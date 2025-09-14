2 órája
Nemsokára nyit a Petőfi Otthona, a Petrovics család egykori portáján – fotók
Épül Petőfi Otthona Szabadszálláson. Székely Gábor Attila Petőfi-kutató a helyi Kultúrkapocs Műhely Egyesülettel szövetségben valósítja meg régi elképzelését. Megvásárolta az egykori Petrovics portát a rajta lévő újkori házzal, ahol berendezi a Petőfi Otthona elnevezésű emlékházat a saját magángyűjteményéből.
Így a jövőben a neves Petőfi-kutató már nemcsak kunszentmiklósi magánházában, de Szabadszálláson is fogadhatja az irodalom- és történelem kedvelőket. Képzőművészeti tárgyak, könyvek, kultúremlékek teszik majd élvezhetővé a látványt a Petőfi család egykori otthonában. Miért pont Szabadszállás? Mikor lesz a megnyitó? Többek között ezekről is beszélgettünk Székely Gábor Attilával.
Történelmi visszatekintés a Petőfi-kutatóval
– Petőfi Otthona elnevezést kapja a felújítás alatt álló emlékház. Hol található pontosan? – kérdeztük elsőként Székely Gábor Attila Petőfi kutatót.
– Májusban vásároltam meg Szabadszálláson, a Petőfi utca 9. szám alatt található családi házat. Ezen a portán állt a Petrovics család háza, melyben 23 esztendeig laktak. Petrovics István és családja 1818 és 1841 között élt itt, ez volt Petőfi Sándor (Petrovics Sándor) gyermekkorának igazi helyszíne. Az 1838-as nagy árvíz romba döntötte a házukat, ezzel egyidejűleg tönkrementek és 1841-ben Dunavecsére költözött a család, a továbbiakban már csak bérlők voltak mindenhol. Szabadszálláson a házuk helyén 1948-ban emlékművet emeltek a szabadszállásiak. Ma is ez a koszorúzóhely március 15-én.
– Mi található most az egykori Petrovics telken?
– Az összedőlt ház alapjait megtaláltam, mivel terméskövekből állt az alap. Jelenleg egy lakóház van a telken, amit 1970-ben építettek, melléképületekkel együtt 170 négyzetméter. A felújítása folyamatban van.
Hét szoba invitál időutazásra
– Mi látható majd a Petőfi Otthonában?
– Összesen hét helyiség lesz berendezve, ebből négy Petőfi emlékeknek ad helyet, a 6000 darabból álló gyűjteményem egy része lesz itt látható. A többi továbbra is a Kunszentmiklósi otthonomban kialakított Felső-kiskunsági Emlékek Háza kiállítóhelyen tekinthető meg. A hévízi múzeumban egy éven át volt kiállítva 450 műtárgyam, ezeket most hazahoztam, és itt Szabadszálláson helyezem el véglegesen.
– Tematikusan elrendezésben készül a kiállítás?
– Igen. Az első szobában a Petrovics család emlékezete kap helyet. Korabeli tárgyak mellett saját tárgyaik is láthatók. A második szobában Petőfi útját idézem meg 1848-ig, a harmadikba a forradalom és szabadságharc ábrázolásai és korabeli tárgyak, dokumentumok kerülnek. A negyedik szobában az apoteózisok, azaz a Petőfire való emlékezések, kiadványok nézhetők meg. Az ötödik helyiség a szibériai Petőfi-keresés történetét, eredményeit mutatja be.
A hatodik szoba József Attila emlékezete lesz, hiszen édesanyja, Pőcze Borbála szabadszállási volt. Sok időt töltött itt a költő két nővérével együtt.
Helyet kap még több emlékezet, bemutatom Szász Károly református lelkészt, Rozsnyai Mátyás gyógyszerészt, Rozsnyai Kálmán színész-irodalmárt, Rozsnyai Pál 1848/49-es huszárt, valamint Dóry József népdalénekest és Tóth Sándor helytörténészt is.
– A teljes épületet felújítja?
– Egyelőre nem tudom, az egykori istálló, egy 50 négyzetméteres épület későbbre tolódik. Itt a magyar történelem képekben és tárgyakban lesz jelen, szabadszállási vonatkozásokkal.
Épül Petőfi Otthona SzabadszállásonFotók: Bús Csaba
Nem hiányozhat a Petőfi körtefa és a gólyafészek sem
– Az udvarra vannak tervei?
– Azonosítottam az eredeti Petrovics ház alapjait. A talált kövek a budai hegységből, a pálvölgyi cseppkőbarlang környékéről lettek hozatva, igen szépek, néhány darabot vitrinben helyezek majd el.
A régi ház falai helyén, térdmagasságig kis falakat emelek, szép terméskövekből. Ez a műrom pódium lesz, a kerti rendezvényekhez.
A kertben elültettem egy körtefát, mely a székelykeresztúri körtefa hajtásának továbbélését biztosítja. A nyár folyamán egy métert nőtt. Állítottunk egy gólyafészket oszlopra, remélhetőleg tavasszal egy gólyapár elfoglalja.
– Mikorra várható a megnyitó?
– Október 4-én 15 órakor részleges megnyitót tartunk, addigra a kiállítás elkészül. A végleges ünnepi megnyitó 2026. március 14-én várható. Nagy az érdeklődés iránta.
Minden segítség jól jön
– Kitől kap segítséget?
– A Szabadszállási Kultúrkapocs Egyesület húsz fővel jelentős segítőtársaim. Bajusz Gábor elnökhelyettes pedig abszolút alkotótársam. De nagy köszönet jár a Jakabszállási Települési Értéktár tagjainak, kiemelten Szabóné Harkai Erikának, akik jelentős mértékben részt vesznek a munkálatokban. Sokan társadalmi munkával, anyagi hozzájárulással segítenek. Egyedül nem is tudnám ilyen rövid idő alatt létrehozni ezt a remélhetőleg örökre megmaradó irodalmi emlékhelyet. Állami támogatást nem kaptam hozzá, így a továbbiakban is minden segítségnek örülök.
Színes forgataggal ünnepelték a 11. Kunsági Néptánctalálkozót a Libafesztivál keretében – fotók, videó
A máj, a gyomor és a vesék egészségében is kulcsszerepet játszik ez az olcsó őszi zöldség