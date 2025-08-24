2 órája
Csipkébe írt történetek – különleges kiállítás nyílt a Kiskun Múzeumban – fotók
A Malom alatti sokadalom programsorozat keretében nyílt meg szombaton a Csipkébe írt történetek című tárlat a Kiskun Múzeumban. A kiállítás a halasi csipke remekeit és Sáli Levente festőművész munkáit állítja párbeszédbe.
A Kiskun Múzeumban kiállított csipkecsodákat Szécsiné Rédei Éva, a kiskunhalasi Csipkeház igazgatója mutatta be. Elmondása szerint céljuk, hogy a halasi csipke ne csupán kiállítási tárgy legyen, hanem kortárs alkotók is újraértelmezhessék. Ennek egyik példaértékű megvalósulása Sáli Levente képsorozata.
A halasi csipke 1902 óta része a magyar kézműves örökségnek, mára hungarikum, és a magyar szellemi kulturális örökség részeként világszerte képviseli hazánkat. Az elmúlt években Japántól Spanyolországig számos országban mutatták be. A csipkék tűvel, cérnával, teljes egészében kézi munkával készülnek – ezt a technikát a megnyitó után Löster Simon Annamária csipkevarró élő bemutatóval szemléltette.
Kortárs reflexió a tradícióra – Sáli Levente képei
Sáli Levente munkáiról Kollarics Gábor művészettörténész beszélt. Elmondta, a festő új sorozatában a halasi csipke motívumkincséből merít, és ezt sötét, álomszerű festett felületeken jeleníti meg finom, fehér vonalvezetéssel. A kontraszt különleges vizuális élményt nyújt, miközben a csipke formai világát új értelmezésbe helyezi.
Sáli Levente több mint 25 éve alkot, autodidakta művészként szürreális fantáziák, színes kísérletek, homokanimáció és a világ háromdimenziós kiépítése után jutott el ehhez az új, letisztult stílushoz. A Csipkébe írt történetek sorozat 2024 augusztusában debütált a Csipkeházban, azóta több városban is bemutatták.
A halasi csipke – modern örökség szecessziós gyökerekkel
A halasi csipke 123 éve született meg Dékáni Árpád rajztanár és Markovics Mária iparművész munkájának köszönhetően. A magyar iparművészet egyik emblematikus alkotása, amely zökkenőmentesen emelte be a népművészeti motívumokat a modernitás formavilágába.
A csipkék jellegzetessége a cérna anyagszerűségéből fakadó finom vonalvezetés, a zárt körvonalak és a szimmetrikus mintázatok. Ezek az elemek a díszítőművészetet a jelképiség felé tolják és ezt az átmenetet dolgozza fel festményeiben Sáli Levente is.
Csipkébe írt történetek című tárlat a Kiskun MúzeumbanFotók: Vajda Piroska
Tradíció és kortárs művészet találkozása
A Csipkébe írt történetek című kiállítás egy különleges kulturális találkozás: múlt és jelen, kézműves hagyomány és kortárs festészet kapcsolódik össze. A tárlat nemcsak a halasi csipke időtálló értékeit mutatja be, hanem azt is, hogyan élhet tovább egy nemzeti örökség a mai művészet nyelvén – hangzott el a megnyitón.
Programkavalkád a Malom alatt
Az eseményen bábszínházi előadás, családi vetélkedő, valamint több koncert és beszélgetés is várta az érdeklődőket. A Lóca Live vendége Csík János volt. Koncertet adott Endrei Balázs és Pigniczki Soma gitárduója, az estét pedig moldvai táncház zárta, Kátai Tibor vezetésével. A gyerekeket és családokat népi játékok, kézműves foglalkozások és kovácsbemutató is várta.
