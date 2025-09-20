Ahol a múlt nem múlik el, ősbemutatóval indul a kecskeméti színház új évada – galériával

Szabó Borbála legújabb drámája, a Száz karácsony érzékenyen és játékosan vezeti végig a közönséget egy évszázadon, 1923 és 2023 között, miközben a háttérben a 20. századi magyar történelem eseményei zúgnak, suttognak, néha pedig üvöltenek. Kovács Lehel rendezésében egy igazán lebilincselő történet elevenedik meg, tele napjainkra is szóló értékes üzenetekkel.

Száz karácsony – e címmel mutatják be a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház idei évadjának első darabját

Fotó: Bús Csaba

Egy évszázadnyi fájdalom

Száz év karácsonyain keresztül meséli el egy család életét Szabó Borbála drámája, ami ősbemutatóként, Kovács Lehel rendezésében elevenedik meg a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Ruszt József Stúdiószínházának színpadján. A Száz karácsonyban benne van mindaz az öröm, fájdalom, kudarc, küzdelem és szeretet, mely egy évszázadba belesűríthető. A különleges családtörténet főszereplőjét, Koncz Klárát Märcz Fruzsina tökéletesen viszi színpadra. A darabban mind a 12 színész nagyszerű alakítást nyújt.

Töltött káposzta és bejgli

Egy család nappalija, terített asztal, karácsony – így csöppenünk bele a Koncz család életébe 1923. december 25-én. A darab végig a család nappalijában játszódik, ahol száz év karácsonyai elevenednek meg, újra és újra felépítve és lerombolva mindazt, amit a szeretet, az emlékezés és a túlélés jelenthet. Háborúk, forradalmak, rendszerváltások, diktatúrák és reményteljes újrakezdések fonódnak össze egy nő életének stációival, miközben az ünnep állandósága kapaszkodót kínál az idő sodrásában. Ami állandó: újra és újra felkerül az asztalra a töltött káposzta és a bejgli.

A Száz karácsony egy személyes utazás

A Száz karácsony nemcsak történelmi panoráma, hanem személyes utazás is: a család, az emlékezet és az ünnep jelentéséről.

Arról is szól, hogyan éljük túl, amit túl kell, és hogyan őrizzük meg azt, amit muszáj.

Egy ünnep. Egy élet. Egy évszázad. Egy különleges színházi este, ahol a múlt nem múlik el, csak történetté válik. A helyszín mindvégig változatlan, miközben szereplők érkeznek és eltűnnek azokon a bizonyos kapukon keresztül, átélnek nagyon sok örömöt és bánatot, küzdenek, féltenek és szeretnek.