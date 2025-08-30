augusztus 30., szombat

Régi akasztói pillanatokat idéz meg a könyvtár új kiállítása

Akasztón a könyvtárban különleges tárlat nyílik meg. Régi akasztói pillanatokat idéz meg az új kiállítás.

Farkas Bea

Az akasztói könyvtárban 2025. augusztus 30-án, szombaton 16 órakor nyílik meg az a különleges kiállítás, amely a helyiek mindennapjait mutatja be régi fényképeken. A „Szorgos kezek” című kiállítás középpontjában az egyszerű, ám annál értékesebb hétköznapok és a munkához kötődő hagyományok állnak.

új kiállítás akasztón
Új kiállítás nyílik Akasztón
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Régi akasztói pillanatok a kiállításon

A felvételeken a szüret, a kukoricaszedés és a vetés pillanatai elevenednek meg. A képek között olyan fotók is láthatók, amelyeken az akasztói férfiak szerepelnek, akik Dunaújvárosban dolgoztak.

A rendezvényt Némethné Németh Anita könyvtáros szervezte és a tárlatot is ő maga állította össze. A szervező fontosnak tartja a múlt megőrzését, hiszen a fényképek nem csak emlékeket idéznek, hanem közösségi értékeket is közvetítenek.

A fotók betekintést nyújtanak abba, hogyan élt és dolgozott a település lakossága évtizedekkel ezelőtt. A tárlat nem csak a helyieknek lehet érdekes, hanem mindenkinek, aki szeretne közelebbről megismerkedni Akasztó múltjával.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak 2025. augusztus 30-án, szombaton 16 órára az akasztói Könyvtár, Információs és Közösségi Hely épületébe (Tubáni utca 28.). A kiállítás 2025. szeptember 12-14 között, az Akasztói Kisasszony-napi búcsú idején is látogatható lesz, 15 és 19 óra között.

 

 

