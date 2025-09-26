szeptember 26., péntek

Művészet

58 perce

Megkezdődött a festőmaraton, akár éjszaka is lehet hozzá csatlakozni – fotók

Címkék#amatőr#pszichiátriai intézet#rendezvény#festés#művészet

Péntek déltől zajlik az idei PsychArt24 Kecskeméten, a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon tükörtermében, melyhez idén is csatlakozott a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház. A festőmaraton szombat délig tart, bárki csatlakozhat hozzá, akár éjszaka is. A 24 órás alkotás célja, hogy a művészet eszközeivel segítsék a pszichiátriai betegséggel élőket a megbélyegzés ellen.

Sebestyén Hajnalka

A PsychArt24 festőmaratonon bárki részt vehet, az eszközöket biztosítják. A péntek déli megnyitón már jelen volt hivatásos művész is, aki amatőr társaival és pszichiátriai betegséggel élőkkel együtt alkotott. 

A PsychArt24 festőmaraton egyik résztvevője alkot.
A 24 órás alkotás célja, hogy a művészet eszközeivel segítsék a pszichiátriai betegséggel élőket a megbélyegzés ellen
Fotó: Bús Csaba

Kilenc városban egyszerre rendezték meg a festőmaratont

A Moravcsik Alapítvány főszervezésével idén 15. alkalommal hívták életre a jótékonysági célú PsychArt24 festőmaratont. A Bács-Kiskun Vármegye Oktatókórház immáron harmadik éve csatlakozott a kezdeményezéshez. Országszerte kilenc városban, köztük Kecskeméten rendezték meg. A program célja mindenhol a pszichiátriai betegséggel élők önbizalmának, önértékelésének erősítése, az önstigmatizáció csökkentése és ennek eredményeként a felépülésük elősegítése, továbbá a stigmák, előítéletek és diszkrimináció oldása és a kulturális esélyegyenlőség megteremtése. 

A Kecskeméti esemény házigazdája: dr. Máttyássy Adrienn pszichiáter szakorvos.

A kórház büszkesége a pszichiátriai osztály

A megnyitón dr. Óváry Csaba, a Bács-Kiskun Vármegye Oktató Kórház főigazgatója köszöntőjében kiemelte: a kórházuk egyik büszkesége és egyik legerősebb közössége a pszichiátriai osztály. Nagyon komoly és fontos feladatot látnak el. Az egész vármegye ellátásának ez az osztály az egyik alappillére. Napjainkban a mentális betegségek egyre gyakoribbak, az osztálynak egyre nagyobb betegáradattal kell megbirkóznia. Az elkötelezett, jól felkészült csapat szabadidejét sem sajnálja oktatásra, képzésre és olyan rendezvények megtartására, mint ez a festőmaraton is. 

PsychArt24 Kecskeméten

Fotók: Bús Csaba

Közösségformáló rendezvények összefogással

A beszédek sorát Jánosi István tanácsnok követte, aki az önkormányzat nevében köszöntötte a résztvevőket és szervezőket. Kiemelte Dunszt István festőművészt is, aki örömmel csatlakozott a festőmaratonhoz. 

Dr. Mátyássy Adrienn pszichiáter szakorvos, a Pszichiátriai osztály vezető főorvosa is szólt. Kiemelte: a legnagyobb erénye ennek a programnak, a közösségépítés. Egész évben társszervezetekkel közösen, összefogással szerveznek programokat, melyek nemcsak szakmailag hatékonyak, de a betegeknek, hozzátartozóiknak és a szakembereknek is sok örömet ad. Erre jó példa ez a rendezvény is. 

