Ahol a múlt nem múlik el, ősbemutatóval indul a kecskeméti színház új évada – galériával
Premier vasárnap. Száz karácsony – e címmel mutatják be a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház idei évadjának első darabját a Ruszt József Stúdiószínházban. A sajtónyilvános főpróbát pénteken tartották meg.
Szabó Borbála legújabb drámája, a Száz karácsony érzékenyen és játékosan vezeti végig a közönséget egy évszázadon, 1923 és 2023 között, miközben a háttérben a 20. századi magyar történelem eseményei zúgnak, suttognak, néha pedig üvöltenek. Kovács Lehel rendezésében egy igazán lebilincselő történet elevenedik meg, tele napjainkra is szóló értékes üzenetekkel.
Egy évszázadnyi fájdalom
Száz év karácsonyain keresztül meséli el egy család életét Szabó Borbála drámája, ami ősbemutatóként, Kovács Lehel rendezésében elevenedik meg a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Ruszt József Stúdiószínházának színpadján. A Száz karácsonyban benne van mindaz az öröm, fájdalom, kudarc, küzdelem és szeretet, mely egy évszázadba belesűríthető. A különleges családtörténet főszereplőjét, Koncz Klárát Märcz Fruzsina tökéletesen viszi színpadra. A darabban mind a 12 színész nagyszerű alakítást nyújt.
Töltött káposzta és bejgli
Egy család nappalija, terített asztal, karácsony – így csöppenünk bele a Koncz család életébe 1923. december 25-én. A darab végig a család nappalijában játszódik, ahol száz év karácsonyai elevenednek meg, újra és újra felépítve és lerombolva mindazt, amit a szeretet, az emlékezés és a túlélés jelenthet. Háborúk, forradalmak, rendszerváltások, diktatúrák és reményteljes újrakezdések fonódnak össze egy nő életének stációival, miközben az ünnep állandósága kapaszkodót kínál az idő sodrásában. Ami állandó: újra és újra felkerül az asztalra a töltött káposzta és a bejgli.
A Száz karácsony egy személyes utazás
A Száz karácsony nemcsak történelmi panoráma, hanem személyes utazás is: a család, az emlékezet és az ünnep jelentéséről.
Arról is szól, hogyan éljük túl, amit túl kell, és hogyan őrizzük meg azt, amit muszáj.
Egy ünnep. Egy élet. Egy évszázad. Egy különleges színházi este, ahol a múlt nem múlik el, csak történetté válik. A helyszín mindvégig változatlan, miközben szereplők érkeznek és eltűnnek azokon a bizonyos kapukon keresztül, átélnek nagyon sok örömöt és bánatot, küzdenek, féltenek és szeretnek.
A rendező szemével
Kovács Lehel rendező a főpróba után elmondta, ami igazán fejtörést okozott számára, az az, hogyan tudja úgy elmesélni az elmúlt 100 évet, hogy az újdonságként hasson, megértsük szüleinket, őseinket. Szerencsére elég hamar rátaláltak egy olyan formára, mely végül visszaadta azt az üzenetet, melyet szeretett volna.
Szabó Borbála saját élettörténetét vetette papírra, de ettől Kovács Lehel némileg eltért. Elárulta: Bori hagyta, hogy egy önálló előadás szülessen, és ne egy családfa.
A történet szerint van egy életkapu és egy halálkapu. Mindezt Kovács Lehel egy sötét erdőbe helyezte, fekete fenyőfákkal. A rendező ezt azért választotta, mert számára ez a bizonytalanságot jelképezi. Nem egy félelmetes helyet, csak ismeretlent, hiszen nem tudjuk, pontosan mi vár ránk a halál után.
Összekovácsolódott a színészekkel
Kovács Lehel megjegyezte: többekkel dolgozott együtt korábban is, így egy rendkívül gördülékeny és konstruktív alkotófolyamat áll mögöttük. Ugyanakkor az egyik legnehezebb is, mert az alapmű nagyon bonyolult és szerteágazó.
100 évet él le a darabban
Szabó Borbála drámája, a Száz karácsony egy teljes évszázadot ölel fel, melynek középpontjában egy erős nő áll: Koncz Klára, akit Märcz Fruzsina alakít. A színésznő mesélt a darabban alakított szerepéről, Klarisszáról, Kláráról.
A darabban egy egész életet él le, nullától százéves korig. Az elején születik és a végén hal meg. Ugyanúgy, ahogy az életben, az elején az emberrel csak úgy történnek a dolgok, mert még nem sokat fog fel a világból. A közepe nehéz, a végére pedig rettenetesen elfárad, ahogy ez történik az embernek a 100 éve alatt.
Hozzátette: Mivel sem Kovács Lehel rendezőnek, sem neki nincs egyelőre tapasztalata arról, milyen megöregedni, így arról az oldaláról próbálták megfogni a dolgot, hogy elfárad a végére.
A darabban erős az erdélyi kötődés. Ennek kapcsán Fruzsina elmondta: az első férje erdélyi volt, fiúk kötődik is Erdélyhez, így számára sem ismeretlen ez az érzés, ez a világ.
Tizenketten a színpadon
A darabban több karaktert is megformálnak a színművészek. A Száz karácsony szereplői: Koltai-Nagy Balázs, Hajdú Melinda, Fazakas Géza, Csapó Virág, Magyar Éva, Lakatos Máté, Märcz Fruzsina, Antóci Dorottya, Szabó Dorottya, Pál Attila, Ferencz Bálint, Szegvári Júlia.
Az idei évad első darabja a Ruszt József StúdiószínházbanFotók: Bús Csaba