Lakáscsere, káosz és titkos randevú – ezt a premiert nem akarod kihagyni! – fotó

A Kölcsönlakás sajtónyilvános főpróbáján jártunk. A darab története sokak számára nem ismeretlen, de minden rendezés más-más élményt nyújt. Hiszen a cél ugyanaz, de igazából a hangsúly az odavezető úton van. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház társulata egy igazán jókedvű darabot visz színre, Nagy Sándor és Bori Réka főszereplésével.

Bemutatják a Katona József Nemzeti Színház premierjét

Fotó: Bús Csaba

Félreértések lavinája indul útjára

A Kölcsönlakás egy vérbő brit vígjáték, tele félreértésekkel, titkolt afférokkal és őrült helyzetekkel. A történet egy látszólag ártatlan lakáscserével indul, amikor Henry kölcsönkéri barátja, Philip lakását egy titkos randevúra. Csakhogy hamarosan mindenki más is pont ugyanarra a lakásra tart igényt, más és más célból. A szereplők sorra bukkannak fel, miközben próbálják titkaikat leplezni és a helyzetet kezelni. A félreértések lavinája azonban megállíthatatlanul gördül tovább. Az írópáros sziporkázó humorral mutatja be az emberi gyarlóságokat pörgős tempóval, elsőrangú helyzetkomikummal. A nevetéssel teli, könnyed színházi este garantált szórakozás, ahol senki sem az, akinek látszik!

Kapitány Iván jól érzi magát a kecskeméti színművészek között

A darabot Kapitány Iván rendezte, aki elsősorban filmes rendezőként ismert. Ez az első vidéki színházi munkája. Elárulta, azért vállalta el a kecskeméti munkát, mert jó barátai kérték fel rá. Ezt a darabot már színpadra vitte a fővárosban, így nem újdonság számára, de szerette volna azt is megtapasztalni, hogy milyen vidéken a színházi munka.

Jól érzi magát, jó a csapat. Sokakat ismer már korábbi munkái révén, és volt már Kecskeméten a Beugró kapcsán is. Úgy véli, nagyon jó és ütőképes gárda állt össze, a nézők jól fognak szórakozni.

Ray Cooney darabjai szerethetőek, mert könnyedek, jól követhetők

A Kölcsönlakást John Chapman mellett Ray Cooney jegyzi. Kapitány Iván úgy véli, azért nagyon szerethető a brit szerző minden műve, mert nagyon könnyen és jól érthető vígjátékokat ír, amit könnyű követnie a nézőnek, de közben mégis olyan hétköznapi, mindannyiunkat foglalkoztató problémákról szól, mint a hűség, család, szerelem, házasság. Jó kikapcsolódni vele és könnyed humorral átélni.