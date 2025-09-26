2 órája
Minden színész a színpadon: két új előadással készül a Ciróka Bábszínház – fotók
Dupla premier. Szeptember 27. szombat különleges napnak ígérkezik a kecskeméti Ciróka Bábszínház életében. Egy napon mutatják be az óvodás korosztályt megszólító Kispipi és Kisréce kalandjait, valamint az iskolásoknak szóló Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfit. A két produkció próbái már augusztus óta folynak.
A két darab együttes különlegessége, hogy a társulat összes színésze közreműködik bennük. A dupla premier részleteit a Ciróka Bábszínház közleményben adta hírül.
Kispipi és Kisréce kalandjai
A Kispipi és Kisréce kalandjait Szutyejev és Pljackovszkij meséi alapján Kuthy Ágnes írta bábszínpadra. A darabról a következőket mondta.
„Szutyejev az 50-es években írta a Vidám mesék első kiadását, azzal a céllal, hogy a háborút megélt, mély depresszióban lévő gyerekek olyan meséket kapjanak, amelyek derűs, optimista szemléletmódot, vidám életérzést közvetítenek” – részletezte a rendező.
Hozzátette: mesekönyvében mindegyik történet arról szól, hogy a jó győzedelmeskedik, a közösség összefogása, az együttműködés minden akadályt le tud győzni. Ezt az értékrendet pedig úgy tudta meséin keresztül legkönnyebben közvetíteni, hogy szereplői gyermeki tulajdonságokkal felruházott, kedves kisállatok lettek. Meséi humorosak, egyszerű szerkezetűek, világos és érthető tanulságokkal. Pljackovszkij dalszövegíró is volt, az ő történetei sokkal líraibbak, lassan kibontakozó cselekménnyel, dalbetétekkel.
„A két szerző – ma is érvényes tanulságokat tartalmazó – meséit felhasználva fűztük össze előadásunk szövegkönyvét, Pallai Mara dramaturggal. Bízom benne, hogy a meséken keresztül át tudjuk adni az óvodásoknak azt a közösségi élményt, hogy valamit együtt létrehozni és megoldani mennyire felemelő, és mennyire más az örömöt közösen megélni” – mondta Kuthy Ágnes.
Szeretetreméltó bábfigurák a Ciróka Bábszínház színpadán
A rendező kitért még az előadás látványvilágára és zenéjére is, amelyeknek fontos szerepe van a kis történetekből kibontakozó pozitív életszemlélet hiteles átadásában, az érzelmek kifejezésében.
A mesék helyszínéül szolgáló sokfunkciós paravánt, és a többféle technikával mozgatható, szeretetreméltó bábfigurákat Bartal Kiss Rita tervezte. Ritában az a nagyszerű, hogy nem csak megtervezi, hanem el is készíti a bábokat, úgy, hogy közben folyamatosan játszik velük, így mindenféle módon ki tudja próbálni őket, mielőtt a színészek kézhez kapják. Az előadás zeneszerzője Kuzsella Ákos, aki zenészként már több cirókás produkcióban közreműködött, ezúttal pedig a mesékhez illő dallamokat is ő komponálta.
Kuthy Ágnes érdekességként megemlítette még, hogy ahányan dolgoznak ebben a produkcióban, mindannyian más bábos iskolából, képzésből jöttek. Kedves Csaba a Színház-és Filmművészeti Egyetem bábszínész szakán, Dupák Fanni az Újvidéki Művészeti Akadémia dráma karán, Bednarek Magdalena a białystoki Színházi Akadémián, én pedig a berlini Ernst Bush Színművészeti Főiskolán szereztem diplomát, így ez egy igazi „nemzetközi” produkció lesz.
Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi
Izgalmas kísérletnek is mondható a bábszínház másik előadása a nagyteremben, Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi című produkció, Kovács Géza rendezésében.
„Az iskolásoknak szóló előadásban nem illusztratív színpadi díszletek határozzák meg a látványt, a vizuális színházi élményt. Egy egyszerű, majdnem üres térben, klasszikus pálcás bábokkal, a mozgás, az emberi test és a báb viszonyán keresztül fogalmazzuk meg a történet különböző rétegeit” – jegyezte meg Kovács Géza rendező.
„Ez a minimalista tér, a pálcás bábtechnika és az élőszínészi jelenlét óriási koncentrációt, tudatos testhasználatot igényel a színészek részéről. Az emberi test és a báb nagyon izgalmasan egészíti ki egymást, ugyanakkor a színész bábra irányuló figyelme pontosan meghatározza a néző figyelmét is. A bábbal rengeteg mindent meg lehet csinálni, számos bábtechnikát felfedeztek már, de régi és klasszikus formákat új helyzetbe hozni, mindig nagyon izgalmas dolog” – vélekedett a rendező.
Dupla premier a Ciróka BábszínházbanFotók: Ciróka Bábszínház
A magyar népmesekincs egyik legszebb gyöngyszeme
A darab koreográfusa, L. Nagy Attila volt a segítségükre abban, hogy hogyan ötvözzék a mozgással és az élőjátékkal ezt az alapvetően paravános előadásoknál használatos bábtechnikát. A jól ismert népmese színpadi adaptációját Gimesi Dóra írta.
„A magyar népmesekincs egyik legszebb gyöngyszeme egyidejűleg mesél szerelemről, áldozathozatalról, szabadságvágyról, identitáskeresésről. Az önállóság, elszakadás kérdései pedig különösen ismerős folyamatok a 6-10 éves korosztály számára” – hangsúlyozta a rendező.
Az előadás látványvilágát Szarka Fedor Guido képzőművész, grafikusművész tervezte, a zenéjét pedig Rozs Tamás és Kiss Dávid jegyzi. Szereplők: Fülöp József, Horgas Ráhel, Lendváczky Zoltán, Szekeres Máté és Szörényi Júlia.
