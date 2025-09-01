1 órája
Neves színészek, akik játszottak a hírös városi színház színpadán
Radó Vilmos, Gyólay Viktória, Páger Antal, Gábor Miklós, Moór Marianna. E neves színművészeket egy dolog biztosan összeköti: valamennyien játszottak a kecskeméti színházban.
Kecskeméti múltidéző sorozatunkban ezúttal a Katona József Nemzeti Színház 20. századi történetébe tekintünk bele. A kecskeméti színházban egykoron több éven át játszó színművészeket mutatunk be, akik országosan is ismertek voltak, és kötődtek a hírös város színpadához. A visszatekintés forrása a Petőfi Népe régi Grátisz mellékletében megjelent írásunk volt, mely több internetes színházi és kulturális cikk alapján íródott. A képeslapokat Sebestyén Imre gyűjtő hagyatékában lévő képeslapokból válogattuk össze.
Múltidéző nosztalgiázás
A kecskeméti színházi élet az 1700-as évek végére tekint vissza. A mai színház impozáns épületét azonban csak 1896-ban avatták fel. „Thália gyönyörű otthona” Fellner Ferdinánd és Helmer Ármin tervei alapján épült fel. Sokak szerint a neobarokk, eklektikus stílusú teátrum a Fellner–Helmer páros talán legszebb, legjobb arányú színházépülete. Az épületet díszítő elemek nagyrészt Hausbeitner Henrik osztrák szobrász munkái. Az épület főhomlokzatán két ablakfülkében látható Kisfaludy Károly, illetve Katona József portréja.
A kecskeméti színház 1916-ban vette fel Katona József nevét
Az első években Városi Színháznak hívták, majd 1916-ban vette fel Katona József nevét. Olyan ismert színészek léptek színpadra, mint Jászai Mari, aki az egyik előadás után a következőképpen nyilatkozott: „Az épületben minden olyan bájos összhangban van, hogy az maga inspirálja az embert. Katona József szelleme dolgozott ott, mikor azt a színházat építették. Az egész olyan, mint egy szép zene. Olyan közvetlen hatással van az emberre, aminő közvetlenséget még nem éreztem soha.”
Radó Vilmos évtizedeken át kötődött a teátrumhoz
Az évtizedek alatt nagyon sok kiváló korszaka volt a színháznak, többek között ma is. Íme néhány ismert személyiség, aki erősen kötődött a színházhoz. Elsőként említhetjük Radó Vilmost, aki nemcsak színésze, de igazgatója is volt a Katona József Színháznak. 1913-ban színészcsaládba született. 1930-ban indult színészi pályája, édesapja, Radó Béla társulatában játszott, később elszerződött Debrecenbe. Színészi oklevelét 1931-ben nyerte el, 1945-ben pedig megszerezte a rendezői diplomát. Sógora magántársulatának vezetését 1948-ban vette át és az államosítás idejéig igazgatta.
1949-ben gazdasági igazgató lett a kecskeméti Katona József Színháznál, később művészeti, majd szervezőtitkári tisztet töltött be ugyanott. 1958-tól nyugállományba vonulásáig, 1974 januárjáig állt a színház élén. A kecskeméti színház örökös tagja, érdemes művész (1984). Igazgatói működésének 16 éve alatt több ősbemutató kapott helyet a színházban. Számos színész kezdte pályafutását nála, akik később rendre neves színművészekké váltak. Radó Vilmos 2001-ben hunyt el.
Gábor Miklós a hetvenes évek végén játszott Kecskeméten
A másik nagy név Gábor Miklós, a színművész 1919. április 7-én született Zalaegerszegen. A Kossuth-díjas magyar színművész, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és Kiváló Művésze, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 1975–1979 között játszott a kecskeméti Katona József Színházban. Két felesége is volt: Ruttkai Éva Kossuth-díjas színművésznő, illetve Vass Éva Jászai Mari-díjas színművésznő. 1998-ban hunyt el.
Moór Marianna hét évig állt a hírös város színpadán
Moór Marianna is kötődik a kecskeméti Katona József Színházhoz. Az 1943-ban született művésznő Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A kecskeméti színpadon 1962–69 között játszott. Ez volt pályafutásának egyik korai állomása, ebben az időszakban több jelentős szerepet is alakított.
Páger Antal kora éveiben szerepelt Kecskeméten
Páger Antal is sok helyen megfordult pályája során, így a hírös városban is. Az 1899-ben született művész 1922–24 között játszott Kecskeméten. Ez volt pályafutásának egyik korai állomása, miután Székesfehérváron kezdte színészi karrierjét 1919-ben. A színházi szerepek mellett kedveltté vált a filmszakmában is. Az utolsó pillanatig játszott. Halála 1986. december 14-én következett be, amikor délután otthon készült az esti előadásra. Rosszul lett, kórházba vitték, ahol rövidesen meghalt.
Gyönyörű hangja volt
Gyólay Viktória neve is sokak számára ismert. A színésznő 1927. február 16-án született Szegeden. 1947-ben végezte el a szegedi zenekonzervatóriumot. 1947 és 1949 között a Vaszy Viktor vezette Szegedi Nemzeti Színház operatársulatának tagja. 1949-től 1980-ig a kecskeméti Katona József Színház művésznője. Sokat járt a társulat tájelőadásokra is, így nemcsak Kecskemét, de a megye első számú primadonnájaként is ismert volt. Radó Vilmos direktor igazgatása alatt játszotta legnagyobb szerepeit. Kollégái és művésztársai „A Hang”-ként emlegették. 168 zenés főszerepet játszott el kecskeméti 31 éves pályafutása alatt. 1963-ban kapott Jászai Mari-díjat. 2011-ben hunyt el.
