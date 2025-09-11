szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiskunmajsa

7 órája

Álmomban már láttalak: fotókiállítás az emberi érzések mélységéről, a test és a lélek törékenységéről – képekkel

Címkék#Papp Csaba#fotográfus#fotókiállítás#kép

Papp Csaba, AFIAP alkotó fotográfus képeiből nyílt kiállítás Kiskunmajsán, a Konecsni György Művelődési Központban. A rendhagyó fotókiállítás megnyitóján Patkós Zsolt polgármester úgy fogalmazott, hogy külön büszkeség, amikor egy helyi származású alkotó mutatkozik be szülővárosában.

Pozsgai Ákos

Papp Csaba gyerekkorát Kiskunmajsán élte, a 70-es években édesapja FED 2 gépével kezdett el ismerkedni a fény világával. A kiskunmajsai Konecsni György Művelődési Központ emeleti kiállítótermében nyílt első önálló fotókiállítása.

Papp Csaba első önálló fotókiállítása
A fotókiállítás képei az emberi érzések mélységét, a test és a lélek törékeny határait mutatják be
Fotó: Pozsgai Ákos

Évtizedeken keresztül a fotózásban a szép, egyedi és a különleges pillanatokat próbálta tökéletesen megörökíteni. Sok évnek kellett eltelnie és sok fotónak elkészülni addig, amíg ráérzett a tökéletesség korlátaira, miközben különböző szinteken képezte magát.

A fotókiállítás képei

Saját bevallása szerint ezzel együtt rá ébredt arra is, hogy a színek nem mindig adnak hozzá az alkotásához, sokszor inkább korlátozzák azt az érzést és hangulatot, ami szeretne kifejezni és átadni. Ma már tudatosan keresi azt a „tökéletesen túli világot”, ami megfogalmazása szerint talán már csak az álmainkban létezik, hogy időtálló emberi érzéseket, hangulatokat mutasson meg a fekete-fehér vagy monokróm alkotásain keresztül. A kiállításán bemutatott képei az emberi érzések mélységét, a test és a lélek törékeny határait mutatják be, a fény világát különös művészi érzékkel felhasználva.

Papp Csaba fotókiállítása Kiskunmajsán

Fotók: Pozsgai Ákos

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu