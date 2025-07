Lakiteleken ünnepel a hazai reggae-közösség, jamaicai sztárok érkeztek a Tisza-partra

Lakitelek, pontosabban az autós kemping adott otthont a huszonharmadik alkalommal megrendezett Reggae Campnak, amit a Ladánybene 27, vagyis annak egyik alapembere, Bodnár Tibor és csapata szervezett. A korábbi években más helyszíneken volt a fesztivál, de az utóbbi három évben Lakitelekre tették át a helyszínt.

A Reggae Camp fesztivál újra Lakitelekre hívta a műfaj szerelmeseit

Fotó: Szentirmay Tamás

A Reggae Camp a műfaj kedvelőinek igazi Kánaán

A Ladánybene 27-ről tudni kell, hogy pontosan negyven évvel ezelőtt, 1985-ben alakult, és az első közismert reggae zenekar hazánkban. Elidegeníthetetlen érdemük van a reggae-zene magyarországi meghonosításában és megismertetésében. Az évente megrendezett fesztiváljuk, az LB27 Reggae Camp a hazai reggae-élet legfontosabb eseménye.

Ezúttal is megtelt a lakiteleki autós kemping reggae-kedvelőkkel és -rajongókkal, hiszen hazánkban ez az egyetlen olyan fesztivál, ahol több, ezúttal öt napon keresztül, csak ez a fajta zene szólt a hangfalakból.

– Összesen ez a huszonharmadik alkalom, amikor Reggae Campet szerveztünk, előtte pedig hét alkalommal tábort, meséli Bodnár Tibor. – Az alapvető célunk az, hogy a jamaikai zenének, a reggae-nek, amit a Ladánybene 27 a zászlajára tűzött, teremtsünk meg egy közösségi helyet, ahol évről évre összejöhetünk azokkal, akik szeretik ezt a műfajt és azokkal, akik műveljük: zenekarok, Dj-ék, szelektorok, gondolkodók és természetesen rajongók. Ez nem csak ünnep számunkra, hanem közösségépítő is, ami családias, baráti társaságok nagy találkozása is egyúttal. Ennél részletesebb üzenete is van a dolognak, még pedig az, hogy jamaikai előadókat próbáljunk meghívni, hogy első kézből azoktól a zenészektől hallhassuk ezt a muzsikát, akik onnan Jamaicából, a szigetről származnak – mondta.