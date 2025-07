A kecskeméti költő az írótábor után már az őszi programokat tervezi

Kovács István József, Pilinszky-díjas költő, a Krúdy Kör Művészet Lovagja elmesélte: nagyszerű élményben volt része. A Velencei tó melletti írótáborban három szekcióban értekeztek, ő maga kettőnek volt a részese. A tábort Németh Nyiba Sándor, a Krúdy Kör elnöke vezette.

Kovács István József kecskeméti költő a szegedi Kiss István költővel Vörösmarty szobránál

Fotó: Beküldött fotó/archív-felvétel

Az országos rangú Krúdy Gyula Irodalmi Kör 56. alkalommal szervezte meg az írótábort Kápolnásnyéken. A rendezvény fókuszában Vörösmarty Mihály munkássága állt, szülőházát is megtekintették. A táborban nemcsak irodalmárok vettek részt, ott volt többek között Tolcsvay Béla, Kossuth-díjas zenész, gitáros, valamint Szóka Júlia színésznő, operetténekes is, Temesi László újságíró , valamint több neves képzőművész is.

A táborban három szekcióban zajlottak a kerekasztal-beszélgetések. Kovács István József költő a Petőfi, valamint a festészet-költészet csoportban volt benne. Nagy örömére különleges zenei élmények részesei is lehetett a neves zenészek jóvoltából.

Készült Kovács István József nagy életműkötete

A kecskeméti neves költő a táborélményei mellett számot adott arról is, hogy javában készült a nagy életműkötete, melynek egy nagyobb fejezete Kecskemétről, illetve híres kecskemétiekről szóló versek. Mintegy 200 mű önálló kötetként is megállná a helyét, amennyiben talál hozzá támogatót. Emellett ősztől a kerekegyházi Szecsődi Udvarház vezetőjével, Szecsődi György zenésszel folytatják a nyugdíjas klub látogatásait, ahol zenés-verses műsorral kedveskednek az időseknek.