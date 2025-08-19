2 órája
98 évesen is aktívan űzi ősi mesterségét Kovács Miklós Kossuth-díjas kékfestő – képekkel, videóval
A textilek mintázásának, festésének tudománya Indiában, Kínában és Egyiptomban már évezredek óta ismeretes volt, Európában és Magyarországon viszont csak a 16–17. században terjedt el. Ezt a népi mesterséget manapság már kevesen űzik, de Kovács Miklós kékfestő – és családja – még kitart a hagyományok mellett. A 98 éves Kossuth-díjas népi iparművészt tiszakécskei otthonában és műhelyében látogattuk meg.
A kékfestés egy hagyományos textilfestési és mintázási technika. Ezt – főleg manapság – már kevesen alkalmazzák, ezért is nagy szó, hogy a Kovács család generációkon átívelő módon őrzi a hagyományokat. Kovács Miklós kékfestő már 79 éve dolgozik a szakmában és manapság, 98 évesen is mindent megcsinál, ami erejéből futja. Lányai, unokái – és néha még dédunokái is – tovább vitték az ősi mesterséget és ezt hazánkban szinte egyedülálló módon képviselik.
Kovács Miklós kékfestő családja már az 1800-as évek vége óta foglalkozik ezzel a mesterséggel
Írásos feljegyzések alapján a Kovács család 1878 óta foglalkozik kékfestéssel – tudtuk meg Kovács Miklóstól, akit tiszakécskei otthonában és műhelyében látogattunk meg. Az első műhelyük Kecskeméten, a Festő utcában volt, majd Kiskunfélegyházán alapítottak üzemet, később pedig id. Kovács Miklós Tiszakécskén lett kékfestő. A Tisza-parti településen 1927-ben alakították ki a műhelyt, ahol a most 98 éves Miklós bácsi még gyerekkorában apja segédjeként dolgozott, majd 1962-ben a kékfestő mestervizsgát is megszerezte.
Mint azt Kovács Miklóstól megtudtuk, mikor szülei megtudták, hogy fiú lesz, egyértelmű volt számukra, hogy mi lesz a szakmája.
– Gyerekkoromban péntekenként nem jártunk iskolába, hanem én jártam édesanyámmal a piacra, ott vettük a nyers anyagokat, illetve árultuk a mintázott, kész termékeinket. Ezt a mai napig így csináljuk, bár én már sajnos koromból adódóan egyre kevesebb alkalommal jutok ki a piacra – mesélte hírportálunknak a híres tiszakécskei kékfestő.
A kékfestés folyamata
A tiszakécskei műhelyben járva lenyűgözött minket mindaz, amit a Kovács család saját kezűleg kialakított. Több épületegységből áll a műhely és minden gépnek, szobának megvan a maga szerepe. A kékfestés folyamatát elméletben Miklós bácsi elmesélte nekünk (illetve ezt rövid videónkban is megtette, amit a cikk végén nézhetnek meg), de a folyamat lépéseit a család saját honlapján is összefoglalták a következőképp:
- Kifőzés – A nyers pamutvászon anyag tisztító kifőzése szódás fürdőben.
- Öblítés – A feloldott szennyeződések eltávolítása tiszta vízben.
- Szárítás – A szabadtéren, hullámvonalban teregetve.
- Kalanderozás – A mintázásra előkészített nyers vászonanyag átvasalása.
- Kirajzolás – A kívánt minta, méret alapján a mintázási helyek kijelölése.
- Mintázás – A mintafákkal a takaróréteg, a „pap” forma szerinti felvitele.
- Festés – Külön recept szerint összeállított, 85 °C festőfürdőben.
- Öblítés – A mintázott takaróréteg eltávolítása öblítő fürdőben.
- Mosás – A felesleges festékanyag eltávolítása tiszta vízben.
- Szárítás – A szabadtéren, hullámvonalban teregetve.
- Keményítés – Forró burgonyakeményítővel.
- Szárítás – A szabadtéren, hullámvonalban teregetve.
- Kalanderozás – Az anyag tükrös fényességűre történő átvasalása.
- Hajtogatás – A készanyag hajtogatása és végenkénti osztása.
A mintázás közben használt hengeren mintegy 350 tű található, amely tizedmilliméter pontossággal viszi az anyagot. Már mintázott, de még fehér állapotban jön az anyag festése, teregetése, keményítése, majd gőzvasalása. Egyszerre több száz, akár több ezer méter anyag készül.
A család többi tagjában is élénken élnek a hagyományok
Kovács Miklós szomorúan mesélte, hogy ezt a népi mesterséget manapság már nagyon kevesen vagy rajtuk kívül szinte senki sem űzi Magyarországon.
– Az én időmben 8–10 országosan ismert mester dolgozott ebben a szakmában, de sajnos már mindannyian elhunytak, és a leszármazottak nemigazán vitték tovább a tradíciót. Nekem van két lányom, négy unokám és négy dédunokám. Ha mindenkit beleszámolok, 18-an vagyunk a családban és így, vagy úgy, de mindenkinek van köze a kékfestéshez – hangsúlyozta büszkén Miklós bácsi.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a tiszakécskei üzemben is folyamatosan dolgoznak a kékfestő mester lányai és unokái. Kovács Miklós lányának, Kovács Máriának ráadásul üzlete is van Szentendrén, a Duna partján. Miklós bácsi 27 éves unokája is már népi iparművész, így az biztos, hogy a Kovács család 1878 óta íródó „kékfestő-története” egyáltalán nem közelít a véghez.
Kovács Miklós tiszakécskei kékfestőnél jártunkFotók: Bús Csaba
Műhelytitkok Miklós bácsinál
Arról, hogy ez a történet folytatódjon, Miklós bácsi gondoskodott is, ugyanis három évvel ezelőtt, a 95. születésnapjára írt egy 70 oldalas kötetet „Műhelytitkok a Kovács Miklós Kékfestő Műhelyben” címmel, és ezt családtagjainak adományozta. Ezzel gyakorlatilag átadva a család hagyományait és sikerének titkát a jövő generációjának.
Az utódok pedig viszik is tovább a tradíciót, amit a szélesebb közönség elé is kitárnak. Tiszakécskén és Békéscsabán ugyanis szeptembertől kékfestő tanfolyamot indítanak, amely során a résztvevők betekintést nyerhetnek e mesterség rejtelmeibe, illetve a Kovács család műhelytitkaiba.
17 kitüntetés jelzi Kovács Miklós nagyságát
Megkérdezve Miklós bácsitól, hogy mire a legbüszkébb, a családja mellett kitüntetéseit említette meg. Mint azt egyik unokája kérésére nemrég összeszámolta, 17 rangos kitüntetést kapott pályafutása során. Nagyon büszke arra, hogy Tiszakécske Város díszpolgára, a Nemzet Művésze, hogy a lengyel nagykövettől is kapott elismerést, de elmondása szerint a Kossuth-díj „mindenek felett” áll.
Ez a hosszú élet titka?
Őszintén inspiráló volt Miklós bácsival találkozni, aki 98 évesen is ereje teljében van, humoros és amikor csak teheti, kimegy a műhelyébe tevékenykedni. És talán ez is lehet a hosszú élet titka?
– Az a boldog ember, akinek a kenyérkereső foglalkozása a szenvedélye. Ezért megyek ki mindennap a műhelybe – mondta Kovács Miklós kékfestő mester, Kossuth-díjas népi iparművész, a Népművészet Mestere.