szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szabadszállás

28 perce

Nemsokára nyit a Petőfi Otthona, a Petrovics család egykori portáján – fotók

Címkék#Petőfi Otthona#Petőfi Sándor#Székely Gábor

Épül Petőfi Otthona Szabadszálláson. Székely Gábor Attila Petőfi-kutató a helyi Kultúrkapocs Műhely Egyesülettel szövetségben valósítja meg régi elképzelését. Megvásárolta az egykori Petrovics portát a rajta lévő újkori házzal, ahol berendezi a Petőfi Otthona elnevezésű emlékházat a saját magángyűjteményéből.

Sebestyén Hajnalka

Így a jövőben a neves Petőfi-kutató már nemcsak kunszentmiklósi magánházában, de Szabadszálláson is fogadhatja az irodalom- és történelem kedvelőket. Képzőművészeti tárgyak, könyvek, kultúremlékek teszik majd élvezhetővé a látványt a Petőfi család egykori otthonában. Miért pont Szabadszállás? Mikor lesz a megnyitó? Többek között ezekről is beszélgettünk Székely Gábor Attilával. 

Székely Gábor Attila Petőfi-kutató, Petőfi Otthona, a Petrovics családi portáján,
Székely Gábor Attila Petőfi-kutató újabb nagy lépése a Petőfi Otthona, az egykori Petrovics családi portáján
Fotó: Bús Csaba

Történelmi visszatekintés a Petőfi-kutatóval

– Petőfi Otthona elnevezést kapja a felújítás alatt álló emlékház. Hol található pontosan? – kérdeztük elsőként Székely Gábor Attila Petőfi kutatót.

– Májusban vásároltam meg Szabadszálláson, a Petőfi utca 9. szám alatt található családi házat. Ezen a portán állt a Petrovics család háza, melyben 23 esztendeig laktak. Petrovics István és családja 1818 és 1841 között élt itt, ez volt Petőfi Sándor (Petrovics Sándor) gyermekkorának igazi helyszíne. Az 1838-as nagy árvíz romba döntötte a házukat, ezzel egyidejűleg tönkrementek és 1841-ben Dunavecsére költözött a család, a továbbiakban már csak bérlők voltak mindenhol. Szabadszálláson a házuk helyén 1948-ban emlékművet emeltek a szabadszállásiak. Ma is ez a koszorúzóhely március 15-én.

– Mi található most az egykori Petrovics telken?

– Az összedőlt ház alapjait megtaláltam, mivel terméskövekből állt az alap. Jelenleg egy lakóház van a telken, amit 1970-ben építettek, melléképületekkel együtt 170 négyzetméter. A felújítása folyamatban van. 

Hét szoba invitál időutazásra

– Mi látható majd a Petőfi Otthonában?

– Összesen hét helyiség lesz berendezve, ebből négy Petőfi emlékeknek ad helyet, a 6000 darabból álló gyűjteményem egy része lesz itt látható. A többi továbbra is a Kunszentmiklósi otthonomban kialakított Felső-kiskunsági Emlékek Háza kiállítóhelyen tekinthető meg. A hévízi múzeumban egy éven át volt kiállítva 450 műtárgyam, ezeket most hazahoztam, és itt Szabadszálláson helyezem el véglegesen.

– Tematikusan elrendezésben készül a kiállítás?

– Igen. Az első szobában a Petrovics család emlékezete kap helyet. Korabeli tárgyak mellett saját tárgyaik is láthatók. A második szobában Petőfi útját idézem meg 1848-ig, a harmadikba a forradalom és szabadságharc ábrázolásai és korabeli tárgyak, dokumentumok kerülnek. A negyedik szobában az apoteózisok, azaz a Petőfire való emlékezések, kiadványok nézhetők meg. Az ötödik helyiség a szibériai Petőfi-keresés történetét, eredményeit mutatja be. 

A hatodik szoba József Attila emlékezete lesz, hiszen édesanyja, Pőcze Borbála szabadszállási volt. Sok időt töltött itt a költő két nővérével együtt. 

Helyet kap még több emlékezet, bemutatom Szász Károly református lelkészt, Rozsnyai Mátyás gyógyszerészt, Rozsnyai Kálmán színész-irodalmárt, Rozsnyai Pál 1848/49-es huszárt, valamint Dóry József népdalénekest és Tóth Sándor helytörténészt is.

– A teljes épületet felújítja?

– Egyelőre nem tudom, az egykori istálló, egy 50 négyzetméteres épület későbbre tolódik. Itt a magyar történelem képekben és tárgyakban lesz jelen, szabadszállási vonatkozásokkal.

Épül Petőfi Otthona Szabadszálláson

Fotók: Bús Csaba

Nem hiányozhat a Petőfi körtefa és a gólyafészek sem

– Az udvarra vannak tervei?

– Azonosítottam az eredeti Petrovics ház alapjait. A talált kövek a budai hegységből, a pálvölgyi cseppkőbarlang környékéről lettek hozatva, igen szépek, néhány darabot vitrinben helyezek majd el. 

A régi ház falai helyén, térdmagasságig kis falakat emelek, szép terméskövekből. Ez a műrom pódium lesz, a kerti rendezvényekhez. 

A kertben elültettem egy körtefát, mely a székelykeresztúri körtefa hajtásának továbbélését biztosítja. A nyár folyamán egy métert nőtt. Állítottunk egy gólyafészket oszlopra, remélhetőleg tavasszal egy gólyapár elfoglalja. 

– Mikorra várható a megnyitó?

– Október 4-én 15 órakor részleges megnyitót tartunk, addigra a kiállítás elkészül. A végleges ünnepi megnyitó 2026. március 14-én várható. Nagy az érdeklődés iránta.

Minden segítség jól jön

– Kitől kap segítséget?

– A Szabadszállási Kultúrkapocs Egyesület húsz fővel jelentős segítőtársaim. Bajusz Gábor elnökhelyettes pedig abszolút alkotótársam. De nagy köszönet jár a Jakabszállási Települési Értéktár tagjainak, kiemelten Szabóné Harkai Erikának, akik jelentős mértékben részt vesznek a munkálatokban. Sokan társadalmi munkával, anyagi hozzájárulással segítenek. Egyedül nem is tudnám ilyen rövid idő alatt létrehozni ezt a remélhetőleg örökre megmaradó irodalmi emlékhelyet. Állami támogatást nem kaptam hozzá, így a továbbiakban is minden segítségnek örülök. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu