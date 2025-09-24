4 órája
Először megnevettet, aztán szíven üt – a rendőrség új szintre emelte a baleset-megelőzést – képekkel, videóval
Az Otthon Mozi terméből csak a folyamatos nevetés hallatszott ki kedd este. Ábel Anita mellett Varga Zsolt, Kovács Olivér, Gönczi Dorka és Grisnik Petra is részt vett a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos humoros, improvizatív előadáson, melynek kulisszái mögé is volt lehetőségünk betekinteni.
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága egy humoros, improvizatív közúti túlélőkalauzzal, színházi megelőzési előadással készült kedd estére. Az országos premiert, az első állomást Kecskeméten, az Otthon Moziban rendezte az Improvizuál Produkció Útitársas címmel. A művészek, Ábel Anita, Varga Zsolt, Kovács Olivér, Gönczi Dorka és Grisnik Petra között nagyon jól működött a kémia az improvizatív előadáson.
Jól megfért egymás mellett a humoros játék és a megrázó statisztika
Az Útitársas című darabban 3 színész és egy mediátor, Gönczi Dorka, valamint egy kommunikációs szakértő, Varga Zsolt közös munkájából fejlődött ki az előadás. Dorka és Zsolt különböző közlekedésbiztonsági szituációkat adtak a színészeknek, melyeket ők improvizatív módon és nagyon humorosan adtak elő a nézőknek, amivel elérték, hogy teljes figyelmet kapjon az üzentük a közlekedésről.
Általában rossz példákat imitáltak, hogy hogyan nem szabad viselkedni egy szituációban. Egyik játékukban például azt játszották el, hogy milyen módon nyugtatják meg magukat az emberek, azzal kapcsolatban, hogy egy bor (vagy akár kettő) mellett is lehet még vezetni, és a taxi amúgy is drága. Másik játékukban pedig azt imitálták, hogy milyen problémák, és félreértések alakulhatnak ki, ha egy házaspár együtt megy valahova úgy, hogy a feleség vagy a férj vezet.
Az előadás közben a mediátor és a kommunikációs szakértő érdekes, és megrázó kutatások eredményeit mesélte el a közlekedésbiztonság szempontjából, valamint olyan videókat is mutattak, melyekben láthattuk, hogy milyen kevésen múlhat egy tragédia, és hogy egy másodperc telefonra tekintés is életveszélyes lehet.
Az előadás végén külön megköszönték a segítséget Dudásné Tóth Erika rendőr őrnagynak, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság VMBB titkárának, aki rengeteget segített a darab szervezésében és előkészítésében.
Közlekedésbiztonsági előadás az Otthon MozibanFotók: Brockmeyer Sophie Isabella
A kulisszák mögött a színészekkel
A műsorról külön nyilatkozott Gönczi Dorka és Grisnik Petra, akik kicsit segítettek a színpad mögé is látni.
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrkapitányság kezdeményezéséből indult a műsor, az X generáció számára szerették volna külön szemléltetni a közlekedésbiztonság fontosságát, amihez Gönczi Dorka, az Improvuzál Produkció vezetőjének segítségét kérték. Az ő fejében született meg a műsor koncepciójának ötlete.
Maga ez a műfaj külső szemmel kifejezetten nehéznek tűnk, így megkérdeztük Petrát, hogy neki mennyire nagy kihívás az improvizálás, ezt a műfajt hogyan lehet elképzelni.
– Hát ezt te is csináltad gyerekkorodban, fogsz egy dobozt, tologatod, és az autóvá változik, szóval ez lényegében ennyi – válaszolta a színésznő. Szerinte az improvizálás egy lazaságot kíván meg az embertől, mert ezek a szituációk nem működnek úgy, ha feszülten játszanak.
– Ha ez ember ilyen jó színészekkel van körülvéve, akkor ez csak egy játszás – mondta, utalva arra, hogy milyen kiváló művészekkel dolgozott együtt.
Az improvizatív előadás sikere a színészek kreativitásán múlik
– Van egy forgatókönyv, vannak jelenetek, a jeleneteket átbeszéljük, és azt, hogy honnan hová kell eljutni, hogy a kettő között ők, hogy jutnak el a végéhez az nekem mindegy – nyilatkozta Gönczi Dorka, arra a kérdésre, hogy előtte többször elpróbálják-e a jeleneteket, de mint kiderült az egész előadást most csinálták először, a helyzetjátékokhoz pedig csak az alapok voltak lefektetve.
Többen szokták kérdezni tőlük, hogy előre meg vannak-e írva pontosan a jelenetek, hiszen annyira gördülékenyen mennek a szituációk, de nem erről van szó, hanem csak ennyire kreatívak a színészek, és ilyen gyorsan tudnak reagálni bizonyos szituációkra.
Aki erről az előadásról lemaradt annak a következő lehetőség október 14-én lesz a Hírös Agórában a Kortársas című előadásukkal, mely generációs konfliktusokat fog kibontani!
