Rangos művészeti kiállításon mutatkoztak be a világhírű alkotók – fotók

A Nemzetközi Kerámiaművészeti Szimpózium tematikája a „Struktúrák és felületek” címet kapta. A záró kiállításon a nyolc világhírű alkotó munkái tekinthetők meg, szeptember 27-éig a Kápolna Galéria épületében.

A Nemzetközi Kerámiaművészeti Szimpóziumon készült alkotásokból nyílt kiállítás Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

A kiállításon tapasztalt mesterek és fiatal tehetségek mutatják be alkotásaikat

Augusztus 4 és 29. között tartották meg a Nemzetközi Kerámiaművészeti Szimpóziumot a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia Stúdió és a Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány közös szervezésében.

A négyhetes szakmai program tematikája a „Struktúrák és felületek” címet kapta, mely az anyag és forma kapcsolatát, valamint a felületképzés esztétikai és tartalmi jelentőségét állította középpontba. A meghívott művészek alkotói szemléletére jellemző a rendszerszerű formálás és a szerkezeti gondolkodás, amit az agyag, mint médium különösen jól támogat. Hangsúlyozva a generációk közötti párbeszéd fontosságát, a szimpózium lehetőséget biztosított arra, hogy tapasztalt mesterek és fiatal tehetségek dolgozhassanak együtt a világ egyik legrégebbi és hazánk egyetlen egész évben működő kortárs kerámiaművészeti központjában.