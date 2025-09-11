Álmomban már láttalak: fotókiállítás az emberi érzések mélységéről, a test és a lélek törékenységéről – képekkel

Papp Csaba gyerekkorát Kiskunmajsán élte, a 70-es években édesapja FED 2 gépével kezdett el ismerkedni a fény világával. A kiskunmajsai Konecsni György Művelődési Központ emeleti kiállítótermében nyílt első önálló fotókiállítása.

A fotókiállítás képei az emberi érzések mélységét, a test és a lélek törékeny határait mutatják be

Fotó: Pozsgai Ákos

Évtizedeken keresztül a fotózásban a szép, egyedi és a különleges pillanatokat próbálta tökéletesen megörökíteni. Sok évnek kellett eltelnie és sok fotónak elkészülni addig, amíg ráérzett a tökéletesség korlátaira, miközben különböző szinteken képezte magát.

A fotókiállítás képei

Saját bevallása szerint ezzel együtt rá ébredt arra is, hogy a színek nem mindig adnak hozzá az alkotásához, sokszor inkább korlátozzák azt az érzést és hangulatot, ami szeretne kifejezni és átadni. Ma már tudatosan keresi azt a „tökéletesen túli világot”, ami megfogalmazása szerint talán már csak az álmainkban létezik, hogy időtálló emberi érzéseket, hangulatokat mutasson meg a fekete-fehér vagy monokróm alkotásain keresztül. A kiállításán bemutatott képei az emberi érzések mélységét, a test és a lélek törékeny határait mutatják be, a fény világát különös művészi érzékkel felhasználva.