Kevesen emlékeznek ezekre a retró magyar sorozatokra – Te képben vagy velük?

Csak kevesen tudják mind a hét választ erre a kvízre. Tedd próbára a tudásod és derítsd ki, mennyire emlékszel ezekre a retró magyar sorozatokra.

Baon.hu

A 1980-as és 1990-es években igazi aranykora volt a magyar tévézésnek – ekkor születtek olyan ikonikus sorozatok, mint a Szomszédok, a Linda vagy a Família Kft. Első pillantásra talán egyszerűnek tűnik a kvíz, de sokan elbizonytalanodnak, ha azt kell megmondani, ki melyik sorozatban szerepelt, vagy melyik jelenet melyik műsorhoz tartozik. Teszteld a tudásod kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire mozogsz otthonosan a retró magyar sorozatok világában – vajon sikerül hibátlanul teljesíteni?

retró magyar sorozatokat a tévén.
Teszteld tudásod mennyire ismered a régi retró magyar sorozatokat!
Fotó: Fortepan/Rádió és Televízió Újság

Mutasd meg mennyit tudsz a retró magyar sorozatokról!

1.
Melyik magyar sorozatban szerepelt a legendás „doktornő”, akit Esztergályos Cecília alakított?
2.
Melyik retró magyar sorozat főszereplője volt Vágási Feri?
3.
Melyik sorozatban dolgozott rendőrnőként Görbe Nóra?
4.
Ki volt a „sógor” a Família Kft.-ben?
5.
Melyik retró sorozatban láthattunk sok rendőrségi akciót, és Bujtor István is szerepelt benne?
6.
Melyik magyar retró sorozat szólt katonai kiképzésen lévő fiatalokról?
7.
Melyik sorozat főcímdala kezdődött így: „Tágas élettér, mindenem megvan már…”?

