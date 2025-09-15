szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kultúra

1 órája

Örömtánc és mulatós zene a halasi cigány szüreti napon – fotók, videó

Címkék#táncos#roma#Szűcs Csaba#baon videó#Bányai Gábor#Fülöp Róbert

A hazai könnyűzenei világ népszerű előadói helyett inkább a hagyományos roma kultúrát és a kortárs mulatós zenét helyezték előtérbe a szervezők a XXII. Kiskunhalasi Cigány Szüreti Napon.

Pozsgai Ákos

Az elmúlt hétvégén tartották a Harangos téren az eseményt, ahol gyerekprogramok és bográcsos főzés kísérte a cigány nemzetiségi hagyományőrző csoportok színpadi fellépéseit. A halasi cigány szüretet minden évben a szüreti felvonulás napján tartják a városban. A vármegye több településéről is érkeztek roma hagyományőrző tánccsoportok, hogy bemutassák a cigány nemzetiség értékeit, őrizzék sokszínű identitásukat. A nap folyamán az amatőr táncosok után országosan ismert roma zenészek és énekesek is színpadra léptek, mások mellett az Arany Szemek és Dorina szórakoztatta a népes közönséget.

A halasi cigány szüret sok embert vonzott
A halasi cigány szüret sokakat vonzott a hétvégén
Fotó: Pozsgai Ákos

A bográcsokban összesen mintegy kétszáz adag különféle pörkölt készült – mondta el a halasi cigány szüreti nap résztvevőit köszöntő Szűcs Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat roma ügyekért felelős alelnöke, őt követte Fülöp Róbert polgármester és Bányai Gábor kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője, aki megnyitotta a rendezvényt.

A XXII. Kiskunhalasi Cigány Szüreti Nap

Fotók: Pozsgai Ákos

A Kiskunhalasi Cigány Szüreti Nap szervezésében kulcsszerepet vállal minden évben a Kiskunhalasi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, amely egész évben intézményi hátteret és helyet biztosít a cigányság számára a különböző közösségi rendezvényeknek a Tó utcai Rostás László Cigány Közösségi Házban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu