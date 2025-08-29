2 órája
Rangos művészeti kiállításon mutatkoztak be a világhírű alkotók – fotók
Kecskeméten, a Nemzetközi Kerámia Stúdió csütörtökön rendezett nyílt napot, ahol az augusztus lezajlott nemzetközi szimpóziumon részt vevő alkotókkal, alkotásaikkal találkozhatott a közönség, megismerhette az általuk alkalmazott technikákat. A program záróeseményén, kora este, a szimpóziumon készült alkotásokból nyílik kiállítás a Kápolna Galériában.
A Nemzetközi Kerámiaművészeti Szimpózium tematikája a „Struktúrák és felületek” címet kapta. A záró kiállításon a nyolc világhírű alkotó munkái tekinthetők meg, szeptember 27-éig a Kápolna Galéria épületében.
A kiállításon tapasztalt mesterek és fiatal tehetségek mutatják be alkotásaikat
Augusztus 4 és 29. között tartották meg a Nemzetközi Kerámiaművészeti Szimpóziumot a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek – Nemzetközi Kerámia Stúdió és a Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány közös szervezésében.
A négyhetes szakmai program tematikája a „Struktúrák és felületek” címet kapta, mely az anyag és forma kapcsolatát, valamint a felületképzés esztétikai és tartalmi jelentőségét állította középpontba. A meghívott művészek alkotói szemléletére jellemző a rendszerszerű formálás és a szerkezeti gondolkodás, amit az agyag, mint médium különösen jól támogat. Hangsúlyozva a generációk közötti párbeszéd fontosságát, a szimpózium lehetőséget biztosított arra, hogy tapasztalt mesterek és fiatal tehetségek dolgozhassanak együtt a világ egyik legrégebbi és hazánk egyetlen egész évben működő kortárs kerámiaművészeti központjában.
A Nemzetközi Kerámiaművészeti Szimpózium meghívott művészei
- Füzesi Zsuzsa világszerte elismert magyar-svájci keramikusművész. Alkotásai egyszerre szoborszerűek és organikusak, a mozgás vizualizációi, amelyek a mikrovilág jelenségeit makroszinten jelenítik meg.
- Anca Ion spanyol keramikusművész munkáiban a természet formavilágát és a fenntarthatóság kérdéseit ötvözi. Alkotásai organikus formákra építenek, a természetes textúrák és struktúrák újraértelmezését célozzák meg.
- Kecskeméti Sándor nemzetközileg elismert, Munkácsy-díjas keramikus és szobrászművész, a kortárs magyar kerámiaművészet ikonikus alakja. Munkáiban gyakran jelennek meg építészeti motívumok, melyekből finom növényi vagy antropomorf formák bontakoznak ki, a feszültség és az egyensúly dinamikájának állandó játékával kiegészülve.
- Ljubica Jocić Knežević szerb keramikusművész a munkássága során kivételes finomságú, absztrakt kompozíciókat hoz létre, melyek központi elemei az egész alakzatra hasonlító, fekete‑fehér porcelántömbökbe szőtt dinamikus struktúrák. Kísérleti formanyelve a hagyományos és a kortárs kerámia összefonódására épül, erőteljes vizuális kontrasztokra alapozva.
- Jiansheng „Jackson” Li kínai keramikusművész munkáiban a tradicionális kínai kerámiatechnikákat kortárs művészi kifejezésmódokkal ötvözi. Alkotásaiban visszatérő motívum a kulturális identitás, a kerámiaművészet története, valamint a hagyomány és modernitás viszonya.
- Máder Barnabás székesfehérvári kötődésű porcelántervező művészete a finomság és törékenység vizuális kifejezésére épül térszerkezetet és perforált mintázatokat ötvöző porcelán alkotásaival. Az anyag és a forma közt feszülő dinamikát vizuális metaforák formájában közvetíti.
- Maruša Mazej szlovén keramikusművész művészi munkája a véletlen és a tudatos alakítás közti szimbiózis eredménye. Alkotásai a kortárs világ ellentmondásait hordozzák: azt az állandó törekvést, mely az analóg/kézi és a digitális/technológiai metódus között kíván egyensúlyt találni.
- Simon Zsolt József munkájában a test ritmusa és az anyag közti kapcsolat szinte koreografált mozdulatsorrá alakul. Amikor mozgást tanít vagy ő maga gyakorolja, azt a tér formálásaként éli meg – szobrászként nemcsak az anyaggal, hanem a körülötte lévő térrel is dolgozik.
