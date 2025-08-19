98 évesen is aktívan űzi ősi mesterségét Kovács Miklós Kossuth-díjas kékfestő – képekkel, videóval

A kékfestés egy hagyományos textilfestési és mintázási technika. Ezt – főleg manapság – már kevesen alkalmazzák, ezért is nagy szó, hogy a Kovács család generációkon átívelő módon őrzi a hagyományokat. Kovács Miklós kékfestő már 79 éve dolgozik a szakmában és manapság, 98 évesen is mindent megcsinál, ami erejéből futja. Lányai, unokái – és néha még dédunokái is – tovább vitték az ősi mesterséget és ezt hazánkban szinte egyedülálló módon képviselik.

Kovács Miklós kékfestő még 98 évesen is aktív

Fotó: Bús Csaba

Kovács Miklós kékfestő családja már az 1800-as évek vége óta foglalkozik ezzel a mesterséggel

Írásos feljegyzések alapján a Kovács család 1878 óta foglalkozik kékfestéssel – tudtuk meg Kovács Miklóstól, akit tiszakécskei otthonában és műhelyében látogattunk meg. Az első műhelyük Kecskeméten, a Festő utcában volt, majd Kiskunfélegyházán alapítottak üzemet, később pedig id. Kovács Miklós Tiszakécskén lett kékfestő. A Tisza-parti településen 1927-ben alakították ki a műhelyt, ahol a most 98 éves Miklós bácsi még gyerekkorában apja segédjeként dolgozott, majd 1962-ben a kékfestő mestervizsgát is megszerezte.

Mint azt Kovács Miklóstól megtudtuk, mikor szülei megtudták, hogy fiú lesz, egyértelmű volt számukra, hogy mi lesz a szakmája.

– Gyerekkoromban péntekenként nem jártunk iskolába, hanem én jártam édesanyámmal a piacra, ott vettük a nyers anyagokat, illetve árultuk a mintázott, kész termékeinket. Ezt a mai napig így csináljuk, bár én már sajnos koromból adódóan egyre kevesebb alkalommal jutok ki a piacra – mesélte hírportálunknak a híres tiszakécskei kékfestő.

A kékfestés folyamata

A tiszakécskei műhelyben járva lenyűgözött minket mindaz, amit a Kovács család saját kezűleg kialakított. Több épületegységből áll a műhely és minden gépnek, szobának megvan a maga szerepe. A kékfestés folyamatát elméletben Miklós bácsi elmesélte nekünk (illetve ezt rövid videónkban is megtette, amit a cikk végén nézhetnek meg), de a folyamat lépéseit a család saját honlapján is összefoglalták a következőképp:

Kifőzés – A nyers pamutvászon anyag tisztító kifőzése szódás fürdőben.

Öblítés – A feloldott szennyeződések eltávolítása tiszta vízben.

Szárítás – A szabadtéren, hullámvonalban teregetve.

Kalanderozás – A mintázásra előkészített nyers vászonanyag átvasalása.

Kirajzolás – A kívánt minta, méret alapján a mintázási helyek kijelölése.

Mintázás – A mintafákkal a takaróréteg, a „pap” forma szerinti felvitele.

Festés – Külön recept szerint összeállított, 85 °C festőfürdőben.

Öblítés – A mintázott takaróréteg eltávolítása öblítő fürdőben.

Mosás – A felesleges festékanyag eltávolítása tiszta vízben.

Szárítás – A szabadtéren, hullámvonalban teregetve.

Keményítés – Forró burgonyakeményítővel.

Szárítás – A szabadtéren, hullámvonalban teregetve.

Kalanderozás – Az anyag tükrös fényességűre történő átvasalása.

Hajtogatás – A készanyag hajtogatása és végenkénti osztása.

A mintázás közben használt hengeren mintegy 350 tű található, amely tizedmilliméter pontossággal viszi az anyagot. Már mintázott, de még fehér állapotban jön az anyag festése, teregetése, keményítése, majd gőzvasalása. Egyszerre több száz, akár több ezer méter anyag készül.