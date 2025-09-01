1 órája
Életre kelnek a mesék, hét bemutatóval indul a Ciróka Bábszínház új évadja – galériával
Hét bemutató, Lázár Ervin program, eSzínház fesztivál, Magyarországi Bábszínházak Találkozója. Így foglalhatnánk össze a kecskeméti Ciróka Bábszínház új évadának legfontosabb eseményeit.
Elkezdődött a 2025/26-os évad a kecskeméti Ciróka Bábszínházban. Mozgalmas időszak elé néz a társulat, a tervezett hét bemutatóból két produkció próbái már el is kezdődtek, így szeptember végén dupla premierrel indul az előadások sora.
Mesék sokasága a Ciróka Bábszínház repertoárjában
A Ciróka Bábszínház közleményéből minden részlet kiderül. A kínálatban ezúttal is szerepel népmese, állatmese, kortárs történet, és egy sokak által kedvelt Janikovszky Éva-mese is, amelyet az írónő születésének 100. évfordulója alkalmából tűz műsorra a bábszínház.
Kispipi és kisréce kalandjai
A sort az óvodásoknak szóló Kispipi és kisréce kalandjai nyitja szeptember 27-én, Kuthy Ágnes rendezésében. Az előadás Vlagyimir Szutyejev és Mihail Pljackovszkij ismert történetei alapján készült, humorral, mozgással és szelíd tanulságokkal. Középpontjában a 3–6 évesek életkori sajátosságainak megfelelő tapasztalatok állnak: a kíváncsiság, a felfedezés, a konfliktusok megoldása, a közösségbe való beilleszkedés, a különbözőség elfogadása.
Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi
Ugyanezen a napon mutatja be a társulat a Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi című előadást is, amelyet Kovács Géza, a Ciróka egykori igazgatója és rendezője állít színpadra az iskolás korosztály részére. A magyar népmesekincs egyik legszebb gyöngyszeme a kisiskolás korosztály számára is releváns kérdéseket vet fel. Egyidejűleg mesél szerelemről, áldozathozatalról, az önállóság utáni vágyról, az identitás kereséséről.
eSzínház Fesztivál
Szeptemberben az eSzínház Fesztivál programjában is bemutatkozik a társulat. Gyerek- és ifjúsági kategóriában a Lúdas Matyit, prózai előadás kategóriában pedig a Tóték című produkciót láthatják az érdeklődők szeptember 19–28. között.
A kórházban is játszanak
Ősztől folytatódnak a mesedélutánok is a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház gyerekosztályán, amelynek repertoárja a júniusban bemutatott A boldogságárus meséje előadással gazdagodik.
Az adventi időszakban új történettel várja a látogatókat a Mikuláskuckó, februárban pedig ismét dupla bemutatót tart a színház.
Mátyás, a király
A Mátyás, a király az iskolások számára ígér izgalmas kalandokat. Az előadás több tanulságos történetet fűz össze, amelyek középpontjában az „igazságos uralkodó” alakja áll, aki álruhában járja országát, hogy megismerje népe életét, problémáit.
A kecskeméti Ciróka Bábszínház az új évadára készülFotók: Beküldött fotó
Bertalan és Barnabás
A Janikovszky centenáriumhoz kapcsolódva, a Ciróka Bábszínház és a szegedi Kövér Béla Bábszínház közösen tűzi műsorra az írónő egyik legismertebb és legnépszerűbb gyerekeknek szóló meséjét, a Bertalan és Barnabást. A bájos, könnyed történet két egyforma kutyáról szól, akik annyira hasonlítanak egymásra, hogy még a nyakukba fűzött kék és piros selyemszalag sem segít megkülönböztetni őket. Ez a hasonlóság pedig rengeteg galibát okoz. A kerek évforduló kivételes alkalmat kínál arra, hogy újra felfedezzük a szerző humorral, empátiával és mély emberséggel átszőtt életművét.
Évad végén is láthatók új előadások
Áprilisban új babaelőadás készül a legkisebbnek. A Ki lakik a házban? Szörényi Júlia egyszemélyes, élőzenés produkciója lesz, négy éven aluliaknak.
Az évad utolsó bemutatója Kolozsi Angéla mulatságos és elgondolkodtató története, az Ebcsont és nyúlcipő, amely ismerős alaphelyzetet mutat meg, hiszen az óvodában, iskolában, vagy akár a családban, munkahelyen is mindennapos kérdés az elfogadás, egymás megértése és megismerése.
Négy mese a kisiskolásoknak
A Lázár Ervin Programba a Ciróka Bábszínház négy előadása is bekerülhetett, így ebben az évadban A Fehérlófia, a Vitéz László, Az aranyszőrű bárány, és a Mátyás mesék szórakoztatják majd 1–4. évfolyamos kisiskolásokat.
Újra találkoznak a bábszínházasok Kecskeméten
A 2025/26-os évad utolsó kiemelkedő eseménye a Magyarországi Bábszínházak 17. Találkozója lesz. A több, mint 30 éves múlttal rendelkező Találkozó az egyetlen olyan bábos szakmai fesztivál hazánkban, amely nem válogatott produkciókat hív meg. Programjában kiemelt helyen szerepelnek a napi szakmai megbeszélések, amelyeken a résztvevők és a meghívott szakemberek különböző szempontok szerint értékelik a látott előadásokat, és osztanak meg hasznos gondolatokat. A rendezvényt 2026. június 13–18. között rendezik meg, immár több mint három évtizede a Ciróka Bábszínház a házigazdája.
