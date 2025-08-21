Operett és musical varázsa töltötte meg a kisszállási kastély parkját – fotók

Operett és musical slágerek csendülnek fel évről évre a Kisszálláson a Boncompagni-kastély parkjában, amely közel két évtizede ad otthont a nyáresti szabadtéri rendezvénynek. Korábban az Uradalmi esetek címmel indította útjára a rendezvényt Zsoldos Ildikó a kisszállási művelődési ház igazgatójaként, majd folytatta a programsorozat megszervezését később is, amikor a kastély épületében működő Sallai István Általános Iskola igazgatója lett.

Operett és musical dallamok csendültek fel a kisszállási kastély parkjában

Fotó: Pozsgai Ákos

Neves fellépők érkeztek

Az eseményt – amely mára nemcsak a község, hanem a térség meghatározó kulturális rendezvénye is lett – az önkormányzat minden évben kiemelten támogatja – mondta Rozsnyai Attila polgármester, aki az államalapítás ünnepe alkalmából köszöntötte a település minden lakóját és a gálaműsorban fellépő neves vendégművészeket.

Operett és musical minden mennyiségben

Az est során a hazai és nemzetközi operett- és musical irodalom legkedveltebb dalai csendülnek fel a gyönyörű, neoklasszicista stílusú kastély impozáns környezetében. A kastély előtti angolpark ideális helyszínként szolgál a szabadtéri előadásokhoz, ahol idén Bojtos Luca, Erdős Attila, Jenes Kitti és Sándor Péter előadásában hangzottak el a fülbemászó dallamok.