Megnyílt a nagybányai művésztelep alkotásaiból az őszi tárlat – fotók

A kiskunhalasi múzeum vállalta azt a feladatot, hogy a nagybányai művészek és Thorma János életművét megismertesse a nagyközönséggel. A programsorozat első lépéseként 2017-ben 200 négyzetméter alapterületen a múzeum új, kétszintes épületszárnyában megnyílt a 115 festménynek otthont adó Thorma Galéria, Thorma János festészete tárlat és a Bay Gyűjtemény nagybányai művésztelep alkotásaiból összeáll állandó kiállítása.

A nagybányai művésztelep alkotóinak munkáiból nyílt tárlat

Fotó: Szilágyi Pál

Az erdélyi származású Bay házaspárnak és a kiskunhalasi városvezetésnek köszönhetően létrejött Magyarország legnagyobb, a nagybányai művésztelepen alkotók munkásságát a kezdetektől a fennállásáig bemutató kiállítása. 2018 óta a Kiskunhalasi Őszi Tárlat keretében a múzeum folytatja a nagybányai művészetet bemutató tevékenységét, és minden esztendőben megszervez egy olyan időszaki kiállítást, amelyben a nagybányai alkotók sokrétű munkásságát igyekszik bemutatni.

Papírra álmodott Nagybánya

A most megnyílt kiállítás címe: Papírra álmodott Nagybánya. Grafikák a Jurecskó-gyűjteményből. A kiállítását Vincze Máté Gábor, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg, aki Nagybánya művészeti jelentőségét méltatta, ami szerinte a mai napig kimutatható, a hagyomány és a festői értékek megőrzésének köszönhetően.

– A nagybányai művek szépsége és a művészek tehetsége magukban hordozzák a nagybányai festőiskola örökségét és hírnevét – tette hozzá a helyettes államtitkár.

Szerinte a nagybányai művésztelep hagyatéka abban is rejlik, hogy az itt alkotó művészek gyakorlatai, oktatási módszerei még sok évtizedig éltek tovább a művészeti iskolákban, illetve a kurzusokon, és a mai napig inspirációt jelentenek a fiatal generáció számára is.

A nagybányai művésztelep fontos része a nemzeti kulturális identitásnak

– A művésztelep fontos része a helyi és nemzeti kulturális identitásnak, különösen Magyarországon és Romániában. A nagybányai festők és alkotásaik kiemelkedők, hiszen az ő munkájukon keresztül betekintést nyerhetünk egy egész korszak gondolkodásmódjába és művészeti megközelítésébe – emelte ki Vincze Máté Gábor.