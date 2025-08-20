augusztus 20., szerda

Mélykúti fiatalok előadásában csendült fel a magyar nemzeti rockopera – fotók, videó

Az államalapítás ünnepének előestéjén csendült fel a Mélykúti Művelődési-, Sport- és Szabadidőközpontban az ismert zenés mű. Az István, a király magyar nemzeti rockopera Somogyi Szilárd Nádasdy Kálmán-díjas rendező, szövegíró átdolgozott rendezésében került bemutatásra.

Pozsgai Ákos

Igazi csoda volt, olyan élmény, ami Mélykút emlékkönyvében egy külön fejezet lesz – írták a szervezők az intézmény közösségi oldalán az István, a király szerda esti előadásáráról, amelyet helyi feldolgozásban, nagytöbbségében mélykúti amatőr színészek közreműködésével mutattak be. A magyar nemzeti rockopera bemutatója, az öt éve indított, István, a király iskolába megy programsorozat részeként valósulhatott meg. A program célja, hogy a határainkon innen és túl a legifjabbak is megismerjék Szörényi Levente és Bródy János ikonikus művét, amely a magyar kultúra egyik meghatározó darabja.

A magyar nemzeti rockopera bemutatója Mélykúton
A magyar nemzeti rockopera a Mélykúti Művelődési-, Sport- és Szabadidőközpont színpadán 
Fotó: Pozsgai Ákos

A mélykúti színjátszók előadását többhetes felkészülés előzte meg, és több mint 40 fiatal keltette életre a történelmi eseményeket, több mint 150 eredeti jelmezben. A Mélykúti Művelődési-, Sport- és Szabadidőközpont sportcsarnokának nézőtere zsúfolásig telt, a közönség az előadás végén, amikor egyenként név szerint bemutattak az összes szereplőt, hatalmas vastapssal jutalmazta a produkciót.

Az István, a király rockopera Mélykúton

Fotók: Pozsgai Ákos

 

 

