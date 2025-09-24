1 órája
Bán János vezetésével új fejezet kezdődik Kecskemét kulturális életében
Kecskemét kulturális intézményeinek vezetői második alkalommal ültek össze, hogy előkészítsék a város tízéves kulturális koncepcióját. A találkozó Bán János alpolgármester kezdeményezésére valósult meg, ahol a színház, a Hírös Agóra és a Tudomány és Technika Háza jövője mellett a programok jobb kommunikációja is napirendre került.
Kulturális koncepció létrehozásán dolgoznak Bán János alpolgármesterrel
Bán János elmondta, hogy korábbi újságírói és kulturális munkája során gyakran vágyott arra, hogy bevonják a véleményét, ezért most alpolgármesterként közösen szeretne gondolkodni a város kulturális életének jövőjéről. Céljuk, hogy az év végéig olyan átfogó terv szülessen, amely iránymutatást ad a mindenkori városvezetésnek. Hangsúlyozta, hogy a koncepció összeállítása során a pénzügyi korlátok mellett minden érintett elképzelését érdemes figyelembe venni.
Az egyik legnagyobb probléma a programok információáramlása: gyakran előfordul, hogy a helyiek nem értesülnek a számukra érdekes eseményekről. Ennek orvoslására a város a Kecskeméti Médiacentrum bevonásával, valamint egy közös Drive felület létrehozásával kívánja biztosítani, hogy az intézmények programjai időben eljussanak a közönséghez.
Új vezető a színházban
A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház átalakulása is napirendre került. A Kulturális Bizottság a színház Nonprofit Kft.-vé alakulásának lehetőségeit, előnyeit és hátrányait vizsgálja, miközben a színház új vezetőit is keresik, mivel Szente Vajk és Cseke Péter felkérést kapott az Erkel Ferenc Színházba. Az új vezetői pályázat belátható időn belül napirendre kerül.
Hírös Agóra: átalakulás és divíziók
A Hírös Agóra átszervezése is fontos témája volt a találkozónak. Az intézmény profilját tisztítják és feladatait átalakítják, miközben Barta Dóra ügyvezető szakmai irányítása megmarad. A jövőben három divízió jön létre: közművelődési, művészeti és társadalom-ifjúsági, melyek vezetőit hamarosan pályáztatják. Barta Dóra szerint ez a belső átszervezés egy modellváltáshoz hasonlítható.
TEKA és KENTER: új lehetőségek
Bán János szerint a Tudomány és Technika Háza (TEKA) „tetszhalott” állapotának megszüntetése is a prioritások közé tartozik. Nagy lehetőség lenne az épületben akár a Magyar Animáció Házáznak létrehozása, nemzetközi látványosságot teremtve, de ennél is fontosabb, hogy a városnak átgondolt koncepciója legyen.
A KENTER rendezvényközpont is új lehetőségeket kínál, amely véget vethet a „minden rossz” hozzáállásnak és a negatív közhangulatnak.
Kulturális turizmus és a helyiek bevonása
A résztvevők felvetették, hogy a város állandó programjait, múzeumait és kiállításait kiadványokban is érdemes lenne népszerűsíteni, így a látogatók könnyen megismerhetik Kecskemét kulturális kínálatát. Bán János szerint azonban elsődlegesen a helyi közönséget kell bevonni a kulturális életbe, és ezt követően érdemes gondolkodni a turisták megszólításán.
