Csipkébe írt történetek – különleges kiállítás nyílt a Kiskun Múzeumban – fotók

A Kiskun Múzeumban kiállított csipkecsodákat Szécsiné Rédei Éva, a kiskunhalasi Csipkeház igazgatója mutatta be. Elmondása szerint céljuk, hogy a halasi csipke ne csupán kiállítási tárgy legyen, hanem kortárs alkotók is újraértelmezhessék. Ennek egyik példaértékű megvalósulása Sáli Levente képsorozata.

A kiállítás a halasi csipke remekeit és Sáli Levente festőművész munkáit állítja párbeszédbe.

Fotó: Vajda Piroska

A halasi csipke 1902 óta része a magyar kézműves örökségnek, mára hungarikum, és a magyar szellemi kulturális örökség részeként világszerte képviseli hazánkat. Az elmúlt években Japántól Spanyolországig számos országban mutatták be. A csipkék tűvel, cérnával, teljes egészében kézi munkával készülnek – ezt a technikát a megnyitó után Löster Simon Annamária csipkevarró élő bemutatóval szemléltette.

Kortárs reflexió a tradícióra – Sáli Levente képei

Sáli Levente munkáiról Kollarics Gábor művészettörténész beszélt. Elmondta, a festő új sorozatában a halasi csipke motívumkincséből merít, és ezt sötét, álomszerű festett felületeken jeleníti meg finom, fehér vonalvezetéssel. A kontraszt különleges vizuális élményt nyújt, miközben a csipke formai világát új értelmezésbe helyezi.

Sáli Levente több mint 25 éve alkot, autodidakta művészként szürreális fantáziák, színes kísérletek, homokanimáció és a világ háromdimenziós kiépítése után jutott el ehhez az új, letisztult stílushoz. A Csipkébe írt történetek sorozat 2024 augusztusában debütált a Csipkeházban, azóta több városban is bemutatták.

A halasi csipke – modern örökség szecessziós gyökerekkel

A halasi csipke 123 éve született meg Dékáni Árpád rajztanár és Markovics Mária iparművész munkájának köszönhetően. A magyar iparművészet egyik emblematikus alkotása, amely zökkenőmentesen emelte be a népművészeti motívumokat a modernitás formavilágába.

A csipkék jellegzetessége a cérna anyagszerűségéből fakadó finom vonalvezetés, a zárt körvonalak és a szimmetrikus mintázatok. Ezek az elemek a díszítőművészetet a jelképiség felé tolják és ezt az átmenetet dolgozza fel festményeiben Sáli Levente is.