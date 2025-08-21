augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zene

1 órája

Operett és musical varázsa töltötte meg a kisszállási kastély parkját – fotók

Címkék#operett#rendezvény#Boncompagni-kastély#musical#programsorozat

Idén tizenkilencedik alkalommal rendezték meg a kisszállási Kastély Estet, az esemény nagy népszerűségnek örvend a településen és környékén, a helyi közösség kiemelkedő kulturális eseménye minden évben. Operett és musical dallamok csendültek fel a mintegy másfél órás gálaesten.

Pozsgai Ákos

Operett és musical slágerek csendülnek fel évről évre a Kisszálláson a Boncompagni-kastély parkjában, amely közel két évtizede ad otthont a nyáresti szabadtéri rendezvénynek. Korábban az Uradalmi esetek címmel indította útjára a rendezvényt Zsoldos Ildikó a kisszállási művelődési ház igazgatójaként, majd folytatta a programsorozat megszervezését később is, amikor a kastély épületében működő Sallai István Általános Iskola igazgatója lett.

Operett és musical dallamok a kisszállási kastély parkjában
Operett és musical dallamok csendültek fel a kisszállási kastély parkjában
Fotó: Pozsgai Ákos

Neves fellépők érkeztek

Az eseményt – amely mára nemcsak a község, hanem a térség meghatározó kulturális rendezvénye is lett – az önkormányzat minden évben kiemelten támogatja – mondta Rozsnyai Attila polgármester, aki az államalapítás ünnepe alkalmából köszöntötte a település minden lakóját és a gálaműsorban fellépő neves vendégművészeket.

Operett és musical minden mennyiségben

Az est során a hazai és nemzetközi operett- és musical irodalom legkedveltebb dalai csendülnek fel a gyönyörű, neoklasszicista stílusú kastély impozáns környezetében. A kastély előtti angolpark ideális helyszínként szolgál a szabadtéri előadásokhoz, ahol idén Bojtos Luca, Erdős Attila, Jenes Kitti és Sándor Péter előadásában hangzottak el a fülbemászó dallamok.

A kisszállási Kastély Est

Fotók: Pozsgai Ákos

A nézőtér, ahogy az már hosszú évek óta megszokottá vált, teljesen megtelt, a kisszállásiakon kívül sokan jöttek el az előadásra a környező településekről és nagyobb városokból is, és érkeztek a műfaj kedvelői a fővárosból is, akik évek óta visszajáró vendégek a dél-alföldi régió mára kiemelt nyáresti kulturális eseményére.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu