Repüljünk együtt az emlékek szárnyán: 35 éve indult útjára a Csiperó, idézzük fel a boldog pillanatokat

A napokban volt 35 éve, hogy a Csiperó ötlete szárba szökkent. Az út nem mindig volt egyszerű, de rengeteg élményt nyújtott a gyerekeknek több évtizeden át. Farkas Gábor népművelő hatalmasat alkotott, sok-sok segítőjével. A gyermektalálkozó sajnos ma már csak emlék, de azok a gyerekek, akik egykoron csiperósok voltak, egy életreszólóan emlékeznek az együtt töltött boldog és vidám napokra. A múltidézéshez a régi fotókat a Csiperó archívumából mutatjuk be.

Farkas Gábor haláláig szívvel-lélekkel szervezte a Csiperó Fesztiválokat

Fotó: Csiperó

Becsüljék meg egymás kultúráját

A kecskeméti múltidéző sorozatunkba a Csiperó kezdetét elevenítjük fel dr. Kriston Vízi József segítségével, aki alapítója és végig segítője, aktív részese volt a találkozóknak. Az első lépéseket, a találkozó létrejöttét a segítségével idézzük fel.

1990. szeptember 13-án 27 kecskeméti állampolgár elhatározta, hogy 1991 júliusában Európa Jövője elnevezéssel európai gyermektalálkozó megrendezését kezdeményezi, amelyre Európa valamennyi országából várnak gyermekcsoportokat.

A gyermektalálkozó célja az volt, hogy az Európában élő nemzetek jobban megismerjék egymást a gyermekek személyes találkozásával, kölcsönösen becsüljék meg egymás kultúráját, fejlesszék az államok közötti kapcsolatokat az egyént ismeretségek révén, a legilletékesebbek, a leendő lakók – a gyermekek – segítsék az egységes „Európa-ház” felépítését.

1991-ben tartották meg az első Csiperó Fesztivált

Fotó: Csiperó

Kecskemét Európa gyermekeinek fővárosa

A terv az volt, hogy a gyermektalálkozót kétévi rendszerességgel rendezik meg Kecskeméten, a köztes években pedig a kecskeméti gyermekek viszontlátogatásra utaznak az előző évben fogadott külföldi gyermek családjához. A gyermektalálkozó megszervezésével 1991 nyarán egy hétig Kecskemét lenne Európa gyermekeinek fővárosa, 1992-ben pedig több száz kis követ indulhatna el Európát látni. S mindez a terv valósággá is vált. 1991-ben óriási sikerrel rendezték meg az első Csiperó találkozót.

Jöttek a segítők, támogatók

Az alapítás kapcsán is több érdekességet megosztott dr. Kriston Vízi József.

1990-ben az Európa jövője gyermektalálkozót kezdeményező állampolgárok felhívással fordultak Kecskemét gyermek- és felnőtt lakóihoz, cégeihez, szervezeteihez, egyházaihoz, intézményeihez, önkormányzat tagjaihoz, hogy csatlakozzanak erkölcsi, szellemi, anyagi, szervezési támogatásukkal a rendezvény és a kecskeméti gyermekek „európai utazásának” előkészítéséhez és lebonyolításához.