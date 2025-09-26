1 órája
Megkezdődött a festőmaraton, akár éjszaka is lehet hozzá csatlakozni – fotók
Péntek déltől zajlik az idei PsychArt24 Kecskeméten, a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon tükörtermében, melyhez idén is csatlakozott a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház. A festőmaraton szombat délig tart, bárki csatlakozhat hozzá, akár éjszaka is. A 24 órás alkotás célja, hogy a művészet eszközeivel segítsék a pszichiátriai betegséggel élőket a megbélyegzés ellen.
A PsychArt24 festőmaratonon bárki részt vehet, az eszközöket biztosítják. A péntek déli megnyitón már jelen volt hivatásos művész is, aki amatőr társaival és pszichiátriai betegséggel élőkkel együtt alkotott.
Kilenc városban egyszerre rendezték meg a festőmaratont
A Moravcsik Alapítvány főszervezésével idén 15. alkalommal hívták életre a jótékonysági célú PsychArt24 festőmaratont. A Bács-Kiskun Vármegye Oktatókórház immáron harmadik éve csatlakozott a kezdeményezéshez. Országszerte kilenc városban, köztük Kecskeméten rendezték meg. A program célja mindenhol a pszichiátriai betegséggel élők önbizalmának, önértékelésének erősítése, az önstigmatizáció csökkentése és ennek eredményeként a felépülésük elősegítése, továbbá a stigmák, előítéletek és diszkrimináció oldása és a kulturális esélyegyenlőség megteremtése.
A Kecskeméti esemény házigazdája: dr. Máttyássy Adrienn pszichiáter szakorvos.
A kórház büszkesége a pszichiátriai osztály
A megnyitón dr. Óváry Csaba, a Bács-Kiskun Vármegye Oktató Kórház főigazgatója köszöntőjében kiemelte: a kórházuk egyik büszkesége és egyik legerősebb közössége a pszichiátriai osztály. Nagyon komoly és fontos feladatot látnak el. Az egész vármegye ellátásának ez az osztály az egyik alappillére. Napjainkban a mentális betegségek egyre gyakoribbak, az osztálynak egyre nagyobb betegáradattal kell megbirkóznia. Az elkötelezett, jól felkészült csapat szabadidejét sem sajnálja oktatásra, képzésre és olyan rendezvények megtartására, mint ez a festőmaraton is.
PsychArt24 KecskemétenFotók: Bús Csaba
Közösségformáló rendezvények összefogással
A beszédek sorát Jánosi István tanácsnok követte, aki az önkormányzat nevében köszöntötte a résztvevőket és szervezőket. Kiemelte Dunszt István festőművészt is, aki örömmel csatlakozott a festőmaratonhoz.
Dr. Mátyássy Adrienn pszichiáter szakorvos, a Pszichiátriai osztály vezető főorvosa is szólt. Kiemelte: a legnagyobb erénye ennek a programnak, a közösségépítés. Egész évben társszervezetekkel közösen, összefogással szerveznek programokat, melyek nemcsak szakmailag hatékonyak, de a betegeknek, hozzátartozóiknak és a szakembereknek is sok örömet ad. Erre jó példa ez a rendezvény is.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Hubai Imre: A gabonatermelőket is sújtaná, ha az unió megszüntetné az állat- és területalapú kifizetéseket – fotók
Özönlöttek az érdeklődők az állásbörzére, 400 ajánlat közül válogathattak – fotók