Meditatív világ tárul fel Molnár István új kiállításán – fotók
Újabb különleges tárlat nyílt a kiskunfélegyházi könyvtár falai között, ahol a látogatók egy egészen sajátos világba léphetnek be. Molnár István Holló László-díjas festőművész alkotásai nem pusztán képek, hanem élmények, amelyekben az anyag és a szellem találkozik.
Molnár István Holló László-díjas festőművész legújabb kiállítása „Tiszta lap” címmel nyílt meg szeptember 24-én, szerdán a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. A megjelenteket Abonyi Szilvia könyvtárigazgató köszöntötte, a tárlatot pedig Szabó Ildikó, szintén Holló László-díjas művésztanár nyitotta meg.
Érezni és megérteni – a művek befogadása
Szabó Ildikó művésztanár szerint mindannyian vágyunk arra, hogy megértsük a műalkotások mögötti üzeneteket, megfejtsük a művészi szándékot – miközben talán elég lenne megérezni azt.
„A cím – Tiszta lap – egyszerűen csak utalás arra, hogy nekünk képzőművészettel foglalkozó embereknek mindig élmény egy új felület, amelyre alkotni lehet” – fogalmazott.
A Molnár István kiállításán látható alkotások redukált, intuitív módon, egyfajta érzékeny állapotban érzéki úton fogadhatók be. Az elmúlt két évtizedben főként nagyobb méretű olajvászon képek helyét fokozatosan vették át a kisebb méretű akvarell technikával készült tájképek. És az utóbbi egy évben pedig az egyre kisebb tollrajzok, vázlatszerű miniatúrák, kísérleti vegyestechnikák, például a cianotípia-variánsok. Az intimitás mint téma mindig is fontos gerincét alkotta István művészetének.
Az intimitás és a természet párbeszéde
A kiállított képek élmények. A természetről, a természettel együtt, a természetes környezettel összefonódva. Van egy sajátos technika, amivel találkozhatunk: a Tisza holtágának vize, a part homokja és a nap fénye is festőeszköz Molnár István alkotói módszerében. Eszköztárának része az idő és az időjárás. A művész az anyag képlékeny szépségével, drámai erejével lép párbeszédbe. Ennek a diskurzusnak a lenyomatai, esszenciái láthatók a kiállítóterem fő falán. És oldalt elszórtan, valamint még otthon a műteremben még sok szebbnél szebb átalakított, egykor érintetlen, tiszta lap.
Anyag és szellem: 40–60 arányban
„Tiszta lap, amelyre negyven százalék anyag és hatvan százalék szellemiség kerül. Benne van az alkotó fizikai és lelki állapota, gondolatai – részben a képalkotásról, részben az életről. Az apró dolgok örömeiről szólnak ezek a képek: a nap melegéről, a szél simogatásáról, a hullámok játékáról, a fény átszűrődéséről. Molnár István teljesen átérzi és feloldódik az érzékelésben – egyfajta meditatív folyamat ez, mint az ikonfestők átszellemült állapota” – fogalmazott Szabó Ildikó.
A szépség nem cél, hanem következmény
Molnár István alkotásai nem pusztán szépek, sőt, talán van, aki számára nem is szépek. De hát ki mondta, hogy a művészet célja a szépség megteremtése? Az ókori görögök? Azóta már azt is megtanultuk, hogy szép az, ami igaz! Molnár István képeinek igazsága és valódi szépsége mindenki előtt nyilvánvalóvá válik, ha megnézik a kiállítást, amely október 18-ig látogatható a Petőfi Sándor Városi Könyvtár nyitvatartási idejében.
Molnár István kiállítása a Petőfi Sándor Városi KönyvtárbanFotók: Vajda Piroska
Interaktív élmény a látogatóknak
A tárlatot interaktív élménnyé is tették: a látogatók egy külön paravánon szabadon elrendezhették és felhelyezhették az előkészített kisebb alkotásokat, így részesei lehettek a kiállítás alakításának.
A megnyitón közreműködött Bähr Szofi, Molnár István tanítványa, aki zongorán és ukulelén adott elő saját szerzeményeket, ünnepélyes hangulatot kölcsönözve az eseménynek.
Molnár István életútja
Született: 1978, Kiskunfélegyháza
Tanulmányok:
- Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola, Szeged (1993–1997) – alkalmazott grafika
- Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, festészeti szakirány (1997–2002) – Valkó László és Tolvaly Ernő növendékeként
- Diplomáját 2020-ban szerezte meg
Művészeti tevékenység:
- 1995-től tagja a Holló László Képzőművész Körnek, 2002–2012 között művészeti vezető
- Pedagógus és grafikus
- A MAOE festészeti tagozatának is tagja
