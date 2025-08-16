augusztus 16., szombat

A legnépszerűbb magyar rockoperát hozzák el a mélykúti színpadra

A Mélykúti Művelődési-, Sport-és Szabadidőközpont is csatlakozik az István, a király iskolába megy programsorozathoz. Augusztus 19-én, az államalapítás ünnepének előestéjén mutatják be a Mélykúti Színjátszókör előadásában a legendás magyar rockopera helyi feldolgozását.

Pozsgai Ákos

Az István, a király sikere több mint negyven éve töretlen, generációk nőttek fel a zenéjén. 1983. augusztus 18-án, az államalapítás ünnepe előtt a Városligetben bemutatták az István, a király rockoperát. A végén felhangzott a magyar himnusz, miközben szánkódombon, melyet e naptól kezdve Királydombnak neveztek, egy hatalmas nemzeti színű drapéria futott végig. Amikor Erkel dallamának utolsó hangjai is elhalkultak, néhány másodpercre döbbent, ünnepélyes csend lett a nézőtéren. Az emberek nem hittek a szemüknek és a fülüknek. Azután feldübörgött a véget nem érő taps.

A magyar rockopera helyi feldolgozására készülnek Mélykúton az államalapítás ünnepén
A Mélykúti Művelődési-, Sport-és Szabadidőközpontban az államalapítás ünnep előestéjén bemutatják a legendás magyar rockopera helyi feldolgozását
Fotó: Mélykúti Művelődési-, Sport-és Szabadidőközpont

A fiatalok is megismerhetik az ikonikus darabot

Az öt éve indított az István, a király iskolába megy programsorozat célja, hogy határainkon innen és túl a legifjabb generációval is megismertesse a nemzeti identitásunk alapkérdéseit feszegető rockoperát, és átörökítse annak szellemiségét. Szörényi Levente és Bródy János ikonikus műve a magyar kultúra egyik meghatározó darabja, amely Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája alapján készült.

A rockoperával ünneplik az államalapítást

A mélykúti színjátszók előadásában szervezett jövő keddi bemutatót, ami a Mélykúti Művelődési-, Sport-és Szabadidőközpont sportcsarnokában lesz, több hetes felkészülés előzte meg. Több mint negyven fiatal színjátszó kelti életre a történelmi eseményeket. A fiatalok napi 12 órás próbákkal készültek a rockopera bemutatójára, ami a szervezők ígérete szerint minden részletében profi színvonalú előadás lesz, a produkciót a Zikkurat Színpadi Ügynökség támogatja. Több mint 150 eredeti jelmez, egy 180 négyzetméteres színpad, látványos fények és vizuális effektek teszik majd felejthetetlenné az előadás estéjét.

 

 

