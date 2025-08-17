augusztus 17., vasárnap

Hírös Hét

2 órája

Kékfestéstől a grillázs remekeken át a búvárbirodalomig programok sokaságával készül Kecskemét

Aki értékeli a helyi ízeket, a házi finomságokat, annak mindenképp érdemes ellátogatnia Kecskeméten, a csütörtökön kezdődő 28. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításra. A nagy múltú esemény tökéletesen illeszkedik a Hírös Hét fesztiválhoz.

Sebestyén Hajnalka

A nagy múltú rendezvény idén augusztus 21-24. között zajlik a főtéren, és ezúttal is kapcsolódik a Hírös Hét Fesztivál nagyszabású programkínálatához. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület szervezésében 12 környékbeli település mintegy 130 kiállítót vonultat fel, bemutatva a helyi mezőgazdaság, élelmiszeripar, dísznövénykertészet, kézművesség, népi kultúra és hagyományőrzés legszebb, legértékesebb arcát. Esténként 3-3 település finomságait kínálják fogyasztásra. 

A Hírös Héten a hagyományőrző kistérségi kiállítás
A Hírös Hétnek része a hagyományőrző kistérségi kiállítás
Fotó: Beküldött fotó

Éltetik a hagyományokat a Hírös Hét fesztiválhoz kapcsolódóan

A 28. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítást augusztus 21-én, csütörtökön 18 órakor Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal vezetője nyitja. A szakmai zsűri által értékelt installációk díjátadója augusztus 22-én, pénteken 18 órakor lesz.

A rendezvény célja nem csupán a kiváló termékek felsorakoztatása, hanem a hagyományok megőrzése és továbbadása, a helyi értékek, tudások, közösségi gyökerek megismertetése a látogatókkal, a helyi identitás, összefogás erősítése. A programok fókuszában a térség kulturális és gasztronómiai öröksége áll, amelyet a résztvevő települések élőben is bemutatnak.

A kiállításon találkozhatnak többek között Kovács Miklós tiszakécskei kékfestő mester népi iparművész munkásságával, a lajosmizsei Rimóczi Art Kft. grillázs remekeivel, a tiszaalpári vesszőárukkal, a felsőlajosi Guba Rózsa babakiállításával, és az orgoványi Hollósi Búvárbirodalom bemutatkozásával. 

Lekvárkóstolás a díjnyertes finomságokból

A korábban meghirdetett IX. Aranyhomok Térségi Lekvárversenyre szép számmal érkeztek nevezések. A „Térség lekvárja” cím eredményhirdetését augusztus 23-án, szombaton 18 órakor tartják meg, mely egyben a Lekvárfőzők Találkozója is. Kuriózum, hogy idén is lehetőség nyílik a helyszínen a díjazott lekvárok megkóstolására.

Segítik a helyi kulturális közösségeket

Idén sem marad el a népszerű Térségi Gasztrohét rendezvénysorozat, melynek keretében csütörtöktől vasárnapig, minden nap több település kínálja 19 órától a helyben termelt alapanyagokból készült hagyományos egytálételeket és desszerteket. A vacsora nemcsak élményt, hanem támogatást is jelent, hiszen a megvásárolt ételek bevételei a helyi kulturális közösségeket segítik.

A Térség ízei

• Augusztus 21-én, csütörtökön Helvécia gazdag csülökpörkölttel, Felsőlajos keményl ebbenccsel, Lajosmizse tejes pitével készül, 

• Augusztus 24-én, pénteken Ballószög lecsóval, Nyárlőrinc nyárlőrinci tutajossal, Lakitelek meggyes és almás rácsos linzerrel várja az érdeklődőket,

• Augusztus 23-án, szombaton Tiszaalpár halászlével, Orgovány bográcsos egytálétellel, Matkó baracklekváros süteménnyel élteti a helyi ízeket,

• Augusztus 24-én, vasárnap Kunbaracs babgulyást, Bugacpusztaháza pedig palacsintát kínál a látogatóknak. 

Helyi művészek, mesterek bemutatói

A kiállítás különlegessége, hogy minden nap más település kerül fókuszba. A látogatók minden este 18 órától polgármesteri köszöntőkkel, településük bemutatásával, kulturális műsorokkal és kézműves bemutatókkal találkozhatnak, melyek által megismerhetik a résztvevők egyediségét, legyen szó kézműves mesterségekről, gasztronómiai értékekről, vagy éppen népművészeti hagyományokról. 

A kulturális műsorok során néptánccsoportok, citera zenekarok és táncegyesületek szórakoztatják a kilátogató közönséget. Műsort ad többek között a Ballószögi Kincsecskék, a tiszaalpári Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola, a Bund Barátok Zenei Klub Bugacpusztaházáról, a Mizsei Vadrózsák Lajosmizséről. 

Értékőrző kézműves bemutatókat is megtekinthetnek a faházaknál, akár ki is próbálhatják ezeket a mesterségeket. Kunbaracs faházánál Tóth Márta nemezelési bemutatót tart, Lajosmizse faházánál Czigány Erika makramé karkötőket fog készíteni, Ballószögnél Zrínyi Istvánné a mézeskalács díszítést, Gróf Zoltánné a csipkeverést, a Ballószögi Öltögetők pedig a hímzést mutatják be.

Ez a rendezvény a térség valódi közösségi ünnepe: hidat képez múlt és jövő között, ahol a látogatók nemcsak megkóstolhatják, hanem meg is élhetik a hagyományokat. A programok ingyenesek

További információk: az Aranyhomok egyesület honlapján érhetők el.

 

 

