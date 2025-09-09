Elérkezett a művésznő életének nagy pillanata, ráadásul egy különleges helyszínen – fotók

Az Úton című tárlat sokszínűségét mutatja, hogy az olajfestmények között csendéletek, életpillanatok, gyönyörű tájak egyaránt megtekinthetők. Konja Györgyi kecskeméti alkotó elmondta: eddig még sem volt lehetősége megmérettetni magát. Most jött el az a pillanat, amikor megnyílhatott első kiállítása. Meghatódva hallgatta munkássága méltatását.

Konja Györgyi alkotó kiállítása hétfőn nyílt meg Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

A gazdaság és a művészet kapcsolata

A megnyitón Orosziné Varga Zelma, a kamara kommunikációs vezetője köszöntötte a nagy számban megjelent vendégeket. Kiemelte: a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara számára nemcsak a gazdasági élet fontos, hanem az is, hogy falai között a művészet is helyet kapjon. Hiszen ezek az alkotások értéket teremtenek és összekötik az embereket. Ezúttal Konja Györgyi mutatkozik be a kamara művészeti sorozatában. Számára ez az első megmérettetés, első kiállítás, ahol az életútjáról, kereséseiről, belső világáról szólnak a formák, a színek.

A kiállítás főszereplőjét duplán köszöntötték

A kiállítást szakmai szempontból Máthé Ivett képző- és iparművész mutatta be, aki beszéde elején tolmácsolta Agárdi Gabi, a Művészek a Művészetért Egyesület alapítójának üzenetét, baráti biztatását, majd saját gondolatait osztotta meg, méltatva Konja Györgyi eddigi munkásságát.

Az alkotó fiatalon eltávolodott a művészetektől

Konja Györgyi saját életéről szóló vallomása a tárlaton elolvasható. Kisgyermekkorát a komolyzene és a balett töltötte ki, később felvételt nyert a Balett Intézetbe. Sajnos a szülei nem merték bevállalni, hogy Budapesten folytassa tanulmányaimat, ami egy nagy törést okozott az életében, melynek eredményeként tudatosan távol tartotta magát a művészetektől.