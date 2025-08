Lassan három évtizede készít különleges vert csipkéket, alkotásait most bárki megcsodálhatja

Minden korosztályt tanított

2004-ben volt az első kiállítása a kecskeméti Katona József Színházban. 2008-tól a Ward Mária leánygimnáziumban adta át tudását a fiatal korosztálynak, saját eszközeivel, és ezt minden ellenszolgáltatás nélkül végezte. 2019-től a ballószögi iskolában oktatta a vertcsipke-készítést. Az évek során felnőtt és kezdő haladó csoportokkal egyaránt foglalkozott. Tanítványai 6 éves kortól 80 éves korig terjedtek.

Különleges kincset hagy az utókorra

Az évek alatt országszerte sok tárlatot mutatott be, számos külföldi meghívásnak tett eleget. Ő maga is több alkalommal szervezett nemzetközi vertcsipke-fesztiválokat Kecskeméten, sok külföldi résztvevővel.

Munkássága bekerült a kecskeméti és a Bács-Kiskun vármegyei értéktárba is. Több díjat is átvehetett. A most látható tárlaton bárki láthatja, hogy Bedő Istvánné maradandót alkotott, egy különleges kincset hagy az utókorra.