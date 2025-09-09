1 órája
Elérkezett a művésznő életének nagy pillanata, ráadásul egy különleges helyszínen – fotók
Életének fontos pillanatához ért el el Konja Györgyi alkotóművész. Hétfőn kora este Kecskeméten, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában megnyílt első kiállítása.
Az Úton című tárlat sokszínűségét mutatja, hogy az olajfestmények között csendéletek, életpillanatok, gyönyörű tájak egyaránt megtekinthetők. Konja Györgyi kecskeméti alkotó elmondta: eddig még sem volt lehetősége megmérettetni magát. Most jött el az a pillanat, amikor megnyílhatott első kiállítása. Meghatódva hallgatta munkássága méltatását.
A gazdaság és a művészet kapcsolata
A megnyitón Orosziné Varga Zelma, a kamara kommunikációs vezetője köszöntötte a nagy számban megjelent vendégeket. Kiemelte: a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara számára nemcsak a gazdasági élet fontos, hanem az is, hogy falai között a művészet is helyet kapjon. Hiszen ezek az alkotások értéket teremtenek és összekötik az embereket. Ezúttal Konja Györgyi mutatkozik be a kamara művészeti sorozatában. Számára ez az első megmérettetés, első kiállítás, ahol az életútjáról, kereséseiről, belső világáról szólnak a formák, a színek.
A kiállítás főszereplőjét duplán köszöntötték
A kiállítást szakmai szempontból Máthé Ivett képző- és iparművész mutatta be, aki beszéde elején tolmácsolta Agárdi Gabi, a Művészek a Művészetért Egyesület alapítójának üzenetét, baráti biztatását, majd saját gondolatait osztotta meg, méltatva Konja Györgyi eddigi munkásságát.
Az alkotó fiatalon eltávolodott a művészetektől
Konja Györgyi saját életéről szóló vallomása a tárlaton elolvasható. Kisgyermekkorát a komolyzene és a balett töltötte ki, később felvételt nyert a Balett Intézetbe. Sajnos a szülei nem merték bevállalni, hogy Budapesten folytassa tanulmányaimat, ami egy nagy törést okozott az életében, melynek eredményeként tudatosan távol tartotta magát a művészetektől.
Konja Györgyi kiállítása KecskemétenFotók: Bús Csaba
Családanya lett és fodrász végzettséget szerzett. Az utóbbi időben visszatért a művészet útjára és a festőművészetben találta meg számításaimat. Ebben nagy szerepe volt két számára nagyon fontos személynek, művésznek Agárdi Gabinak és Gróf Zoltánnak. Megváltoztatták gondolkodását, fejlesztették a rajzi, festői technikai tudását és lélekben is támogatták. Örömmel tölti el, hogy a Művészek a Művészetért Egyesület alapító tagja lehet.
