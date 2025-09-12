2 órája
Kevesen emlékeznek ezekre a retró magyar sorozatokra – Te képben vagy velük?
Csak kevesen tudják mind a hét választ erre a kvízre. Tedd próbára a tudásod és derítsd ki, mennyire emlékszel ezekre a retró magyar sorozatokra.
A 1980-as és 1990-es években igazi aranykora volt a magyar tévézésnek – ekkor születtek olyan ikonikus sorozatok, mint a Szomszédok, a Linda vagy a Família Kft. Első pillantásra talán egyszerűnek tűnik a kvíz, de sokan elbizonytalanodnak, ha azt kell megmondani, ki melyik sorozatban szerepelt, vagy melyik jelenet melyik műsorhoz tartozik. Teszteld a tudásod kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire mozogsz otthonosan a retró magyar sorozatok világában – vajon sikerül hibátlanul teljesíteni?
Mutasd meg mennyit tudsz a retró magyar sorozatokról!
