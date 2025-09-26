Minden színész a színpadon: két új előadással készül a Ciróka Bábszínház – fotók

A két darab együttes különlegessége, hogy a társulat összes színésze közreműködik bennük. A dupla premier részleteit a Ciróka Bábszínház közleményben adta hírül.

A Ciróka Bábszínház egy napon két mesét mutat be

Fotó: Ciróka Bábszínház

Kispipi és Kisréce kalandjai

A Kispipi és Kisréce kalandjait Szutyejev és Pljackovszkij meséi alapján Kuthy Ágnes írta bábszínpadra. A darabról a következőket mondta.

„Szutyejev az 50-es években írta a Vidám mesék első kiadását, azzal a céllal, hogy a háborút megélt, mély depresszióban lévő gyerekek olyan meséket kapjanak, amelyek derűs, optimista szemléletmódot, vidám életérzést közvetítenek” – részletezte a rendező.

Hozzátette: mesekönyvében mindegyik történet arról szól, hogy a jó győzedelmeskedik, a közösség összefogása, az együttműködés minden akadályt le tud győzni. Ezt az értékrendet pedig úgy tudta meséin keresztül legkönnyebben közvetíteni, hogy szereplői gyermeki tulajdonságokkal felruházott, kedves kisállatok lettek. Meséi humorosak, egyszerű szerkezetűek, világos és érthető tanulságokkal. Pljackovszkij dalszövegíró is volt, az ő történetei sokkal líraibbak, lassan kibontakozó cselekménnyel, dalbetétekkel.

„A két szerző – ma is érvényes tanulságokat tartalmazó – meséit felhasználva fűztük össze előadásunk szövegkönyvét, Pallai Mara dramaturggal. Bízom benne, hogy a meséken keresztül át tudjuk adni az óvodásoknak azt a közösségi élményt, hogy valamit együtt létrehozni és megoldani mennyire felemelő, és mennyire más az örömöt közösen megélni” – mondta Kuthy Ágnes.

Szeretetreméltó bábfigurák a Ciróka Bábszínház színpadán

A rendező kitért még az előadás látványvilágára és zenéjére is, amelyeknek fontos szerepe van a kis történetekből kibontakozó pozitív életszemlélet hiteles átadásában, az érzelmek kifejezésében.

A mesék helyszínéül szolgáló sokfunkciós paravánt, és a többféle technikával mozgatható, szeretetreméltó bábfigurákat Bartal Kiss Rita tervezte. Ritában az a nagyszerű, hogy nem csak megtervezi, hanem el is készíti a bábokat, úgy, hogy közben folyamatosan játszik velük, így mindenféle módon ki tudja próbálni őket, mielőtt a színészek kézhez kapják. Az előadás zeneszerzője Kuzsella Ákos, aki zenészként már több cirókás produkcióban közreműködött, ezúttal pedig a mesékhez illő dallamokat is ő komponálta.