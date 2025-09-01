Életre kelnek a mesék, hét bemutatóval indul a Ciróka Bábszínház új évadja – galériával

Elkezdődött a 2025/26-os évad a kecskeméti Ciróka Bábszínházban. Mozgalmas időszak elé néz a társulat, a tervezett hét bemutatóból két produkció próbái már el is kezdődtek, így szeptember végén dupla premierrel indul az előadások sora.

Mozgalmas időszak elé néz a Ciróka Bábszínház társulata

Fotó: Beküldött fotó

Mesék sokasága a Ciróka Bábszínház repertoárjában

A Ciróka Bábszínház közleményéből minden részlet kiderül. A kínálatban ezúttal is szerepel népmese, állatmese, kortárs történet, és egy sokak által kedvelt Janikovszky Éva-mese is, amelyet az írónő születésének 100. évfordulója alkalmából tűz műsorra a bábszínház.

Kispipi és kisréce kalandjai

A sort az óvodásoknak szóló Kispipi és kisréce kalandjai nyitja szeptember 27-én, Kuthy Ágnes rendezésében. Az előadás Vlagyimir Szutyejev és Mihail Pljackovszkij ismert történetei alapján készült, humorral, mozgással és szelíd tanulságokkal. Középpontjában a 3–6 évesek életkori sajátosságainak megfelelő tapasztalatok állnak: a kíváncsiság, a felfedezés, a konfliktusok megoldása, a közösségbe való beilleszkedés, a különbözőség elfogadása.

Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi

Ugyanezen a napon mutatja be a társulat a Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi című előadást is, amelyet Kovács Géza, a Ciróka egykori igazgatója és rendezője állít színpadra az iskolás korosztály részére. A magyar népmesekincs egyik legszebb gyöngyszeme a kisiskolás korosztály számára is releváns kérdéseket vet fel. Egyidejűleg mesél szerelemről, áldozathozatalról, az önállóság utáni vágyról, az identitás kereséséről.

eSzínház Fesztivál

Szeptemberben az eSzínház Fesztivál programjában is bemutatkozik a társulat. Gyerek- és ifjúsági kategóriában a Lúdas Matyit, prózai előadás kategóriában pedig a Tóték című produkciót láthatják az érdeklődők szeptember 19–28. között.

A kórházban is játszanak

Ősztől folytatódnak a mesedélutánok is a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház gyerekosztályán, amelynek repertoárja a júniusban bemutatott A boldogságárus meséje előadással gazdagodik.

Az adventi időszakban új történettel várja a látogatókat a Mikuláskuckó, februárban pedig ismét dupla bemutatót tart a színház.