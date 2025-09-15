szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

3 órája

Repüljünk együtt az emlékek szárnyán: 35 éve indult útjára a Csiperó, idézzük fel a boldog pillanatokat

Címkék#Csiperó#nosztalgia#múltidézés#tánc#múltidéző

Kecskemét újkori történelmében fontos szerepet kapnak a közel három évtizedet megélt Európa Jövője Gyermektalálkozók. Ismertebb nevén a Csiperó Fesztiválok, melyek keretében több ezer gyermek ismerhette meg a hírös várost, és a kecskeméti és térségbeli fiatalok Európa, később a nagyvilág számos országába ellátogathattak.

Sebestyén Hajnalka

A napokban volt 35 éve, hogy a Csiperó ötlete szárba szökkent. Az út nem mindig volt egyszerű, de rengeteg élményt nyújtott a gyerekeknek több évtizeden át. Farkas Gábor népművelő hatalmasat alkotott, sok-sok segítőjével. A gyermektalálkozó sajnos ma már csak emlék, de azok a gyerekek, akik egykoron csiperósok voltak, egy életreszólóan emlékeznek az együtt töltött boldog és vidám napokra. A múltidézéshez a régi fotókat a Csiperó archívumából mutatjuk be.

farkas gábor és a csiperó
Farkas Gábor haláláig szívvel-lélekkel szervezte a Csiperó Fesztiválokat
Fotó: Csiperó 

Becsüljék meg egymás kultúráját

A kecskeméti múltidéző sorozatunkba a Csiperó kezdetét elevenítjük fel dr. Kriston Vízi József segítségével, aki alapítója és végig segítője, aktív részese volt a találkozóknak. Az első lépéseket, a találkozó létrejöttét a segítségével idézzük fel. 

1990. szeptember 13-án 27 kecskeméti állampolgár elhatározta, hogy 1991 júliusában Európa Jövője elnevezéssel európai gyermektalálkozó megrendezését kezdeményezi, amelyre Európa valamennyi országából várnak gyermekcsoportokat.

A gyermektalálkozó célja az volt, hogy az Európában élő nemzetek jobban megismerjék egymást a gyermekek személyes találkozásával, kölcsönösen becsüljék meg egymás kultúráját, fejlesszék az államok közötti kapcsolatokat az egyént ismeretségek révén, a legilletékesebbek, a leendő lakók – a gyermekek – segítsék az egységes „Európa-ház” felépítését.

az első Csiperó 1991-ben
1991-ben tartották meg az első Csiperó Fesztivált 
Fotó: Csiperó 

Kecskemét Európa gyermekeinek fővárosa

A terv az volt, hogy a gyermektalálkozót kétévi rendszerességgel rendezik meg Kecskeméten, a köztes években pedig a kecskeméti gyermekek viszontlátogatásra utaznak az előző évben fogadott külföldi gyermek családjához. A gyermektalálkozó megszervezésével 1991 nyarán egy hétig Kecskemét lenne Európa gyermekeinek fővárosa, 1992-ben pedig több száz kis követ indulhatna el Európát látni. S mindez a terv valósággá is vált. 1991-ben óriási sikerrel rendezték meg az első Csiperó találkozót. 

Jöttek a segítők, támogatók

Az alapítás kapcsán is több érdekességet megosztott dr. Kriston Vízi József.

1990-ben az Európa jövője gyermektalálkozót kezdeményező állampolgárok felhívással fordultak Kecskemét gyermek- és felnőtt lakóihoz, cégeihez, szervezeteihez, egyházaihoz, intézményeihez, önkormányzat tagjaihoz, hogy csatlakozzanak erkölcsi, szellemi, anyagi, szervezési támogatásukkal a rendezvény és a kecskeméti gyermekek „európai utazásának” előkészítéséhez és lebonyolításához.

Ezzel egy időben megalakult az Európa Jövője Egyesület és alapítványt is létrehoztak. Az alakuló ülést 1990. szeptember 29-én tartották meg az Erdei Ferenc Művelődési Központban. A kezdeményezést már az elején sokan támogatták.

Akkor még senki nem sejthette, hogy Kecskemét legújabbkori történetének meghatározó eseménye formálódik hamarosan. Szeptember 29-én 158 kecskeméti polgár kezdeményezésére megalakult az Európa Jövője Egyesület, mely célul tűzte, hogy a kecskeméti gyerekeket megismerteti Európa gyerekeivel gyermektalálkozók során. Az alapötlet egyszerű volt, a kontinens országaiból gyermekeket hívnak meg, akiket kecskeméti iskolák látnak vendégül. A külföldi gyerekek családoknál laknak, majd a következő évben külföldi csoportok hívják viszont látogatásra vendéglátóikat. A fesztiválokra érkező külföldi csoportoktól csupán annyit kér az egyesület, hogy hozzanak magukkal nyelvi nehézségek nélkül átadható ajándékot, zenét, táncot, olyan műsort, mely megismerteti kultúrájukat másokkal.

Farkas Gábor Mátyás, a Csiperó atyja

Az Európa Jövője Egyesület alapötlete Farkas Gábortól származott, aki az időtájt az Erdei Ferenc Művelődési Központban dolgozott népművelőként. A hőskorban az intézmény adott otthont a szervezetnek, amely szinte mindenfajta infrastruktúra, intézményi háttér nélkül kezdte meg működését. Sorra jöttek a segítők, támogatók. Volt, aki pénzzel, volt, aki nyelvtudásával, más szervezési energiájával, megint mások „csak” a tenni akarásukkal jelezték itt vannak, „csináljuk”. Alig tíz hónappal a megalakulás után megnyitotta kapuit az első találkozó, melynek előkészítésében segítettek külföldön élő honfitársak, ismerősök, diplomaták egyaránt.

A lelkes kezdeményezők, alapítók a következő személyek voltak:

  • Farkas Gábor Mátyás, az Erdei Ferenc Művelődési Központ népművelője,
  • dr. Kriston Vízi József, a Szórakaténusz igazgatója,
  • Berende László, a Likőripari Vállalat igazgatója,
  • Kis János evangélikus lelkész és
  • Szabó Csaba, a Pedagógiai Intézet könyvtárosa.

Farkas Gábor neve azonban kiemelkedik mindenki közül, hiszen ő volt a kezdeményezés elindítója, és később, a 2017-ben bekövetkezett haláláig az egész Csiperó atyja. Szívvel-lélekkel dolgozott nap mint nap a hazai és külföldi gyermektalálkozók létrejöttéért, sikeréért.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu