Először megnevettet, aztán szíven üt – a rendőrség új szintre emelte a baleset-megelőzést – képekkel, videóval

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága egy humoros, improvizatív közúti túlélőkalauzzal, színházi megelőzési előadással készült kedd estére. Az országos premiert, az első állomást Kecskeméten, az Otthon Moziban rendezte az Improvizuál Produkció Útitársas címmel. A művészek, Ábel Anita, Varga Zsolt, Kovács Olivér, Gönczi Dorka és Grisnik Petra között nagyon jól működött a kémia az improvizatív előadáson.

Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

Jól megfért egymás mellett a humoros játék és a megrázó statisztika

Az Útitársas című darabban 3 színész és egy mediátor, Gönczi Dorka, valamint egy kommunikációs szakértő, Varga Zsolt közös munkájából fejlődött ki az előadás. Dorka és Zsolt különböző közlekedésbiztonsági szituációkat adtak a színészeknek, melyeket ők improvizatív módon és nagyon humorosan adtak elő a nézőknek, amivel elérték, hogy teljes figyelmet kapjon az üzentük a közlekedésről.

Általában rossz példákat imitáltak, hogy hogyan nem szabad viselkedni egy szituációban. Egyik játékukban például azt játszották el, hogy milyen módon nyugtatják meg magukat az emberek, azzal kapcsolatban, hogy egy bor (vagy akár kettő) mellett is lehet még vezetni, és a taxi amúgy is drága. Másik játékukban pedig azt imitálták, hogy milyen problémák, és félreértések alakulhatnak ki, ha egy házaspár együtt megy valahova úgy, hogy a feleség vagy a férj vezet.

Az előadás közben a mediátor és a kommunikációs szakértő érdekes, és megrázó kutatások eredményeit mesélte el a közlekedésbiztonság szempontjából, valamint olyan videókat is mutattak, melyekben láthattuk, hogy milyen kevésen múlhat egy tragédia, és hogy egy másodperc telefonra tekintés is életveszélyes lehet.

Az előadás végén külön megköszönték a segítséget Dudásné Tóth Erika rendőr őrnagynak, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság VMBB titkárának, aki rengeteget segített a darab szervezésében és előkészítésében.