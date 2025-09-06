2 órája
Megnyílt a nagybányai művésztelep alkotásaiból az őszi tárlat – fotók
A nagybányai művésztelep alkotóinak gyakorlatai, oktatási módszerei még most, évtizedekkel később is inspirálja a fiatal generációt – hangoztatta Vincze Máté Gábor, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára a „Papírra álmodott Nagybánya Grafikák a Jurecskó-gyűjteményből” című őszi tárlat kiskunhalasi megnyitóján. A nagybányai művésztelep alkotóinak munkáiból nyílt tárlat a Thorma János Múzeumban tekinthető meg.
A kiskunhalasi múzeum vállalta azt a feladatot, hogy a nagybányai művészek és Thorma János életművét megismertesse a nagyközönséggel. A programsorozat első lépéseként 2017-ben 200 négyzetméter alapterületen a múzeum új, kétszintes épületszárnyában megnyílt a 115 festménynek otthont adó Thorma Galéria, Thorma János festészete tárlat és a Bay Gyűjtemény nagybányai művésztelep alkotásaiból összeáll állandó kiállítása.
Az erdélyi származású Bay házaspárnak és a kiskunhalasi városvezetésnek köszönhetően létrejött Magyarország legnagyobb, a nagybányai művésztelepen alkotók munkásságát a kezdetektől a fennállásáig bemutató kiállítása. 2018 óta a Kiskunhalasi Őszi Tárlat keretében a múzeum folytatja a nagybányai művészetet bemutató tevékenységét, és minden esztendőben megszervez egy olyan időszaki kiállítást, amelyben a nagybányai alkotók sokrétű munkásságát igyekszik bemutatni.
Papírra álmodott Nagybánya
A most megnyílt kiállítás címe: Papírra álmodott Nagybánya. Grafikák a Jurecskó-gyűjteményből. A kiállítását Vincze Máté Gábor, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg, aki Nagybánya művészeti jelentőségét méltatta, ami szerinte a mai napig kimutatható, a hagyomány és a festői értékek megőrzésének köszönhetően.
– A nagybányai művek szépsége és a művészek tehetsége magukban hordozzák a nagybányai festőiskola örökségét és hírnevét – tette hozzá a helyettes államtitkár.
Szerinte a nagybányai művésztelep hagyatéka abban is rejlik, hogy az itt alkotó művészek gyakorlatai, oktatási módszerei még sok évtizedig éltek tovább a művészeti iskolákban, illetve a kurzusokon, és a mai napig inspirációt jelentenek a fiatal generáció számára is.
A nagybányai művésztelep fontos része a nemzeti kulturális identitásnak
– A művésztelep fontos része a helyi és nemzeti kulturális identitásnak, különösen Magyarországon és Romániában. A nagybányai festők és alkotásaik kiemelkedők, hiszen az ő munkájukon keresztül betekintést nyerhetünk egy egész korszak gondolkodásmódjába és művészeti megközelítésébe – emelte ki Vincze Máté Gábor.
Megnyílt az őszi tárlat KiskunhalasonFotók: Szilágyi Pál
A KIM helyettes államtitkára emlékeztetett: „A vidéki múzeumok a helyi identitás legfőbb építőkövei és Magyarország Kormánya kiemelten segíti ezen építőkövek megőrzését, ápolását, hiszen az erős helyi közösségek adják az erős ország, az erős nemzet alapját. Az elmúlt 15 évben több száz helyi múzeumi épület, tárlat újult meg kormányzati támogatással. A rekonstrukciók minősége és összértéke alapján a rendszerváltoztatás utáni legnagyobb múzeumfelújítási összefogás jött létre. Kiskunhalas önkormányzata, Bányai Gábor képviselő támogatásával élén jár ebben a folyamatban. A Thorma János Múzeum ráadásul nemcsak a közönségforgalmi terekre költött, hanem jó érzékkel felismerte az energetikai felújítás szükségességét is.”
Magas szintű szakmai munkát végeznek
A kiállítás megnyitóján köszöntőt mondott Bányai Gábor kormánybiztos, Kiskunhalas és térségének országgyűlési képviselője, valamint Kuris István László, Kiskunhalas alpolgármestere. Mindketten a Thorma János Múzeumban folyó magas szintű szakmai munkát méltatták.
A kiállításról szakmai értékelést adott Szücs György művészettörténész, aki egyben a tárlatot kísérő kiadvány is lektorálta. Jurecskó László műgyűjtő tartott tárlatvezetést, aki elmondta, hogy az első képet 1991-ben vásárolta meg, később minden évben bővítette a gyűjteményét, amelyet ma egyben láthat a közönség a Thorma múzeumban. A kiállítás nyitvatartási időben 2025. december 5-ig látogatható.
