Exhumálás

42 perce

Feltárult a hadisír titka, több mint nyolc évtized után hazatérhet a magyar katona holtteste

Címkék#HM Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság#exhumálás#II. világháború

Azonosították egy magyar katona maradványait. Harkakötöny határában végre feltárult egy 81 éves hadisír titka.

Pozsgai Ákos

Több mint 81 éves helyi legenda tisztult ki a HM Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság magyar hadisírgondozó szakembereinek köszönhetően. Harkakötöny határában, a Majsai út mentén évtizedek óta látható hadisír titka tárult fel végre. Végső István történész, a Pásztortűz Egyesület elnöke bejelentése nyomán kezdődött meg a feltárás, ami pontot tett a régi prónayfalvai-kötönyi határ második világháborús rejtélyének.

feltárult a hadisír titka, Harkakötönyben azonosítottak katonát,
Feltárult a hadisír titka Harkakötönyben
Fotó: Pásztortűz Egyesület

A második világháború idején, 1944. október közepétől Kiskunhalas környékén magyar, német hadseregek katonái harcoltak az előrenyomuló szovjet vörös hadsereggel. Rengetegen haltak meg az öldöklő harcban, alig van puszta, település, aminek a határában ne temettek volna. A mai Harkakötöny határban, az egykori Prónayfalván (ma: Tázlár) is többen elestek, egy ott lévő hadisír titka most feltárult.

Ellentmondásosak voltak a visszaemlékezések

Végső István történész, segédlevéltáros évtizedek óta foglalkozik ezzel a háborús történettel is. Kutatásai során feltárt információk és a hozzáférhető katonai adatbázisok alapján öt magyar katona halt hősi halált ezen a vidéken. A szakember szerint a harkakötönyiek visszaemlékezései viszont ellentmondásosak voltak eddig. Egyesek szerint nem is magyar katona volt eltemetve Harkakötöny határában, a Majsára vezető út mellett, mások szerint nem egy, hanem több katona nyughelye volt. A kiskunhalasi történész kutatásai során két személyről is kiderítette, hogy maradványaikat biztosan hazaszállították a második világháborút követően, míg két másik személyről ez csak sejthető volt.

Feltárult a hadisír titka

A halasi székhelyű Pásztortűz Egyesület bejelentése nyomán 2025. augusztus 12-én, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság hadisírgondozó szakemberei révén lezajlott feltárás most úgy tűnik, hogy pontot tett az ügy végére Végső István szerint. A sírban egy magyar katona maradványait találták, akit eddig részben a ruházatának maradványai és a csontozata alapján azonosítottak, a további pontos azonosítást még hátra van. Információink szerint a kutatók feltételezése szerint egy kispesti személyről van szó. Az exhumálás megtörtént, a honvéd maradványait Budapestre szállították és a Fiumei úti temető hősi parcellájában várhatóan még idén ősszel temetik újra.

Végső István köszönetet mondott Brassó Imre harkakötönyi polgármesternek, az önkormányzat mindenben együttműködött a hadisírgondozókkal és segítette a feltárást. A történész hírportálunk érdeklődésre elmondta, hogy az önkormányzat felé azt a javaslatot teszi majd, hogy a továbbiakban a településen hozzanak létre egy a második világháborúban a környéken elesett áldozatok tiszteletére egy emlékhelyet. A kutató arról is beszélt, hogy a déli határvidéken további sírhelyek várnak feltárásra, ahol a történész információi szerint a második világháborúban elesett katonák vannak eltemetve.

 

