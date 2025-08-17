Kékfestéstől a grillázs remekeken át a búvárbirodalomig programok sokaságával készül Kecskemét

A nagy múltú rendezvény idén augusztus 21-24. között zajlik a főtéren, és ezúttal is kapcsolódik a Hírös Hét Fesztivál nagyszabású programkínálatához. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület szervezésében 12 környékbeli település mintegy 130 kiállítót vonultat fel, bemutatva a helyi mezőgazdaság, élelmiszeripar, dísznövénykertészet, kézművesség, népi kultúra és hagyományőrzés legszebb, legértékesebb arcát. Esténként 3-3 település finomságait kínálják fogyasztásra.

A Hírös Hétnek része a hagyományőrző kistérségi kiállítás

Fotó: Beküldött fotó

Éltetik a hagyományokat a Hírös Hét fesztiválhoz kapcsolódóan

A 28. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítást augusztus 21-én, csütörtökön 18 órakor Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal vezetője nyitja. A szakmai zsűri által értékelt installációk díjátadója augusztus 22-én, pénteken 18 órakor lesz.

A rendezvény célja nem csupán a kiváló termékek felsorakoztatása, hanem a hagyományok megőrzése és továbbadása, a helyi értékek, tudások, közösségi gyökerek megismertetése a látogatókkal, a helyi identitás, összefogás erősítése. A programok fókuszában a térség kulturális és gasztronómiai öröksége áll, amelyet a résztvevő települések élőben is bemutatnak.

A kiállításon találkozhatnak többek között Kovács Miklós tiszakécskei kékfestő mester népi iparművész munkásságával, a lajosmizsei Rimóczi Art Kft. grillázs remekeivel, a tiszaalpári vesszőárukkal, a felsőlajosi Guba Rózsa babakiállításával, és az orgoványi Hollósi Búvárbirodalom bemutatkozásával.

Lekvárkóstolás a díjnyertes finomságokból

A korábban meghirdetett IX. Aranyhomok Térségi Lekvárversenyre szép számmal érkeztek nevezések. A „Térség lekvárja” cím eredményhirdetését augusztus 23-án, szombaton 18 órakor tartják meg, mely egyben a Lekvárfőzők Találkozója is. Kuriózum, hogy idén is lehetőség nyílik a helyszínen a díjazott lekvárok megkóstolására.

Segítik a helyi kulturális közösségeket

Idén sem marad el a népszerű Térségi Gasztrohét rendezvénysorozat, melynek keretében csütörtöktől vasárnapig, minden nap több település kínálja 19 órától a helyben termelt alapanyagokból készült hagyományos egytálételeket és desszerteket. A vacsora nemcsak élményt, hanem támogatást is jelent, hiszen a megvásárolt ételek bevételei a helyi kulturális közösségeket segítik.