szemben, és mi adunk rá választ a gondolatainkkal, az érzelmeinkkel és a tetteinkkel. Angelo Minuti ezt teszi az alkotásaiban. A harmónia, az élet, az érzelmek, a lélek, a szenvedés, az öröm, a mitológia, a zene minden harmóniába foglalva és egy egyéni stílusban megalkotva. Ez az amitől fénylik és árad felénk, hívogat ez a kiállítás” – mondta az alelnök.
Minden alkotása tele van üzenettel
„Angelo Minuti 78 éves, de azt hiszem, hogy lélekben legalább 50-nel fiatalabb. 25 éve alkot Magyarországon. Megszerette ezt a földet, megszerette a tanyavilágot, hiszen Kecskemét-Szarkásban él, és ott alkot. Fontos neki ez a Föld, fontos neki, hogy itt lehet. Az ő egyéniségét az tudja igazán becsülni, aki ismeri, és az tudja igazán méltónak tartani, aki egy kicsit is beszélgetett vele. Hiszen itt a zene kifejezéstől, ami az embert és a hangszert összekapcsolja, a mitológián keresztül a szimbólumokon által a nőiességen keresztül a filozófiáig ez a kiállítás nagyon sok mindent összefoglal a maga egyediségében. Minden alkotása tele van üzenetekkel” – jegyezte meg Mák Kornél.
