Táncokkal és kiállításokkal ünnepeltek a bunyevác találkozón – fotók

A helyi horvát önkormányzat nevében Osztrogonácz-Cvetkovic Zita köszöntötte az egybegyűlteket. A közös ünneplésre meghívták mindazokat, akik lehetővé tették a horvát önkormányzat megalakulását, a Rokoko Tánccsoport gyermekeinek a szüleit, és akik valamilyen formában kötődnek a közösséghez, valamint a támogatókat és néhány vendéget. A tájékoztatóból kiderült, hogy a csikériai önkormányzat 1994-ben alakult meg. Legfontosabb célkitűzésük az volt, hogy összefogja a helyi bunyevác-horvát közösséget, biztosítsa a Rokoko Tánccsoport működését, támogassák a helyi köznevelési intézményeket és megőrizzék a bunyevácok hagyományait és szokásait.

Táncosok is felléptek a bunyevác találkozón

Fotó: Juhász Jenő

– Az elmúlt 31 évben nagyon sokan bekapcsolódtak a helyi bunyevác-horvát közösségért végzett tevékenységbe, és örömmel tölt el minket, hogy így van ez napjainkban is – hangsúlyozta az előadó. Hozzátette, hogy a mostani rendezvény alapötlete Kuluncsics Márkné Krisztitől származik, aki szeretett volna egy olyan találkozót létrehozni, melyen a csikériaiak mellett a településről elszármazottak is részt vesznek. Gyukics Gabriella gondolatai alapján az est programjai a találkozón kívül a kis Rokoko Tánccsoport zárórendezvényével, két kiállítás-megnyitóval és egy folklórműsorral kiegészült.

A helyi bunyevácok örökségeit mutatja be a kiállítás

Szőkéné Szedő Szilvia polgármester köszöntője után megnyitották azt a kiállítást, mely a helyi bunyevácok örökségeit, tárgyait mutatja be a községi könyvtárban. A faluház nagytermében pedig a vajdasági Ivan Ivkovic Ivandekic fotótárlatát nézhetik meg az érdeklődők. A kiállítások megnyitóján közreműködtek: a Sükösdi Danubia Tamburazenekar, Lapostyán Hanna, Szekulics Lívia, Osztogonácz Lorina és Osztrogonácz-Cvetkovic Lana.