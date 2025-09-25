szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tiszta lap

1 órája

Meditatív világ tárul fel Molnár István új kiállításán – fotók

Címkék#Molnár István#festőművész#kiállítás

Újabb különleges tárlat nyílt a kiskunfélegyházi könyvtár falai között, ahol a látogatók egy egészen sajátos világba léphetnek be. Molnár István Holló László-díjas festőművész alkotásai nem pusztán képek, hanem élmények, amelyekben az anyag és a szellem találkozik.

Vajda Piroska

Molnár István Holló László-díjas festőművész legújabb kiállítása „Tiszta lap” címmel nyílt meg szeptember 24-én, szerdán a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. A megjelenteket Abonyi Szilvia könyvtárigazgató köszöntötte, a tárlatot pedig Szabó Ildikó, szintén Holló László-díjas művésztanár nyitotta meg.

Molnár István festőművész kiállítása Kiskunfélegyházán,
Molnár István festőművész kiállítása látható a félegyházi könyvtárban
Fotó: Vajda Piroska

Érezni és megérteni – a művek befogadása

Szabó Ildikó művésztanár szerint mindannyian vágyunk arra, hogy megértsük a műalkotások mögötti üzeneteket, megfejtsük a művészi szándékot – miközben talán elég lenne megérezni azt.

„A cím – Tiszta lap – egyszerűen csak utalás arra, hogy nekünk képzőművészettel foglalkozó embereknek mindig élmény egy új felület, amelyre alkotni lehet” – fogalmazott. 

A Molnár István kiállításán látható alkotások redukált, intuitív módon, egyfajta érzékeny állapotban érzéki úton fogadhatók be. Az elmúlt két évtizedben főként nagyobb méretű olajvászon képek helyét fokozatosan vették át a kisebb méretű akvarell technikával készült tájképek. És az utóbbi egy évben pedig az egyre kisebb tollrajzok, vázlatszerű miniatúrák, kísérleti vegyestechnikák, például a cianotípia-variánsok. Az intimitás mint téma mindig is fontos gerincét alkotta István művészetének. 

Az intimitás és a természet párbeszéde

A kiállított képek élmények. A természetről, a természettel együtt, a természetes környezettel összefonódva. Van egy sajátos technika, amivel találkozhatunk: a Tisza holtágának vize, a part homokja és a nap fénye is festőeszköz Molnár István alkotói módszerében. Eszköztárának része az idő és az időjárás. A művész az anyag képlékeny szépségével, drámai erejével lép párbeszédbe. Ennek a diskurzusnak a lenyomatai, esszenciái láthatók a kiállítóterem fő falán. És oldalt elszórtan, valamint még otthon a műteremben még sok szebbnél szebb átalakított, egykor érintetlen, tiszta lap.

Anyag és szellem: 40–60 arányban

„Tiszta lap, amelyre negyven százalék anyag és hatvan százalék szellemiség kerül. Benne van az alkotó fizikai és lelki állapota, gondolatai – részben a képalkotásról, részben az életről. Az apró dolgok örömeiről szólnak ezek a képek: a nap melegéről, a szél simogatásáról, a hullámok játékáról, a fény átszűrődéséről. Molnár István teljesen átérzi és feloldódik az érzékelésben – egyfajta meditatív folyamat ez, mint az ikonfestők átszellemült állapota” – fogalmazott Szabó Ildikó.

A szépség nem cél, hanem következmény

Molnár István alkotásai nem pusztán szépek, sőt, talán van, aki számára nem is szépek. De hát ki mondta, hogy a művészet célja a szépség megteremtése? Az ókori görögök? Azóta már azt is megtanultuk, hogy szép az, ami igaz! Molnár István képeinek igazsága és valódi szépsége mindenki előtt nyilvánvalóvá válik, ha megnézik a kiállítást, amely október 18-ig látogatható a Petőfi Sándor Városi Könyvtár nyitvatartási idejében. 

Molnár István kiállítása a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban

Fotók: Vajda Piroska

Interaktív élmény a látogatóknak

A tárlatot interaktív élménnyé is tették: a látogatók egy külön paravánon szabadon elrendezhették és felhelyezhették az előkészített kisebb alkotásokat, így részesei lehettek a kiállítás alakításának.

A megnyitón közreműködött Bähr Szofi, Molnár István tanítványa, aki zongorán és ukulelén adott elő saját szerzeményeket, ünnepélyes hangulatot kölcsönözve az eseménynek.

Molnár István életútja

Született: 1978, Kiskunfélegyháza

Tanulmányok:

  • Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola, Szeged (1993–1997) – alkalmazott grafika
  • Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, festészeti szakirány (1997–2002) – Valkó László és Tolvaly Ernő növendékeként
  • Diplomáját 2020-ban szerezte meg

Művészeti tevékenység:

  • 1995-től tagja a Holló László Képzőművész Körnek, 2002–2012 között művészeti vezető
  • Pedagógus és grafikus
  • A MAOE festészeti tagozatának is tagja

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu