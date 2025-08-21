augusztus 21., csütörtök

Megnyílt a Bodor 100 emlékkiállítás a kiskunfélegyházi könyvtárban – fotók

A 20. század egyik kiemelkedő magyar grafikusára, Bodor Miklósra emlékeznek születésének 100. évfordulója alkalmából megnyílt kiállítással Kiskunfélegyházán, a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. A tárlat a művész sokoldalú életművébe enged betekintést, különleges akvarellekkel, grafikákkal és ritkán látott félegyházi alkotásokkal.

Vajda Piroska

A centenáriumi kiállítás vendégeit Abonyi Szilvia könyvtárigazgató köszöntötte. Felidézte: Bodor Miklós életművét bemutató sorozat Kiskunhalason indult, majd Kiskunmajsán folytatódott, s most Kiskunfélegyházán zárul. A közel hatvan művet a Thorma János Múzeum, a művész özvegye, Bodor Zsófia, valamint a könyvtár helyi gyűjteménye biztosította.

Bodor Miklós műveiből nyílt kiállítás Kiskunfélegyházán
Bodor Miklós grafikus művészre emlékeztek Kiskunfélegyházán
Fotó: Vajda Piroska

Bodor Miklós számra Kiskunfélegyháza volt a kiindulópont

Balla László, alpolgármester hangsúlyozta: a három településhez szorosan kötődő művész életének fontos állomása volt Félegyháza, ahol pályafutása indult. A tárlat személyes hangulatot is áraszt, hiszen sokan őrzik még élő emlékeiket „Miklós bácsiról”.

Egy életmű keresztmetszete

A kiállítást megnyitó Szakál Aurél, a kiskunhalasi Thorma János Múzeum igazgatója személyes visszaemlékezésekkel idézte fel Bodor Miklós egyéniségét és pályáját: a nagykörűi gyermekkortól, a félegyházi kezdetein és a kiskunhalasi kiteljesedésen át a dunántúli alkotóévekig.

Bodor 1925-ben született, művészeti tehetségét már fiatalon felfedezték. Az 1950-es évektől rendszeresen alkotott, tanított és kiállított. Alkotásait a Duna–Tisza köze növény- és állatvilága, valamint a tanyasi élet inspirálta. Stílusa sokrétű: akvarelljei, olajképei, tusrajzai, majd később pasztelljei és újra grafikái is egyedi világot tükröznek.

A művész 2010-ben hunyt el. Munkásságát több kiállítás is bemutatta az elmúlt években, de a mostani válogatás különösen gazdag és átfogó.

Kiállítással emlékeztek Bodor Miklósra Félegyházán

Fotók: Vajda Piroska

Hagyaték, amely újra életre kel

Bodor Zsófia meghatottan mondott köszönetet mindazoknak, akik segítették a centenáriumi tárlatok megvalósítását. Úgy fogalmazott: férje művei most ismét méltó módon kerülhettek a közönség elé.

A kiállítás nemcsak Bodor Miklós művészi örökségét mutatja be, hanem közelebb is hozza személyiségét, munkásságát a látogatókhoz – emléket állítva egy sokoldalú, érzékeny alkotónak, akinek neve méltán él tovább a magyar grafikai művészet történetében.

A megnyitót Szeriné Bíró Ágnes és Varga Viktor, a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusainak előadása tette igazán ünnepivé. 

A Bodor 100 emlékkiállítás szeptember 15-ig várja a látogatókat a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban.

 

 

