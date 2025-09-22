1 órája
„Igény van az ilyen rendezvényekre” – Óriási sikerrel debütált az első szüreti kultúrmustra – képekkel
Értékteremtő kulturális programnak szánták, de már az első alkalommal mini összművészeti fesztivállá nőtte ki magát a jakabi Szüreti Kultúrmustra. A Falvak Éjszakája keretében hívták életre az újfajta programot. A szervezők már a folytatásban gondolkodnak.
Jakabszálláson a helyi közművelődésért tenni akaró lokálpatrióták egy csoportja a térségben szokatlan kulturális rendezvény szervezésére szánta rá magát. Rögtön nagyot álmodtak, és mindent meg is valósítottak. A Falvak Éjszakája keretein belül megtartott Szüreti Kultúrmustra tapasztalatait örömmel összegezték.
A Falvak Éjszakája kellemes egyveleg
Ha valaki ismeri a Művészetek völgyét Kapolcson, járt már a Múzeumok Éjszakáján,vagy koccintott minőségi nedűvel valamelyik borfesztiválon, könnyedén maga elé képzelheti a hétvégi jakabszállási eseményt, ha a fenti eseményeket egybe gyúrja. Az ingyenes rendezvények három helyszínen zajlottak 17 és 23 óra között, melyeket az egykori kisvasúti vágányon ingázó motoros hajtányok kötöttek össze.
A három helyszínes programkavalkád felsőjakabi iskolai rendezvényéről már hírt adtunk, de a jakabi Szüreti Kultúrmustra ennél többről szólt. Így most mindhárom helyszín hangulatát felelevenítjük a szervezők beszámolója alapján.
Mindenhol más hangulat fogadta az érdeklődőket
A felsőjakabi egykori Klebelsberg tanyasi iskolában, a jakabszállási kisvasútállomás épületénél, valamint a Bohém Ligetnél zajló eseményekben közös volt, hogy a kiváló borok ízlelgetéséhez színpad nélküli zenés és színházi performanszok váltották egymást.
Felsőjakabon Szabados Zoltán színművész bújt az egykori iskolaigazgató bőrébe, akit Keller Dani és zenész barátai váltottak tábortűz melletti akusztikus témájú muzsikájukkal. Az egykori vasútállomás épületénél a Csipkefa zenekar tartott moldvai táncházat, míg a szünetekben a Kackiás Folkszínház vonta be a közönséget az egykori betyárvilág meghökkentő eseményeinek felelevenítésébe.
A Bohém Ligetben a Csabagyöngye együttes játszott a lagzikban is ismert tánczenék kedvelőinek, míg a szünetekben Szőke András színművész próbálta palástolni elégedetlenségét a vonatot lekéső utas szerepében.
Hajtányok sem hiányoztak
Ahogy szállt le az este, úgy lett hangsúlyos a fények szerepe is a rendezvényen. Az egykori használati tárgyakból és vasúttörténeti emlékekből rendezett, színes fényekkel megvilágított szürreális kiállításokkal, absztrakt videófelvételekbe és különleges fényekbe öltöztetett homlokzatokkal életre keltek a nappali fényben mozdulatlan tárgyak, épületek.
Mindezt fokozták és páratlan látványt nyújtottak a Szentjánosbogár-fényeket magukra öltő, a csillagfényes éjszakában hol eltűnő, majd onnan ismét előbukkanó hajtányok.
Senki nem maradt passzív
A szervezők célja az volt, hogy a közönség ne egy színpadot nézzen passzívan, hanem az élőzene, az utcaszínház, a borász, a kiváló harapnivalók, a szürreális kiállítások, a pihenést szolgáló babzsákfotelek, és a zakatoló hajtányok sokszögében megtalálja a saját helyét, kapcsolódási és feltöltődési pontját.
Az általános iskola épületénél nagyon sokan idézték vissza egykori iskolás éveiket a sok év után újra látogatható épületben, míg a Bohém Ligetben a Kiskunsági Nemzeti Park strandjánál beszélgethettek az intézmény munkatársaival a látogatók.
Sokan ismerkedtek a helyi értékekből építkező rendezvénnyel
– Minden várakozásunkat felülmúlta a közel 800 fő érdeklődő, így bizonyítást nyert, hogy igény van egy alulról építkező, igényes kultúrát közvetítő, a helyi értékekből építkező rendezvénynek. A helyiek mellett Kecskemétről, Budapestről, Szegedről, Gyálról, Kunszentmiklósról, Berettyóújfaluból is köszönthettünk vendégeket, akik közül kétségtelenül a görögországi Thesszaloniki házaspár érkezett a legtávolabbról – mondta el Szabó György Róbert polgármester.
Jakabi Szüreti KultúrmustraFotók: Beküldött fotó
Kiváló művészeti ötleteik vannak a jövőre nézve
Hogy várható-e folytatás? Erről Csorbáné Sipos Mária közösségfejlesztő, a kultúrmustra egyik szervezője számolt be.
– A kedvező fogadtatás mindenképpen a folytatásra ösztönöz bennünket, hiszen létezik-e magasztosabb elköteleződés, mint egy hálás közönség kedvében járni? Remek művészeti ötleteink vannak jövőre, már alig várjuk, hogy megmérethessük a közönség kulturális fokmérőjén – tette hozzá Csorbáné Sipos Mária.
