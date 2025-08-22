augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fotók

1 órája

Megható Radvánszki Tibor-emlékkiállítás nyílt Szankon – a művésztanár öröksége tovább él

Címkék#Radvánszki Tibor#tárlat#kiállítás

A nemzeti ünnep alkalmából átadták és megnyitották a Radvánszki Tibor művésztanár alkotásaiból álló tárlatot a szanki Gy. Szabó Béla Képtárban. Az állandó kiállítás már látogatható, melyet Benedeczki Tamás, Kecel város polgármestere, a néha művésztanár unokaöccse nyitott meg a látogatók előtt.

Pozsgai Ákos

Radvánszki Tibor 1962-ben született Kecelen, előbb Baján, majd Szegeden végezte el a tanárképzőt. Évtizedeken keresztül tanította rajzolni és festeni a szanki fiatalokat, nem csak technikai tudásával és művészeti jártasságával, hanem pedagógiai érzékével is ösztönözte tanítványait. Az állandó kiállítás, amely a szanki Gy. Szabó Béla Képtár nyitvatartási ideje alatt látogatható, a művész munkáinak egy részét mutatja be, amelyet a későbbiekben folyamatosan frissítenek majd.

Radvánszki Tibor szanki kiállítása
Radvánszki Tibor művésztanár alkotásaiból nyílt kiállítás Szankon
Fotó: Pozsgai Ákos

A kiállítást Kecel polgármestere nyitotta meg

Radvánszki Tibor számára a művészi és rajztanári pálya szétválaszthatatlan volt, a technikai-módszertani kísérletek a gyerekekkel, közös csoportos és egyéni feldolgozások érzelmi töltést adtak számára az alkotás és a zenélés során – hangzott el az emlékkiállítás megnyitóján, amit a köszöntőt követően Benedeczki Tamás, Kecel polgármestere, a néha művésztanár unokaöccse nyitott meg a látogatók előtt. 

A hivatalos munkakör és a családi kapcsolat találkozott, amikor néha nagybátyámnak az állandó emlékszobáját nyithattam meg, megtisztelő és megható volt egyszerre

– fogalmazott a polgármester.

Radvánszki Tibor, akinek inspirációjának köszönhetően ma is sokan alkotnak és a művészi pályát választották, 2022 őszén tragikus hirtelenséggel hunyt el 60 éves korában. 

Radvánszki Tibor szanki kiállítása

Fotók: Pozsgai Ákos

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu