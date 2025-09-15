Örömtánc és mulatós zene a halasi cigány szüreti napon – fotók, videó

Az elmúlt hétvégén tartották a Harangos téren az eseményt, ahol gyerekprogramok és bográcsos főzés kísérte a cigány nemzetiségi hagyományőrző csoportok színpadi fellépéseit. A halasi cigány szüretet minden évben a szüreti felvonulás napján tartják a városban. A vármegye több településéről is érkeztek roma hagyományőrző tánccsoportok, hogy bemutassák a cigány nemzetiség értékeit, őrizzék sokszínű identitásukat. A nap folyamán az amatőr táncosok után országosan ismert roma zenészek és énekesek is színpadra léptek, mások mellett az Arany Szemek és Dorina szórakoztatta a népes közönséget.

A halasi cigány szüret sokakat vonzott a hétvégén

Fotó: Pozsgai Ákos

A bográcsokban összesen mintegy kétszáz adag különféle pörkölt készült – mondta el a halasi cigány szüreti nap résztvevőit köszöntő Szűcs Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat roma ügyekért felelős alelnöke, őt követte Fülöp Róbert polgármester és Bányai Gábor kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője, aki megnyitotta a rendezvényt.