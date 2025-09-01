Neves színészek, akik játszottak a hírös városi színház színpadán

Kecskeméti múltidéző sorozatunkban ezúttal a Katona József Nemzeti Színház 20. századi történetébe tekintünk bele. A kecskeméti színházban egykoron több éven át játszó színművészeket mutatunk be, akik országosan is ismertek voltak, és kötődtek a hírös város színpadához. A visszatekintés forrása a Petőfi Népe régi Grátisz mellékletében megjelent írásunk volt, mely több internetes színházi és kulturális cikk alapján íródott. A képeslapokat Sebestyén Imre gyűjtő hagyatékában lévő képeslapokból válogattuk össze.

A kecskeméti színház színpadján sok híresség játszott

Fotó: Sebestyén Imre hagyatéka

Múltidéző nosztalgiázás

A kecskeméti színházi élet az 1700-as évek végére tekint vissza. A mai színház impozáns épületét azonban csak 1896-ban avatták fel. „Thália gyönyörű otthona” Fellner Ferdinánd és Helmer Ármin tervei alapján épült fel. Sokak szerint a neobarokk, eklektikus stílusú teátrum a Fellner–Helmer páros talán legszebb, legjobb arányú színházépülete. Az épületet díszítő elemek nagyrészt Hausbeitner Henrik osztrák szobrász munkái. Az épület főhomlokzatán két ablakfülkében látható Kisfaludy Károly, illetve Katona József portréja.

A kecskeméti színház 1916-ban vette fel Katona József nevét

Az első években Városi Színháznak hívták, majd 1916-ban vette fel Katona József nevét. Olyan ismert színészek léptek színpadra, mint Jászai Mari, aki az egyik előadás után a következőképpen nyilatkozott: „Az épületben minden olyan bájos összhangban van, hogy az maga inspirálja az embert. Katona József szelleme dolgozott ott, mikor azt a színházat építették. Az egész olyan, mint egy szép zene. Olyan közvetlen hatással van az emberre, aminő közvetlenséget még nem éreztem soha.”

Radó Vilmos évtizedeken át kötődött a teátrumhoz

Az évtizedek alatt nagyon sok kiváló korszaka volt a színháznak, többek között ma is. Íme néhány ismert személyiség, aki erősen kötődött a színházhoz. Elsőként említhetjük Radó Vilmost, aki nemcsak színésze, de igazgatója is volt a Katona József Színháznak. 1913-ban színészcsaládba született. 1930-ban indult színészi pályája, édesapja, Radó Béla társulatában játszott, később elszerződött Debrecenbe. Színészi oklevelét 1931-ben nyerte el, 1945-ben pedig megszerezte a rendezői diplomát. Sógora magántársulatának vezetését 1948-ban vette át és az államosítás idejéig igazgatta.