Megható Radvánszki Tibor-emlékkiállítás nyílt Szankon – a művésztanár öröksége tovább él

Radvánszki Tibor 1962-ben született Kecelen, előbb Baján, majd Szegeden végezte el a tanárképzőt. Évtizedeken keresztül tanította rajzolni és festeni a szanki fiatalokat, nem csak technikai tudásával és művészeti jártasságával, hanem pedagógiai érzékével is ösztönözte tanítványait. Az állandó kiállítás, amely a szanki Gy. Szabó Béla Képtár nyitvatartási ideje alatt látogatható, a művész munkáinak egy részét mutatja be, amelyet a későbbiekben folyamatosan frissítenek majd.

Radvánszki Tibor művésztanár alkotásaiból nyílt kiállítás Szankon

Fotó: Pozsgai Ákos

A kiállítást Kecel polgármestere nyitotta meg

Radvánszki Tibor számára a művészi és rajztanári pálya szétválaszthatatlan volt, a technikai-módszertani kísérletek a gyerekekkel, közös csoportos és egyéni feldolgozások érzelmi töltést adtak számára az alkotás és a zenélés során – hangzott el az emlékkiállítás megnyitóján, amit a köszöntőt követően Benedeczki Tamás, Kecel polgármestere, a néha művésztanár unokaöccse nyitott meg a látogatók előtt.

A hivatalos munkakör és a családi kapcsolat találkozott, amikor néha nagybátyámnak az állandó emlékszobáját nyithattam meg, megtisztelő és megható volt egyszerre

– fogalmazott a polgármester.

Radvánszki Tibor, akinek inspirációjának köszönhetően ma is sokan alkotnak és a művészi pályát választották, 2022 őszén tragikus hirtelenséggel hunyt el 60 éves korában.