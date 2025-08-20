13 perce
Mesterséges intelligencia, film vagy könyv? Így küzdenek meg a diákok a kötelező olvasmányokkal
Sok különböző vélemény forog a kötelező olvasmányok témája körül. A mesterséges intelligencia megjelenésével még több kérdés tárul a tanárok, oktatók felé azzal kapcsolatban, hogy mi számít csalásnak a kötelező olvasmányoknál az olvasás metódusát tekintve.
Aki nagyon elkésett már a kötelező olvasmányok olvasásával, lehet, hogy egyszerűbb és gyorsabb megoldások után kutat, mint például a filmverzió, hangoskönyv, rövidített változat, vagy akár a mesterséges intelligencia segítségét is tudja kérni. A kötelező olvasmányokról alkotott általános véleményről, és a legjobb olvasási módszerekről kérdeztük meg Nagy Tibor matektanárt, aki egy egyetemen tanító irodalomtörténésszel, Bíró-Balogh Tamással együtt gondolkodott erről a témáról.
Kellenek ma még kötelező olvasmányok?
Nagy Tibor szerint az olvasás mindenképp fejleszti a gondolkodást, a problémát azonban néhány olyan kötelező olvasmányban látja, amit ő például csak 20, 30 vagy akár 40 után értett meg igazán.
– Sok reformra van szükség ezen a területen. Például a Légy jó mindhalálig egyetemes emberi értékeket közvetít. A nyelvezete, a környezet, a helyzetek a mai gyerekek számára már érthetetlenek. Ráadásul a most uralkodó közvélekedés szerint a főhős egy „vesztes”. Ez innen ismét továbbvisz oda, hogy a mai oktatás mennyire képmutató – fejtette ki véleményét.
Hasonlóan vélekedett erről az irodalomtörténész is.
– Igenis tudomásul kell venni, hogy egy Jókai- vagy Gárdonyi-regény, vagy a Bánk bán stílusa ma már nehézkesnek hat, szókészletük egy része érthetetlen, és így olvasásuk nehéz, sőt, olykor – mint sok példa is mutatja – éppen hogy ellentétes célt ér el a feladattal: számos egyetemi hallgatóm vallotta be nekem, hogy gyerekkorában nagyon szeretett olvasni, de amikor kötelezőn el kellett olvasni az Egri csillagokat, úgy megutálta az olvasást, hogy azóta sem vett könyvet a kezébe – modnta Bíró-Balogh Tamás.
Ma már más a menő
Mindketten úgy gondolják, hogy az adott korosztálynak kell, hogy megfelelő legyen az adott könyv ahhoz, hogy a célt el tudják érni vele. Régebben Jókai és Gárdonyi volt az olvasók kortárs írója, ma J. K. Rowling és Grecsó Krisztián.
Nagy Tibor viszont azt lehetségesek tartja, hogy a jövőben az automatizáció következtében az embereknek több szabadideje lesz, ami miatt sok szabadidőt lekötő személyre lesz szükség, amihez nem feltétlen kell műveltnek, vagy mélyen gondolkodó embernek lenni. Később így már nem lesz szükség a szövegértésre, ami azért probléma, mert ez együtt fog járni a gondolkodás visszafogásával is.
Milyen metódusok elfogadhatóak az olvasás tekintetében?
1. Chat GPT
A Chat GPT-ről Nagy Tibor úgy nyilatkozott, hogy az általános vélekedés szerint nem csalás, hanem egy lehetőség, ami nem ugyanazt nyújtja.
– A Chat GPT érdekes, matekórán én is használom és egyelőre jókat nevetünk rajta. (Na tessék, azt írom, hogy „rajta”, ahelyett, hogy „azon”! ) Azaz most még kicsit olyan, mint a „brit tudósok”. Néha halál magabiztossággal állít képtelenségeket – mondta saját tapasztalatai alapján.
2. Rövidített változat
Bíró-Balogh Tamás és Nagy Tibor is egyetértett abban, hogy a rövidített változat jó lehet, de van hátulütője is. Inkább azoknak ajánlott, akik már elolvasták korábban a könyvet, és már csak fel akarják eleveníteni az emlékeket, mert a rövidített változatban a stílus és a nyelv elvész.
3. Filmesített változat
A film szempontjából is egyetértettek abban, hogy nem adja vissza ugyanazt az élményt, mint a könyv, hiszen egy film esetében nem mi képzeljük magunk elé ami történik, és ráadásul másnak a szemszögén keresztül nézzük a könyv világát.
4. Hangoskönyv
Az egyetemi tanár véleménye szerint a hangoskönyv egy nagyon jó megoldás lehet, főleg akkor, ha a gyermek a könyvet olvassa, miközben hallgatja a hangoskönyvet, hiszen a hangsúlyozás hallgatása segítheti a megértést. Csak a hangoskönyv olvasása olyanoknak ajánlott, akik oda tudnak rá figyelni, mert könnyen elveszhet közben a koncentráció.
Aki el van késve az olvasással, inkább próbálja meg a hangoskönyves metódust, vagy a hagyományos olvasást, mert még be lehet hozni a lemaradást, ha elég kitartóak.
Városi díjakkal ismerték el a bácsalmási közösség tagjait – galériával