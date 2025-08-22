A kecskeméti színház 2025/26-os új évadában 15 darabot visznek színre, és immár 23 bérlettel. A nyár elején bejelentett új, Csombor Teréznek emléket állított bérlet szinte azonnal elfogyott.

Sztárokkal, ősbemutatókkal és nagy klasszikusokkal készül a kecskeméti színház az új évadra

Fotó: Benkő Emese

Felnőttkorba ért mint színházigazgató

Az évadnyitó társulati üléssel hivatalosan is kezdetét vette a 2025/26-os évad a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban. Cseke Péter direktor sikeres, dolgos színháznyitást, valamint boldog új évadot kívánt minden művésznek, alkotónak, vendégfellépőnek és a színház mind a 181 dolgozójának.

Az igazgató beszédében hangsúlyozta: ez az évad különleges mérföldkő a számára, hiszen ez immár a 18. évad, amelyet igazgatóként indít. Vidáman megjegyezte: „felnőttkorba értem mint színházigazgató”.

Cseke Péter külön örömét fejezte ki, hogy idén is köszönthették az évadnyitó társulati ülésen Kiss Jenő színművészt, a színház örökös tagját, aki immár 18 éve minden évadnyitón elszavalja Petőfi Sándor Levél egy színész barátomhoz című versét. Ezúttal is nagy tapsvihar fogadta.

Díjeső a társulatnál

Cseke Péter direktor a nyári eseményeket is felelevenítette, mely nem telt eseménytelenül. A Kecskeméti Nemzeti Színház Békéscsabán és Szarvason aratott hatalmas sikert az Oscar című vígjátékkal. A társulat két tagja állami kitüntetésben részesült augusztus 20-a, nemzeti ünnepünk alkalmából: Nagy Nikolett táncművész és Túri Lajos Péter táncművész, koreográfus a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át. Pavleszek László, a balett-tagozat táncművésze Zenit-Kecskemét Ifjúsági Díjat kapott. Mechle Christian színművész pedig a Vidéki Színházigazgatók Egyesületének pályázatán nyert ösztöndíjat, amelyet az Országos Színházi Találkozón adtak át.

Köszöntötték a jubiláló és új kollegákat

Az igazgató gratulált Varga Katalin női főszabásznak, a női szabótár vezetőjének, aki immár 40 éve dolgozik a színháznál. Bár hivatalosan nyugdíjba vonult, továbbra is folytatja munkáját a teátrumban.

A direktor továbbá elmondta: a 2025/26-os évadban több új és visszatérő művészt is köszönthet a közönség. A Temesvári Színháztól érkezik Vajda Boróka, újra Kecskeméten játszik Konfár Erik, valamint Szabó Dorottya is visszatér a szülési szabadságról. A zenei tagozatnál új tagként üdvözölhetik Papp Dániel dobművészt és Lestákné Valasek Szilvia korrepetitort. Vendégművészként Horváth Lajos Ottó, Nagy Sándor, Katona László, Adorjáni Bálint, Antóci Dorottya, Dino Benjamin, Turpinszky Gippert Béla, Híves Boglárka, Kovács Éva, Tötös Roland, Serbán Attila, Laczák Boglárka, Bognár Szabolcs, Kristóf István és Major Attila lépnek majd színpadra.