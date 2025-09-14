Nemsokára nyit a Petőfi Otthona, a Petrovics család egykori portáján – fotók

Így a jövőben a neves Petőfi-kutató már nemcsak kunszentmiklósi magánházában, de Szabadszálláson is fogadhatja az irodalom- és történelem kedvelőket. Képzőművészeti tárgyak, könyvek, kultúremlékek teszik majd élvezhetővé a látványt a Petőfi család egykori otthonában. Miért pont Szabadszállás? Mikor lesz a megnyitó? Többek között ezekről is beszélgettünk Székely Gábor Attilával.

Székely Gábor Attila Petőfi-kutató újabb nagy lépése a Petőfi Otthona, az egykori Petrovics családi portáján

Fotó: Bús Csaba

Történelmi visszatekintés a Petőfi-kutatóval

– Petőfi Otthona elnevezést kapja a felújítás alatt álló emlékház. Hol található pontosan? – kérdeztük elsőként Székely Gábor Attila Petőfi kutatót.

– Májusban vásároltam meg Szabadszálláson, a Petőfi utca 9. szám alatt található családi házat. Ezen a portán állt a Petrovics család háza, melyben 23 esztendeig laktak. Petrovics István és családja 1818 és 1841 között élt itt, ez volt Petőfi Sándor (Petrovics Sándor) gyermekkorának igazi helyszíne. Az 1838-as nagy árvíz romba döntötte a házukat, ezzel egyidejűleg tönkrementek és 1841-ben Dunavecsére költözött a család, a továbbiakban már csak bérlők voltak mindenhol. Szabadszálláson a házuk helyén 1948-ban emlékművet emeltek a szabadszállásiak. Ma is ez a koszorúzóhely március 15-én.

– Mi található most az egykori Petrovics telken?

– Az összedőlt ház alapjait megtaláltam, mivel terméskövekből állt az alap. Jelenleg egy lakóház van a telken, amit 1970-ben építettek, melléképületekkel együtt 170 négyzetméter. A felújítása folyamatban van.

Hét szoba invitál időutazásra

– Mi látható majd a Petőfi Otthonában?

– Összesen hét helyiség lesz berendezve, ebből négy Petőfi emlékeknek ad helyet, a 6000 darabból álló gyűjteményem egy része lesz itt látható. A többi továbbra is a Kunszentmiklósi otthonomban kialakított Felső-kiskunsági Emlékek Háza kiállítóhelyen tekinthető meg. A hévízi múzeumban egy éven át volt kiállítva 450 műtárgyam, ezeket most hazahoztam, és itt Szabadszálláson helyezem el véglegesen.

– Tematikusan elrendezésben készül a kiállítás?

– Igen. Az első szobában a Petrovics család emlékezete kap helyet. Korabeli tárgyak mellett saját tárgyaik is láthatók. A második szobában Petőfi útját idézem meg 1848-ig, a harmadikba a forradalom és szabadságharc ábrázolásai és korabeli tárgyak, dokumentumok kerülnek. A negyedik szobában az apoteózisok, azaz a Petőfire való emlékezések, kiadványok nézhetők meg. Az ötödik helyiség a szibériai Petőfi-keresés történetét, eredményeit mutatja be.

A hatodik szoba József Attila emlékezete lesz, hiszen édesanyja, Pőcze Borbála szabadszállási volt. Sok időt töltött itt a költő két nővérével együtt.

Helyet kap még több emlékezet, bemutatom Szász Károly református lelkészt, Rozsnyai Mátyás gyógyszerészt, Rozsnyai Kálmán színész-irodalmárt, Rozsnyai Pál 1848/49-es huszárt, valamint Dóry József népdalénekest és Tóth Sándor helytörténészt is.