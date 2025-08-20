Mesterséges intelligencia, film vagy könyv? Így küzdenek meg a diákok a kötelező olvasmányokkal

Aki nagyon elkésett már a kötelező olvasmányok olvasásával, lehet, hogy egyszerűbb és gyorsabb megoldások után kutat, mint például a filmverzió, hangoskönyv, rövidített változat, vagy akár a mesterséges intelligencia segítségét is tudja kérni. A kötelező olvasmányokról alkotott általános véleményről, és a legjobb olvasási módszerekről kérdeztük meg Nagy Tibor matektanárt, aki egy egyetemen tanító irodalomtörténésszel, Bíró-Balogh Tamással együtt gondolkodott erről a témáról.

Így küzdenek meg a diákok a kötelező olvasmányokkal

Kellenek ma még kötelező olvasmányok?

Nagy Tibor szerint az olvasás mindenképp fejleszti a gondolkodást, a problémát azonban néhány olyan kötelező olvasmányban látja, amit ő például csak 20, 30 vagy akár 40 után értett meg igazán.

– Sok reformra van szükség ezen a területen. Például a Légy jó mindhalálig egyetemes emberi értékeket közvetít. A nyelvezete, a környezet, a helyzetek a mai gyerekek számára már érthetetlenek. Ráadásul a most uralkodó közvélekedés szerint a főhős egy „vesztes”. Ez innen ismét továbbvisz oda, hogy a mai oktatás mennyire képmutató – fejtette ki véleményét.

Hasonlóan vélekedett erről az irodalomtörténész is.

– Igenis tudomásul kell venni, hogy egy Jókai- vagy Gárdonyi-regény, vagy a Bánk bán stílusa ma már nehézkesnek hat, szókészletük egy része érthetetlen, és így olvasásuk nehéz, sőt, olykor – mint sok példa is mutatja – éppen hogy ellentétes célt ér el a feladattal: számos egyetemi hallgatóm vallotta be nekem, hogy gyerekkorában nagyon szeretett olvasni, de amikor kötelezőn el kellett olvasni az Egri csillagokat, úgy megutálta az olvasást, hogy azóta sem vett könyvet a kezébe – modnta Bíró-Balogh Tamás.

Ma már más a menő

Mindketten úgy gondolják, hogy az adott korosztálynak kell, hogy megfelelő legyen az adott könyv ahhoz, hogy a célt el tudják érni vele. Régebben Jókai és Gárdonyi volt az olvasók kortárs írója, ma J. K. Rowling és Grecsó Krisztián.

Nagy Tibor viszont azt lehetségesek tartja, hogy a jövőben az automatizáció következtében az embereknek több szabadideje lesz, ami miatt sok szabadidőt lekötő személyre lesz szükség, amihez nem feltétlen kell műveltnek, vagy mélyen gondolkodó embernek lenni. Később így már nem lesz szükség a szövegértésre, ami azért probléma, mert ez együtt fog járni a gondolkodás visszafogásával is.