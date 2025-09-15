48 perce
Repüljünk együtt az emlékek szárnyán: 35 éve indult útjára a Csiperó, idézzük fel a boldog pillanatokat
Kecskemét újkori történelmében fontos szerepet kapnak a közel három évtizedet megélt Európa Jövője Gyermektalálkozók. Ismertebb nevén a Csiperó Fesztiválok, melyek keretében több ezer gyermek ismerhette meg a hírös várost, és a kecskeméti és térségbeli fiatalok Európa, később a nagyvilág számos országába ellátogathattak.
A napokban volt 35 éve, hogy a Csiperó ötlete szárba szökkent. Az út nem mindig volt egyszerű, de rengeteg élményt nyújtott a gyerekeknek több évtizeden át. Farkas Gábor népművelő hatalmasat alkotott, sok-sok segítőjével. A gyermektalálkozó sajnos ma már csak emlék, de azok a gyerekek, akik egykoron csiperósok voltak, egy életreszólóan emlékeznek az együtt töltött boldog és vidám napokra. A múltidézéshez a régi fotókat a Csiperó archívumából mutatjuk be.
Becsüljék meg egymás kultúráját
A kecskeméti múltidéző sorozatunkba a Csiperó kezdetét elevenítjük fel dr. Kriston Vízi József segítségével, aki alapítója és végig segítője, aktív részese volt a találkozóknak. Az első lépéseket, a találkozó létrejöttét a segítségével idézzük fel.
1990. szeptember 13-án 27 kecskeméti állampolgár elhatározta, hogy 1991 júliusában Európa Jövője elnevezéssel európai gyermektalálkozó megrendezését kezdeményezi, amelyre Európa valamennyi országából várnak gyermekcsoportokat.
A gyermektalálkozó célja az volt, hogy az Európában élő nemzetek jobban megismerjék egymást a gyermekek személyes találkozásával, kölcsönösen becsüljék meg egymás kultúráját, fejlesszék az államok közötti kapcsolatokat az egyént ismeretségek révén, a legilletékesebbek, a leendő lakók – a gyermekek – segítsék az egységes „Európa-ház” felépítését.
Kecskemét Európa gyermekeinek fővárosa
A terv az volt, hogy a gyermektalálkozót kétévi rendszerességgel rendezik meg Kecskeméten, a köztes években pedig a kecskeméti gyermekek viszontlátogatásra utaznak az előző évben fogadott külföldi gyermek családjához. A gyermektalálkozó megszervezésével 1991 nyarán egy hétig Kecskemét lenne Európa gyermekeinek fővárosa, 1992-ben pedig több száz kis követ indulhatna el Európát látni. S mindez a terv valósággá is vált. 1991-ben óriási sikerrel rendezték meg az első Csiperó találkozót.
Jöttek a segítők, támogatók
Az alapítás kapcsán is több érdekességet megosztott dr. Kriston Vízi József.
1990-ben az Európa jövője gyermektalálkozót kezdeményező állampolgárok felhívással fordultak Kecskemét gyermek- és felnőtt lakóihoz, cégeihez, szervezeteihez, egyházaihoz, intézményeihez, önkormányzat tagjaihoz, hogy csatlakozzanak erkölcsi, szellemi, anyagi, szervezési támogatásukkal a rendezvény és a kecskeméti gyermekek „európai utazásának” előkészítéséhez és lebonyolításához.
Ezzel egy időben megalakult az Európa Jövője Egyesület és alapítványt is létrehoztak. Az alakuló ülést 1990. szeptember 29-én tartották meg az Erdei Ferenc Művelődési Központban. A kezdeményezést már az elején sokan támogatták.
Akkor még senki nem sejthette, hogy Kecskemét legújabbkori történetének meghatározó eseménye formálódik hamarosan. Szeptember 29-én 158 kecskeméti polgár kezdeményezésére megalakult az Európa Jövője Egyesület, mely célul tűzte, hogy a kecskeméti gyerekeket megismerteti Európa gyerekeivel gyermektalálkozók során. Az alapötlet egyszerű volt, a kontinens országaiból gyermekeket hívnak meg, akiket kecskeméti iskolák látnak vendégül. A külföldi gyerekek családoknál laknak, majd a következő évben külföldi csoportok hívják viszont látogatásra vendéglátóikat. A fesztiválokra érkező külföldi csoportoktól csupán annyit kér az egyesület, hogy hozzanak magukkal nyelvi nehézségek nélkül átadható ajándékot, zenét, táncot, olyan műsort, mely megismerteti kultúrájukat másokkal.
Farkas Gábor Mátyás, a Csiperó atyja
Az Európa Jövője Egyesület alapötlete Farkas Gábortól származott, aki az időtájt az Erdei Ferenc Művelődési Központban dolgozott népművelőként. A hőskorban az intézmény adott otthont a szervezetnek, amely szinte mindenfajta infrastruktúra, intézményi háttér nélkül kezdte meg működését. Sorra jöttek a segítők, támogatók. Volt, aki pénzzel, volt, aki nyelvtudásával, más szervezési energiájával, megint mások „csak” a tenni akarásukkal jelezték itt vannak, „csináljuk”. Alig tíz hónappal a megalakulás után megnyitotta kapuit az első találkozó, melynek előkészítésében segítettek külföldön élő honfitársak, ismerősök, diplomaták egyaránt.
A lelkes kezdeményezők, alapítók a következő személyek voltak:
- Farkas Gábor Mátyás, az Erdei Ferenc Művelődési Központ népművelője,
- dr. Kriston Vízi József, a Szórakaténusz igazgatója,
- Berende László, a Likőripari Vállalat igazgatója,
- Kis János evangélikus lelkész és
- Szabó Csaba, a Pedagógiai Intézet könyvtárosa.
Farkas Gábor neve azonban kiemelkedik mindenki közül, hiszen ő volt a kezdeményezés elindítója, és később, a 2017-ben bekövetkezett haláláig az egész Csiperó atyja. Szívvel-lélekkel dolgozott nap mint nap a hazai és külföldi gyermektalálkozók létrejöttéért, sikeréért.
