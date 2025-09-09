szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Iparkamara

1 órája

Elérkezett a művésznő életének nagy pillanata, ráadásul egy különleges helyszínen – fotók

Címkék#tárlat#Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara#Konja Györgyi#Művészek a Művészetért Egyesület

Életének fontos pillanatához ért el el Konja Györgyi alkotóművész. Hétfőn kora este Kecskeméten, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában megnyílt első kiállítása.

Sebestyén Hajnalka

Az Úton című tárlat sokszínűségét mutatja, hogy az olajfestmények között csendéletek, életpillanatok, gyönyörű tájak egyaránt megtekinthetők. Konja Györgyi kecskeméti alkotó elmondta: eddig még sem volt lehetősége megmérettetni magát. Most jött el az a pillanat, amikor megnyílhatott első kiállítása. Meghatódva hallgatta munkássága méltatását. 

Konja Györgyi, kiállítás Kecskeméten,
Konja Györgyi alkotó kiállítása hétfőn nyílt meg Kecskeméten
Fotó: Bús Csaba

A gazdaság és a művészet kapcsolata

A megnyitón Orosziné Varga Zelma, a kamara kommunikációs vezetője köszöntötte a nagy számban megjelent vendégeket. Kiemelte: a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara számára nemcsak a gazdasági élet fontos, hanem az is, hogy falai között a művészet is helyet kapjon. Hiszen ezek az alkotások értéket teremtenek és összekötik az embereket. Ezúttal Konja Györgyi mutatkozik be a kamara művészeti sorozatában. Számára ez az első megmérettetés, első kiállítás, ahol az életútjáról, kereséseiről, belső világáról szólnak a formák, a színek.

A kiállítás főszereplőjét duplán köszöntötték

A kiállítást szakmai szempontból Máthé Ivett képző- és iparművész mutatta be, aki beszéde elején tolmácsolta Agárdi Gabi, a Művészek a Művészetért Egyesület alapítójának üzenetét, baráti biztatását, majd saját gondolatait osztotta meg, méltatva Konja Györgyi eddigi munkásságát. 

Az alkotó fiatalon eltávolodott a művészetektől

Konja Györgyi saját életéről szóló vallomása a tárlaton elolvasható. Kisgyermekkorát a komolyzene és a balett töltötte ki, később felvételt nyert a Balett Intézetbe. Sajnos a szülei nem merték bevállalni, hogy Budapesten folytassa tanulmányaimat, ami egy nagy törést okozott az életében, melynek eredményeként tudatosan távol tartotta magát a művészetektől.

Konja Györgyi kiállítása Kecskeméten

Fotók: Bús Csaba

Családanya lett és fodrász végzettséget szerzett. Az utóbbi időben visszatért a művészet útjára és a festőművészetben találta meg számításaimat. Ebben nagy szerepe volt két számára nagyon fontos személynek, művésznek Agárdi Gabinak és Gróf Zoltánnak. Megváltoztatták gondolkodását, fejlesztették a rajzi, festői technikai tudását és lélekben is támogatták. Örömmel tölti el, hogy a Művészek a Művészetért Egyesület alapító tagja lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu