Lakáscsere, káosz és titkos randevú – ezt a premiert nem akarod kihagyni! – fotó
Pénteken lesz a Kölcsönlakás című produkció premierje. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Kelemen László Kamaraszínházában debütáló Ray Cooney és John Chapman által írt vígjátékot a filmes szakmából ismert Kapitány Iván rendezte.
A Kölcsönlakás sajtónyilvános főpróbáján jártunk. A darab története sokak számára nem ismeretlen, de minden rendezés más-más élményt nyújt. Hiszen a cél ugyanaz, de igazából a hangsúly az odavezető úton van. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház társulata egy igazán jókedvű darabot visz színre, Nagy Sándor és Bori Réka főszereplésével.
Félreértések lavinája indul útjára
A Kölcsönlakás egy vérbő brit vígjáték, tele félreértésekkel, titkolt afférokkal és őrült helyzetekkel. A történet egy látszólag ártatlan lakáscserével indul, amikor Henry kölcsönkéri barátja, Philip lakását egy titkos randevúra. Csakhogy hamarosan mindenki más is pont ugyanarra a lakásra tart igényt, más és más célból. A szereplők sorra bukkannak fel, miközben próbálják titkaikat leplezni és a helyzetet kezelni. A félreértések lavinája azonban megállíthatatlanul gördül tovább. Az írópáros sziporkázó humorral mutatja be az emberi gyarlóságokat pörgős tempóval, elsőrangú helyzetkomikummal. A nevetéssel teli, könnyed színházi este garantált szórakozás, ahol senki sem az, akinek látszik!
Kapitány Iván jól érzi magát a kecskeméti színművészek között
A darabot Kapitány Iván rendezte, aki elsősorban filmes rendezőként ismert. Ez az első vidéki színházi munkája. Elárulta, azért vállalta el a kecskeméti munkát, mert jó barátai kérték fel rá. Ezt a darabot már színpadra vitte a fővárosban, így nem újdonság számára, de szerette volna azt is megtapasztalni, hogy milyen vidéken a színházi munka.
Jól érzi magát, jó a csapat. Sokakat ismer már korábbi munkái révén, és volt már Kecskeméten a Beugró kapcsán is. Úgy véli, nagyon jó és ütőképes gárda állt össze, a nézők jól fognak szórakozni.
Ray Cooney darabjai szerethetőek, mert könnyedek, jól követhetők
A Kölcsönlakást John Chapman mellett Ray Cooney jegyzi. Kapitány Iván úgy véli, azért nagyon szerethető a brit szerző minden műve, mert nagyon könnyen és jól érthető vígjátékokat ír, amit könnyű követnie a nézőnek, de közben mégis olyan hétköznapi, mindannyiunkat foglalkoztató problémákról szól, mint a hűség, család, szerelem, házasság. Jó kikapcsolódni vele és könnyed humorral átélni.
Bori Réka jól érzi magát a vidám vígjátékban
A női főszerepet, Mrs. Markhamot Bori Réka színművész alakítja, aki először játszik vígjátékban. Elárulta: már nagyon várja a premiert és a további alkalmakat, mert nagyon szereti a szerepét és az egész darabot.
Ami érdekesség, végig hétköznapi hangon beszélnek a színpadon. Kapitány Iván, a rendező a filmes világból érkezett, kifejezetten ez volt a koncepciója, hogy minél filmszerűbben játsszanak, minél filmesebb legyen az egész. Színházi színpad lévén a beállítások és a jelenetek is nagyon szűkek, picik, nincsenek olyan nagy mozgások, csak amennyit megkövetel a történet folyása. A beszédre kifejezetten kérte a színművészeket, hogy minél természetesebbek, hétköznapibbak, emberibbek legyenek. Ezért mindent meg is tettek.
Nagy Sándor szereti a mimóza figuráját
A férfi főszereplő kettős szereposztásban látható, Mr. Markhamot Kovács Lehel és Nagy Sándor viszi színpadra. Ezúttal a neves színművész kicsit esetlen, szerencsétlen figurát alakít. Ennek kapcsán kifejtette: mindenféle karakter bennünk van valahol. Egy ilyen mimóza karakternél az a nagyszerű, hogy saját maga korlátait feszegetheti.
Ray Cooney darabjai szerethetőek. Mindenki tud azonosulni valamelyik figurával. Egyik félreértést követi a másik, és aztán olyan félreértéshalmaz jön létre az előadásban, amiből csak nagy nehezen lehet a végén kigabalyodni, és a nézők nagyokat tudnak nevetni azon, hogy az ember belefut egy-egy zsákutcába.
Kölcsönlakás premier a színházbanFotók: Bús Csaba
Kapitány Iván rendezővel évek óta együtt dolgoznak, a színház mellett immár hetedik éve A mi kis falunk tévés sorozatban. Nagyon sok élménye van Kapitány Ivánnal, és ez most a Kölcsönlakással csak bővült.
Olyan, mintha hazajárna a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházba
Nagy Sándor nem állandó tagja a kecskeméti társulatnak, de vissza-visszatérő vendégszínészként szinte már kecskeméti színésznek számít. Elmondta: nagyon szeret Kecskeméten játszani. A társulati évadnyitón Cseke Péter direktor úgy fogalmazott, hogy tulajdonképpen vendégek, de olyan, mintha már tagok lennének. Ezzel az érzéssel Nagy Sándor is azonosul. Olyan számára sokszor, mintha már hazajönne, mindenkivel jó viszonyban van, azokkal is, akikkel nem játszik együtt.
A Kölcsönlakás kapcsán azért elárulta, az jelentett nehézséget, hogy szűk négy hetük volt az egész próbafolyamatra, a sok fellépése, más munkái miatt, sok otthoni munkát és tanulást igényelt, de úgy tűnik, hogy megérte, mert egy jó kis vígjáték lesz belőle.
Szereposztás
- Philip Markham: Nagy Sándor/Kovács Lehel
- Johanna Markham: Bori Réka
- Henry Lodge: Varga-Huszti Máté
- Linda Lodge: Kovács Panka
- Alistair Spenlow: Orth Péter
- Sylvie: Venczli Zóra
- Tristan Pangbourne: Mechle Christian
- Miss Cook: Danyi Judit
- Miss Wilkinson: Varga Lotti
- Rendező: Kapitány Iván
