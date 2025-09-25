Meditatív világ tárul fel Molnár István új kiállításán – fotók

Molnár István Holló László-díjas festőművész legújabb kiállítása „Tiszta lap” címmel nyílt meg szeptember 24-én, szerdán a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. A megjelenteket Abonyi Szilvia könyvtárigazgató köszöntötte, a tárlatot pedig Szabó Ildikó, szintén Holló László-díjas művésztanár nyitotta meg.

Molnár István festőművész kiállítása látható a félegyházi könyvtárban

Fotó: Vajda Piroska

Érezni és megérteni – a művek befogadása

Szabó Ildikó művésztanár szerint mindannyian vágyunk arra, hogy megértsük a műalkotások mögötti üzeneteket, megfejtsük a művészi szándékot – miközben talán elég lenne megérezni azt.

„A cím – Tiszta lap – egyszerűen csak utalás arra, hogy nekünk képzőművészettel foglalkozó embereknek mindig élmény egy új felület, amelyre alkotni lehet” – fogalmazott.

A Molnár István kiállításán látható alkotások redukált, intuitív módon, egyfajta érzékeny állapotban érzéki úton fogadhatók be. Az elmúlt két évtizedben főként nagyobb méretű olajvászon képek helyét fokozatosan vették át a kisebb méretű akvarell technikával készült tájképek. És az utóbbi egy évben pedig az egyre kisebb tollrajzok, vázlatszerű miniatúrák, kísérleti vegyestechnikák, például a cianotípia-variánsok. Az intimitás mint téma mindig is fontos gerincét alkotta István művészetének.

Az intimitás és a természet párbeszéde

A kiállított képek élmények. A természetről, a természettel együtt, a természetes környezettel összefonódva. Van egy sajátos technika, amivel találkozhatunk: a Tisza holtágának vize, a part homokja és a nap fénye is festőeszköz Molnár István alkotói módszerében. Eszköztárának része az idő és az időjárás. A művész az anyag képlékeny szépségével, drámai erejével lép párbeszédbe. Ennek a diskurzusnak a lenyomatai, esszenciái láthatók a kiállítóterem fő falán. És oldalt elszórtan, valamint még otthon a műteremben még sok szebbnél szebb átalakított, egykor érintetlen, tiszta lap.

Anyag és szellem: 40–60 arányban

„Tiszta lap, amelyre negyven százalék anyag és hatvan százalék szellemiség kerül. Benne van az alkotó fizikai és lelki állapota, gondolatai – részben a képalkotásról, részben az életről. Az apró dolgok örömeiről szólnak ezek a képek: a nap melegéről, a szél simogatásáról, a hullámok játékáról, a fény átszűrődéséről. Molnár István teljesen átérzi és feloldódik az érzékelésben – egyfajta meditatív folyamat ez, mint az ikonfestők átszellemült állapota” – fogalmazott Szabó Ildikó.