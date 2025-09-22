„Igény van az ilyen rendezvényekre” – Óriási sikerrel debütált az első szüreti kultúrmustra – képekkel

Jakabszálláson a helyi közművelődésért tenni akaró lokálpatrióták egy csoportja a térségben szokatlan kulturális rendezvény szervezésére szánta rá magát. Rögtön nagyot álmodtak, és mindent meg is valósítottak. A Falvak Éjszakája keretein belül megtartott Szüreti Kultúrmustra tapasztalatait örömmel összegezték.

A Falvak Éjszakája keretein belül óriási sikerrel debütált az első szüreti kultúrmustra

Fotó: Beküldött fotó

A Falvak Éjszakája kellemes egyveleg

Ha valaki ismeri a Művészetek völgyét Kapolcson, járt már a Múzeumok Éjszakáján,vagy koccintott minőségi nedűvel valamelyik borfesztiválon, könnyedén maga elé képzelheti a hétvégi jakabszállási eseményt, ha a fenti eseményeket egybe gyúrja. Az ingyenes rendezvények három helyszínen zajlottak 17 és 23 óra között, melyeket az egykori kisvasúti vágányon ingázó motoros hajtányok kötöttek össze.

A három helyszínes programkavalkád felsőjakabi iskolai rendezvényéről már hírt adtunk, de a jakabi Szüreti Kultúrmustra ennél többről szólt. Így most mindhárom helyszín hangulatát felelevenítjük a szervezők beszámolója alapján.

Mindenhol más hangulat fogadta az érdeklődőket

A felsőjakabi egykori Klebelsberg tanyasi iskolában, a jakabszállási kisvasútállomás épületénél, valamint a Bohém Ligetnél zajló eseményekben közös volt, hogy a kiváló borok ízlelgetéséhez színpad nélküli zenés és színházi performanszok váltották egymást.

Felsőjakabon Szabados Zoltán színművész bújt az egykori iskolaigazgató bőrébe, akit Keller Dani és zenész barátai váltottak tábortűz melletti akusztikus témájú muzsikájukkal. Az egykori vasútállomás épületénél a Csipkefa zenekar tartott moldvai táncházat, míg a szünetekben a Kackiás Folkszínház vonta be a közönséget az egykori betyárvilág meghökkentő eseményeinek felelevenítésébe.

A Bohém Ligetben a Csabagyöngye együttes játszott a lagzikban is ismert tánczenék kedvelőinek, míg a szünetekben Szőke András színművész próbálta palástolni elégedetlenségét a vonatot lekéső utas szerepében.

Hajtányok sem hiányoztak

Ahogy szállt le az este, úgy lett hangsúlyos a fények szerepe is a rendezvényen. Az egykori használati tárgyakból és vasúttörténeti emlékekből rendezett, színes fényekkel megvilágított szürreális kiállításokkal, absztrakt videófelvételekbe és különleges fényekbe öltöztetett homlokzatokkal életre keltek a nappali fényben mozdulatlan tárgyak, épületek.